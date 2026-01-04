صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصویر واضح از مادورو پس از انتقال به نیویورک

اولین تصاویر واضح از مادورو، پس از انتقال وی به نیویورک
کد خبر: ۱۳۴۹۶۹۷
| |
5534 بازدید
|
۱۲
تصویر واضح از مادورو پس از انتقال به نیویورک
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مادورو آمریکا دستگیری بازداشت ونزوئلا حمله آمریکا به ونزوئلا خبر فوری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توهین وزیر خارجه آمریکا به مادورو
پیام تلویزیونی معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا
ترامپ: هشدار به ونزوئلا بی‌معناست
چگونه طرح آمریکا و وزیر دفاع ونزوئلا برای دستگیری مادورو شکست خورد!؟
نیویورک تایمز: توطئه آمریکا برای براندازی مادورو شکست خورد
فوری: آیا مادورو و همسرش دستگیر شدند؟!
عکس: ربودن مادورو به روایت یک کارتونیست گوریس
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
دیدگاه «ترامپ» درباره تجاوز احتمالی آمریکا به ونزوئلا
شرط ترامپ برای عدم اعزام نیرو به ونزوئلا
عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
تهدید آمریکا علیه مادورو به خاطر بازداشت چهره‌های اپوزیسیون
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد
مادورو: آماده دفاع از ونزوئلا هستیم
واشنگتن:نشانه‌ای از تَرک قدرت توسط مادورو نیست
نماینده آمریکا: مادورو هرچه زودتر به کوبا یا روسیه برود
مادورو: از نبرد نمی‌ترسیم
کاراکاس نقشه ضربه آمریکا به ۳ ستون اصلی در ونزوئلا را فاش کرد
محکومیت ۹ نظامی ونزوئلا به جرم توطئه علیه دولت
مادورو: آمریکا از ما می‌دزدد و خرده نان تحویل‌مان می‌دهد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
9
پاسخ
خوشحال هم هست
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
18
پاسخ
دیگه از این حقیرتر و کوچکتر نمیشد.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
21
پاسخ
آقای مادورو دلارهای ما رو چیکار کردی داداش!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
چرا از اون میپرسی داداش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
20
پاسخ
واقعا علامت پیروزی و موفقیت هم داره. تو نیم ساعت از کاخ ریاست جمهوری بکنند تو گونی و ببرن یک کشور دیگه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
15
پاسخ
دلقک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
5
پاسخ
چقدر این کار آمریکا عجیبه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
7
پاسخ
کاش از چین و روسیه تقاضای کمک می کردی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
چند ساعت قبل با چین قرارداد نفتی امضا کرده بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
15
پاسخ
بالاخره همه قانع شدند که راننده اتوبوس نمیتواند کشور را اداره کند
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
و هیچکی قانع نشد دلقک زلنسکی نمیتواند کشور اداره کند؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
1
پاسخ
هوش مصنوعیه!!!!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005f7J
tabnak.ir/005f7J