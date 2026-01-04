صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش عجیب رئیس‌جمهور آرژانتین به بازداشت مادورو!

«دستگیری مادورو را جشن می‌گیریم. آزادی پیش می‌رود.»
کد خبر: ۱۳۴۹۷۲۲
| |
3545 بازدید
|
۶

واکنش عجیب رئیس‌جمهور آرژانتین به بازداشت مادورو!

خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، به خبر دستگیری نیکلاس مادورو واکنش نشان داد و اعلام کرد که این اقدام را «جشن می‌گیرد».

به گزارش تابناک؛ میلی در پیامی گفت: «دستگیری مادورو را جشن می‌گیریم. آزادی پیش می‌رود.» او در ادامه با تکرار شعار همیشگی خود افزود: «زنده باد آزادی، لعنت به آن!»

واکنش عجیب رئیس‌جمهور آرژانتین به بازداشت مادورو!

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آرژانتین رئیس جمهور آرژانتین مادورو بازداشت مادورو واکنش آزادی آمریکا حمله آمریکا به ونزوئلا خبر فوری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویر واضح از مادورو پس از انتقال به نیویورک
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
مادورو: آمریکا از ما می‌دزدد و خرده نان تحویل‌مان می‌دهد
مادورو اقدام آرژانتین را احمقانه خواند
دیدگاه «ترامپ» درباره تجاوز احتمالی آمریکا به ونزوئلا
تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک
اتهامات رئیس‌جمهور آرژانتین به سازمان ملل در مجمع عمومی
شورای امنیت برای تجاوز آمریکا به صحنه می‌آید
واکنش رئیس‌جمهور افراطی آرژانتین به بازداشت مادورو
یارانه‌زدایی در آرژانتین؛ از احیای اقتصادی تا چالش‌های ناگزیر
ترامپ: هشدار به ونزوئلا بی‌معناست
کاراکاس نقشه ضربه آمریکا به ۳ ستون اصلی در ونزوئلا را فاش کرد
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
مادورو: آماده دفاع از ونزوئلا هستیم
واشنگتن:نشانه‌ای از تَرک قدرت توسط مادورو نیست
نیویورک تایمز: توطئه آمریکا برای براندازی مادورو شکست خورد
تهدید آمریکا علیه مادورو به خاطر بازداشت چهره‌های اپوزیسیون
واکنش بازارها به تحولات دیشب آمریکا
واکنش اپل به تشدید تنشهای تجاری آمریکا و چین
نماینده آمریکا: مادورو هرچه زودتر به کوبا یا روسیه برود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
9
35
پاسخ
کجاش عجیبه ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
21
14
پاسخ
قیافه که داد میزنه ژن ژن یهودیان افراطی آرژانتینی است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
20
14
پاسخ
کلا عقل درستی نداره . مشخصه ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
14
24
پاسخ
ترامپ در حال متحد کردن قاره ی آمریکاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اتحاد یا استثمار؟
ناشناس
|
Japan
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
0
پاسخ
یک مشت روانی رئیس جمهور کشوری که مردمش انتخاب کردن می دزدن
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005f7i
tabnak.ir/005f7i