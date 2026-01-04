خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، به خبر دستگیری نیکلاس مادورو واکنش نشان داد و اعلام کرد که این اقدام را «جشن می‌گیرد».

به گزارش تابناک؛ میلی در پیامی گفت: «دستگیری مادورو را جشن می‌گیریم. آزادی پیش می‌رود.» او در ادامه با تکرار شعار همیشگی خود افزود: «زنده باد آزادی، لعنت به آن!»