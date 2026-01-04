تصویر واضح از مادورو پس از انتقال به نیویورک
اولین تصاویر واضح از مادورو، پس از انتقال وی به نیویورک
آقای مادورو دلارهای ما رو چیکار کردی داداش!!!!
ناشناس| |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
واقعا علامت پیروزی و موفقیت هم داره. تو نیم ساعت از کاخ ریاست جمهوری بکنند تو گونی و ببرن یک کشور دیگه.
کاش از چین و روسیه تقاضای کمک می کردی
ناشناس| |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بالاخره همه قانع شدند که راننده اتوبوس نمیتواند کشور را اداره کند
رضا| |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
