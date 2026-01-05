صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تهدید جدید ترامپ به هند!

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد که در صورت عدم محدود کردن خرید نفت روسیه توسط هند، واشنگتن ممکن است تعرفه‌های خود علیه دهلی‌نو را افزایش دهد. این تهدید پس از افزایش صادرات هند به آمریکا و مذاکرات بی‌نتیجه تلفنی میان مودی و ترامپ مطرح شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۸۴
| |
4556 بازدید
|
۵
تهدید جدید ترامپ به هند!

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق و کنونی آمریکا، بار دیگر هند را تهدید کرد. او در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «اگر دهلی‌نو درخواست واشنگتن برای محدود کردن خرید نفت روسیه را برآورده نکند، ایالات متحده می‌تواند تعرفه‌ها علیه هند را افزایش دهد.»

به گزارش تابناک به نقل نورنیوز؛ ترامپ درباره نخست‌وزیر هند، نارندا مودی، اظهار داشت: «مودی آدم خوبی است. او می‌دانست که من راضی نیستم و خوشحال کردن من مهم بود.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره خرید نفت روسیه توسط هند گفت: «آنها تجارت می‌کنند و ما می‌توانیم خیلی سریع تعرفه‌ها را علیه آنها افزایش دهیم.»

سال گذشته، آمریکا به دلیل خرید سنگین نفت روسیه توسط هند، تعرفه واردات کالاهای هندی را دو برابر کرده و به ۵۰ درصد رسانده بود. با این حال، صادرات هند به آمریکا در نوامبر سال گذشته افزایش یافته است.

مقامات هندی که از بهبود داده‌های تجاری دلگرم شده‌اند، موضع محکمی در برابر خواسته‌های تجاری آمریکا اتخاذ کرده‌اند و تنها در مواردی مانند واردات کشاورزی انعطاف محدود نشان داده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که خرید نفت هند از روسیه کاهش یافته و دهلی‌نو از پالایشگاه‌ها خواسته اطلاعات هفتگی خرید نفت از روسیه و آمریکا را افشا کنند. انتظار می‌رود واردات نفت روسیه به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد تا هند بتواند به توافق تجاری با واشنگتن نزدیک شود.

مودی حداقل سه بار تلفنی با ترامپ گفتگو کرده است، اما مذاکرات نتیجه‌ای نداشته است. همچنین راجش آگراوال، وزیر بازرگانی هند، ماه گذشته در دهلی با ریک سویتزر، معاون نماینده تجاری آمریکا، درباره روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه دیدار کرده است.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
15
18
پاسخ
ترامپ جهانخوار !
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
21
18
پاسخ
بعید میدونم ترامپ ۴ سالشو بتونه تموم کنه. یکی تمومش میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بنده خدا یکم مطالعه کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
7
پاسخ
یک اتحادیه جهانی کشورها با برنامه ریزی و تعهد اجرای مجازاتها اگر علیه آمریکا در دنیا شکل بگیره بنظرم خوب جواب بده. البته یکم دیگه باید ترامپ ادای فرعون رو دربیاره تا همه از خواب بیدار بشوند
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
8
8
پاسخ
این مردک میدانه چین داره قدرت اول جهان میشه ، قاط زده و به همه گیر میده
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
