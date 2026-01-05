سخنان جدید ترامپ علیه کوبا
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در سخنانی به تهدید دیگر کشورها پرداخت و از جمله ادعا کرد که کوبا آماده سقوط است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او که به تازگی حملات متجاوزانه علیه ونزوئلا را رهبری کرده، به خبرنگاران گفت: «کوبا آماده سقوط است. به نظر میرسد کوبا آماده سقوط است.»
با این حال، ترامپ در مورد لزوم اقدام علیه کوبا تردید داشت و گفت: «من فکر میکنم که [کوبا] سقوط خواهد کرد. فکر نمیکنم به هیچ اقدامی نیاز داشته باشیم.»
ترامپ همچنین اشاره کرد که در حال بررسی عملیات علیه رئیسجمهور کلمبیا است و او را به تولید کوکائین متهم کرد.
رئیسجمهور آمریکا که پیشتر هم «گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا را به دست داشتن در تولید کوکائین متهم کرده بود، عملیات علیه او را رد نکرد.
او در جمع خبرنگاران مدعی شد: «کلمبیا هم خیلی بیمار است، توسط مردی بیمار اداره میشود که دوست دارد کوکائین تولید کند و آن را به ایالات متحده بفروشد و قرار نیست مدت زیادی این کار را انجام دهد، بگذارید به شما بگویم. او کارخانههای تولید کوکائین دارد.»
ترامپ افزود که ایده عملیات نظامی در کلمبیا مشابه ونزوئلا «بسیار خوب به نظر میرسد.»
ترامپ ونزوئلا را «کشور مرده» خواند
در حالی که «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا در بازداشت آمریکا در نیویورک به سر میبرد، ترامپ، ونزوئلا را «کشوری مرده» خواند و خاطرنشان کرد که ایالات متحده باید آن را به زندگی بازگرداند!
او به خبرنگاران گفت: «ونزوئلا در حال حاضر یک کشور مرده است. ما باید آن را برگردانیم.»
ترامپ همچنین ادعا میکند که اکنون ایالات متحده ونزوئلا را اداره میکند.
پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که اکنون ایالات متحده ونزوئلا را اداره میکند و نیازی به پرسیدن از او در این مورد نیست.
ترامپ در پاسخ به این سوال که چه کسی در حال حاضر ونزوئلا را اداره میکند، به خبرنگاران گفت: «از من نپرسید چه کسی مسئول است، زیرا من به شما پاسخ خواهم داد و بسیار بحثبرانگیز خواهد بود: ما مسئول هستیم.»
ترامپ درباره احتمال انتخابات در ونزوئلا
دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری انتخابات در ونزوئلا به نیویورک پست گفت که این کشور ابتدا باید با قانون و نظم اداره شود.
ترامپ در پاسخ به سوالی درباره انتخابات ونزوئلا با توجه به دستگیری مادورو توسط نیروهای آمریکایی گفت: «ما باید کشور را با قانون و نظم اداره کنیم. ما باید کشوری را اداره کنیم که بتوانیم از اقتصاد آنچه آنها دارند - یعنی نفت ارزشمند و چیزهای ارزشمند دیگر - بهره ببریم.»
از نظر او، برگزاری انتخابات در این کشور با توجه به اینکه گفته میشود ونزوئلا در آستانه فروپاشی اقتصادی است، یک مسئله ثانویه است. رهبر آمریکا افزود: «این کشور آماده است - به معنای واقعی کلمه به یک کشور جهان سومی تبدیل شده است که آماده شکست است.»
علاوه بر این، او خاطرنشان کرد که ظاهراً همه نامزدهای اپوزیسیون هنوز از حمایت کافی برای پیروزی در انتخابات برخوردار نیستند. ترامپ ادعا میکند انتخابات در ونزوئلا در زمان مناسب برگزار خواهد شد. او بار دیگر مدعی شد که این کشور ورشکسته است و پولی وجود ندارد.
ادعای ترامپ درباره تسلیم شدن فوری مادورو
رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعا میکند که نیکولاس مادورو «فوراً» در زمان دستگیریاش تسلیم نیروهای آمریکایی شده است.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «مادورو فوراً تسلیم شد، دستانش را بالا برد، تسلیم شد و کار درست را انجام داد.»
او همچنین گفت که تعدادی از سربازان آمریکایی که در عملیات ایالات متحده در ونزوئلا زخمی شدهاند «در وضعیت خوبی» هستند.
ترامپ که عملیات نظامی آمریکا برای دستگیری مادورو را بسیار خشونتآمیز خواند، به خبرنگاران گفت: «ما بسیار مؤثر بودیم و این عملیات بسیار سریع و خشونتآمیز بود. بسیار خشونتآمیز بود، اما ما بسیار مؤثر بودیم.»
عملیات ونزوئلا بر چین «تاثیری ندارد»
ترامپ همچنین معتقد است اقداماتش در ونزوئلا بر روابط با رهبر چین تأثیری نخواهد گذاشت. این در حالیست که جامعه جهانی، جنگطلبی و فرصتطلبی ترامپ را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت یک کشور مستقل و نقض هنجارهای بینالمللی دانسته است.
با این حال، ترامپ معتقد است که عملیات نظامیاش در ونزوئلا بر روابطش با «شی جینپینگ» رهبر چین، تأثیری نخواهد گذاشت. این در حالیست که پکن تحرکات واشنگتن علیه کاراکاس را محکوم کرده است.
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا دستگیری نیکولاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی بر روابطش با شی جینپینگ تأثیر خواهد گذاشت، به خبرنگاران گفت: «فکر نمیکنم. من رابطه بسیار خوبی دارم. ما قدرت اعمال تعرفهها را داریم و او قدرتهای دیگری بر ما دارد.»
حضور نظامی آمریکا در ونزوئلا
ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی در ونزوئلا حضور خواهند داشت یا خیر، به خبرنگاران گفت: «بستگی به این دارد که چه اتفاقی بیفتد. کمی هم به دولت جدید بستگی دارد، اگر بخواهید آن را اینطور بنامید.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعا میکند که شرکتهای نفتی آمریکایی مشتاق کار در ونزوئلا هستند و در زیرساختهای این کشور سرمایهگذاری خواهند کرد.
او به خبرنگاران گفت: «سرمایهگذاریهای بزرگی توسط شرکتهای نفتی [به ونزوئلا خواهد آمد] تا زیرساختها را احیا کنند. شرکتهای نفتی آماده رفتن هستند. آنها قرار است بروند.»
این در حالیست که پیشتر گزارش شد که ترامپ به شرکتهای نفتی آمریکایی گفته است که چنانچه مایل به دریافت خسارتهای خود از ونزوئلا هستند، باید ابتدا میلیاردها دلار در آنجا سرمایهگذاری کنند.
روسیه و اوکراین «در مقطعی» به توافق خواهند رسید
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش به تحولات جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت اطمینان دارد که روسیه و اوکراین «در مقطعی» به توافق خواهند رسید.
او که قبل از روی کار آمدن برای دور دوم ریاست جمهوری گفته بود که مساله اوکراین را ۱۰۰ روزه حل و فصل میکند، به خبرنگاران گفت: «فکر میکنم در مقطعی به توافق خواهیم رسید، امیدوارم خیلی دور نباشد. من برای حل مناقشه اوکراین ضربالاجل تعیین نکردهام.»
اتحادیه اروپا و اهداف امنیتی در گرینلند
در همین حال، دونالد ترامپ مدعی شد که ظاهراً اتحادیه اروپا از نظر امنیت ملی به مالکیت گرینلند توسط ایالات متحده نیاز دارد.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما از نظر امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم و اتحادیه اروپا به ما نیاز دارد که آن را داشته باشیم.»
او همچنین ادعاهای خود را مبنی بر اینکه کشتیهای چینی و روسی ظاهراً جزیره دانمارکی را محاصره کردهاند، تکرار کرد.
با این حال، «مته فردریکسن» نخستوزیر دانمارک با صدور پیامی قاطع از ایالات متحده خواست به آنچه او «تهدیدها علیه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا» توصیف کرد، پایان دهد. قلمرو خودمختار در چارچوب پادشاهی دانمارک، در سالهای اخیر مورد توجه فزاینده ایالات متحده قرار گرفته است. این جزیره به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خود اهمیت راهبردی دارد.
بیانیه فردریکسن بر موضع دانمارک در این موضوع تاکید میکند و بازتابدهنده گفتوگوهای دیپلماتیک جاری میان دو کشور درباره وضعیت گرینلند است.
در پی عملیات متجاوزانه آمریکا علیه ونزوئلا، چهرههایی نزدیک به جریان «ماگا» به رهبری رئیسجمهور آمریکا، بهوضوح از عملیات ونزوئلا استقبال کردند و نگاه خود را به سوی قلمرو دانمارکی گرینلند معطوف ساختند.
به گزارش گاردین، اندکی پس از عملیات آمریکا در ونزوئلا، «کتی میلر» پادکستر راستگرای آمریکایی، تصویری تحریکآمیز از نقشه گرینلند منتشر کرد که با پرچم ایالات متحده پوشیده شده و در توضیحات پست خود نوشت : «بهزودی»
کتی میلر همسر «استیون میلر» است؛ فردی که بهعنوان معاون قدرتمند رئیس دفتر ترامپ در امور سیاستگذاری توصیف شده است. این اقدام واکنشهای تند و فوری در دانمارک را بهدنبال داشت و نگرانیهای موجود درباره نقشههای ترامپ برای گرینلند را تشدید کرد.