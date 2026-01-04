واکنش عجیب رئیسجمهور آرژانتین به بازداشت مادورو!
«دستگیری مادورو را جشن میگیریم. آزادی پیش میرود.»
کد خبر: ۱۳۴۹۷۲۲| |
3545 بازدید
خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، به خبر دستگیری نیکلاس مادورو واکنش نشان داد و اعلام کرد که این اقدام را «جشن میگیرد».
به گزارش تابناک؛ میلی در پیامی گفت: «دستگیری مادورو را جشن میگیریم. آزادی پیش میرود.» او در ادامه با تکرار شعار همیشگی خود افزود: «زنده باد آزادی، لعنت به آن!»
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ترامپ در حال متحد کردن قاره ی آمریکاست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟