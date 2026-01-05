امیرحسین هدایی، ملی پوش تنیس روی میز ایران، به دلیل قانون جدید کشور آمریکا و فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر عدم صدور ویزا برای شهروندان چند کشور دنیا که چند ماه پیش صادر شد، نتوانست ویزا دریافت کند و فرصت حضور در لیگ تنیس روی میز این کشور را از دست داد.

این ملی پوش و لژیونر تنیس روی میز کشورمان گفت: «تمام مدارکم کامل بود و در واقع ریجکت نشدم، اما ویزا هم ندادند و تاکید کردند که قابل اعتراض هم نیست. در این باره با رئیس لیگ تنیس روی میز آمریکا صحبت کردم که گفت ناراحت و متاسفم، اما کاری از دست ما برنمی‌آید.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ماجرای عدم صدور ویزای آمریکا برای ورزشکاران ایرانی، امروز وارد فاز جدیدی شد. در حالی که مدتی پیش هیات اعزامی ایران برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ با مشکل مواجه شد و آمریکا تنها به ۴ نفر از لیست ۹ نفره فدراسیون فوتبال کشورمان ویزا داد، نگرانی‌ها برای دخالت سیاست در ورزش افزایش یافت و این مهم امروز رنگ و بوی جدیدتری به خود گرفت.

امیرحسین هدایی در این خصوص به خبرنگار «تابناک» گفت: «با یکی از بهترین تیم‌های نیویورک که نفر دوم المپیک را هم به خدمت گرفته، قرارداد بستم و آماده حضور در لیگ تنیس روی میز این کشور می‌شدم که گفتند ویزایم صادر نشده است. این درحالی است که من سال گذشته هم در لیگ آمریکا بازی کردم و برای دریافت ویزا مشکلی نداشتم. بار آخر هم بعد از همین فرمان اجرایی ترامپ بود که بازهم ویزایم صادر شد و توانستم همراه با تیمم در فینال لیگ آمریکا بازی کنم، اما این بار چنین اتفاقی نیفتاد.»

این ملی پوش و لژیونر تنیس روی میز کشورمان افزود: «این دفعه هم تمام مدارکم کامل بود و در واقع ریجکت نشدم، اما ویزا هم ندادند و تاکید کردند که قابل اعتراض هم نیست. در این باره با رئیس لیگ تنیس روی میز آمریکا صحبت کردم که گفت ناراحت و متاسفم، اما کاری از دست ما برنمی‌آید. این درشرایطی است که ویزای P1 که من دارم بعد از پاسپورت و گرین کارت، بالاترین اعتبار را دارد.» گفتنی است، هدایی سال گذشته با تیم «تگزاس اسمش» در لیگ آمریکا عملکرد بسیار خوبی داشت و به لطف همین نمایش ایده‌آل امسال با سه پیشنهاد از سایر تیم‌های این لیگ مواجه شد که در نهایت با تیم «نیویورک اسلیز» به توافق رسید.»

هدایی که در حال حاضر در لیگ فرانسه هم بازی می‌کند، در این باره توضیح داد: «طبق قوانین جهانی تنیس روی میز، یک باریکن می‌تواند در چند جا بازی کند به شرط اینکه مثلا عضو تیم‌هایی از دو کشور در یک قاره نباشد. در واقع مجاز است که من هم در لیگی از اروپا باشم و هم آمریکا.» او با اشاره به وضعیت تیم ملی تنیس روی میز ایران گفت: «شرایط تیم ملی خوب است و باید برای حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده شویم تا مثل هانگژو مدال بگیریم. تنیس روی میز در بخش زنان هم پیشرفت خوبی داشته و چند چهره جدید معرفی شده‌اند که به نظرم باید به مسابقات برون مرزی اعزام شوند تا به واسطه رقابت با حریفان دنیا، پیشرفت بیشتری داشته باشند.»