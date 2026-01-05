تهدید جدید ترامپ به هند!
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق و کنونی آمریکا، بار دیگر هند را تهدید کرد. او در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «اگر دهلینو درخواست واشنگتن برای محدود کردن خرید نفت روسیه را برآورده نکند، ایالات متحده میتواند تعرفهها علیه هند را افزایش دهد.»
به گزارش تابناک به نقل نورنیوز؛ ترامپ درباره نخستوزیر هند، نارندا مودی، اظهار داشت: «مودی آدم خوبی است. او میدانست که من راضی نیستم و خوشحال کردن من مهم بود.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره خرید نفت روسیه توسط هند گفت: «آنها تجارت میکنند و ما میتوانیم خیلی سریع تعرفهها را علیه آنها افزایش دهیم.»
سال گذشته، آمریکا به دلیل خرید سنگین نفت روسیه توسط هند، تعرفه واردات کالاهای هندی را دو برابر کرده و به ۵۰ درصد رسانده بود. با این حال، صادرات هند به آمریکا در نوامبر سال گذشته افزایش یافته است.
مقامات هندی که از بهبود دادههای تجاری دلگرم شدهاند، موضع محکمی در برابر خواستههای تجاری آمریکا اتخاذ کردهاند و تنها در مواردی مانند واردات کشاورزی انعطاف محدود نشان دادهاند. گزارشها حاکی است که خرید نفت هند از روسیه کاهش یافته و دهلینو از پالایشگاهها خواسته اطلاعات هفتگی خرید نفت از روسیه و آمریکا را افشا کنند. انتظار میرود واردات نفت روسیه به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد تا هند بتواند به توافق تجاری با واشنگتن نزدیک شود.
مودی حداقل سه بار تلفنی با ترامپ گفتگو کرده است، اما مذاکرات نتیجهای نداشته است. همچنین راجش آگراوال، وزیر بازرگانی هند، ماه گذشته در دهلی با ریک سویتزر، معاون نماینده تجاری آمریکا، درباره روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه دیدار کرده است.