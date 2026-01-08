صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
جنگ افزار

میل-۲۸؛ شکارچی شب که بی‌سروصدا وارد معادلات هوایی ایران شد

در سال‌هایی که نبردهای مدرن بیش از هر زمان دیگری به میدان ترکیب فناوری، دقت و برتری اطلاعاتی منتقل شده‌اند، ورود یک بالگرد تهاجمی سنگین به سازمان رزم، صرفاً اضافه شدن یک پرنده جدید نیست؛ اعلام تغییر در دکترین است.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۲۱
| |
1021 بازدید
 
 
 میل-۲۸؛ شکارچی شب که بی‌سروصدا وارد معادلات هوایی ایران شد
به گزارش تابناک : میل-۲۸ که در ادبیات نظامی با نام «هاوک شب» یا «Night Hunter» شناخته می‌شود، محصول مستقیم تجربه تلخ و آموزنده شوروی از جنگ افغانستان است؛ جایی که ضعف بالگردهای تهاجمی در برابر تهدیدات زمینی، آتش سبک، دوش‌پرتاب‌ها و عملیات شبانه به‌وضوح آشکار شد. روس‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که بالگرد تهاجمی آینده باید همزمان چند ویژگی کلیدی را در خود جمع کند: بقاپذیری بالا، قدرت آتش سنگین، توان عملیات در شب و هوای نامساعد، و استقلال عملیاتی از زیرساخت‌های گسترده. میل-۲۸ نتیجه همین نگاه است؛ پرنده‌ای که از ابتدا برای «ماندن در میدان» طراحی شد، نه فقط زدن و رفتن. 
 
 در طراحی بدنه میل-۲۸، مفهوم زره‌پوش بودن به‌معنای واقعی کلمه اجرا شده است. کابین خلبان و کمک‌خلبان در یک ساختار تیتانیومی مستقل قرار دارند که در برابر گلوله‌های کالیبر متوسط مقاومت می‌کند. شیشه‌های جلویی ضدگلوله‌اند و آرایش دو نفره کابین به‌صورت پشت‌سرهم، دید و تمرکز عملیاتی را افزایش می‌دهد. موتورهای دوگانه با فاصله از یکدیگر جانمایی شده‌اند تا اصابت به یکی، منجر به از دست رفتن کامل پرنده نشود؛ منطقی که مستقیماً از میدان نبرد آمده، نه از میز طراحی. قلب تهاجمی میل-۲۸، توپ ۳۰ میلی‌متری متحرک آن است؛ سلاحی با قدرت تخریب بالا که برای درگیری نزدیک، پشتیبانی آتش و شکار اهداف زرهی سبک و نیمه‌سنگین طراحی شده. این توپ، برخلاف بسیاری از نمونه‌های غربی که بیشتر نقش نمادین دارند، بخشی از دکترین عملیاتی بالگرد است و به‌صورت واقعی در نبردهای سوریه و اوکراین آزموده شده است. در کنار توپ، موشک‌های ضدزره هدایت‌شونده، راکت‌های غیرهدایت‌شونده و قابلیت حمل ترکیبی از تسلیحات، میل-۲۸ را به یک پلتفرم چندمنظوره تبدیل می‌کند؛ نه صرفاً یک شکارچی تانک، بلکه یک ابزار پشتیبانی نزدیک تمام‌عیار. اما آنچه میل-۲۸ را از بسیاری از بالگردهای نسل قبل متمایز می‌کند، توان عملیات شبانه و همه‌جوی آن است. سامانه‌های اپتیکی و حرارتی، رادار بالای ملخ در برخی نسخه‌ها، و یکپارچگی سیستم‌های ناوبری و هدف‌گیری، به خدمه اجازه می‌دهد در شرایطی پرواز و درگیری کنند که برای بسیاری از پرنده‌ها عملاً غیرممکن است.
میل-۲۸؛ شکارچی شب که بی‌سروصدا وارد معادلات هوایی ایران شد
 
 این ویژگی برای کشوری مانند ایران، با جغرافیای متنوع، مرزهای طولانی و سناریوهای بالقوه نبرد نامتقارن، یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود. ورود میل-۲۸ به سازمان رزم ایران، اگرچه با سکوت رسانه‌ای و بدون هیاهوی تبلیغاتی همراه بوده، اما از منظر تحلیلی قابل توجه است. نیروی بالگردی ایران سال‌هاست بر ترکیبی از پرنده‌های قدیمی اما ارتقایافته، تجربه عملیاتی بالا و بومی‌سازی تجهیزات تکیه دارد. اضافه شدن یک بالگرد تهاجمی سنگین مدرن، نشان‌دهنده تمایل به پر کردن شکاف‌هایی است که در حوزه پشتیبانی نزدیک هوایی، شکار زرهی و عملیات شبانه وجود داشته است. این انتخاب، بیش از آنکه یک خرید صرف باشد، یک پیام دکترینال دارد: تمرکز بر افزایش قدرت ضربه در میدان‌های پیچیده و پرریسک. از منظر تطبیق با نیازهای ایران، میل-۲۸ پرنده‌ای «سازگار» است.
میل-۲۸؛ شکارچی شب که بی‌سروصدا وارد معادلات هوایی ایران شد
 این بالگرد برای کار در شرایط سخت، با نگهداری میدانی ساده‌تر نسبت به برخی نمونه‌های غربی طراحی شده و وابستگی کمتری به زنجیره لجستیکی پیچیده دارد. تجربه ایران در نگهداری و ارتقای پرنده‌های روسی و شرقی، از می-۱۷ گرفته تا سوخوها، بستر مناسبی برای جذب عملیاتی میل-۲۸ فراهم می‌کند. علاوه بر این، امکان بومی‌سازی بخشی از تسلیحات، سامانه‌های ارتباطی و حتی ارتقای نرم‌افزاری، میل-۲۸ را به گزینه‌ای منعطف تبدیل می‌کند. در سطح منطقه‌ای، حضور میل-۲۸ در ناوگان ایران معادلاتی فراتر از مرزها ایجاد می‌کند. این بالگرد در سناریوهای دفاعی، نقش بازدارنده دارد؛ چراکه توان شکار زرهی، پشتیبانی نزدیک و واکنش سریع را به‌صورت همزمان فراهم می‌کند. در سناریوهای بحران، میل-۲۸ می‌تواند شکاف میان نیروهای زمینی و هوایی را پر کند؛ همان نقطه‌ای که در جنگ‌های مدرن بیشترین تلفات و تصمیمات سرنوشت‌ساز رقم می‌خورد.
 
میل-۲۸؛ شکارچی شب که بی‌سروصدا وارد معادلات هوایی ایران شد
نکته مهم اینجاست که میل-۲۸ برای «نمایش» طراحی نشده است. این بالگرد زیبا نیست، ظریف نیست و حتی در نگاه اول شاید خشن و زمخت به نظر برسد؛ اما دقیقاً همین زمختی، فلسفه وجودی آن است. پرنده‌ای که قرار است در ارتفاع پایین، زیر آتش، در شب، و در شرایطی پرواز کند که خطا به معنای سقوط است. این منطق طراحی، با نگاه ایران به جنگ‌های آینده همخوانی دارد؛ جنگ‌هایی که احتمالاً کوتاه، پرشدت، چندلایه و غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود.
 
 میل-۲۸ را باید نه به‌عنوان یک «افزوده لوکس» به ناوگان، بلکه به‌عنوان یک ابزار کار دید؛ ابزاری که اگر به‌درستی در دکترین، آموزش و پشتیبانی ادغام شود، می‌تواند تأثیری فراتر از تعدادش بگذارد. تجربه نشان داده که در میدان واقعی، همیشه تعداد پرنده‌ها تعیین‌کننده نیست، بلکه میزان انطباق آن‌ها با سناریوی نبرد است. میل-۲۸، دست‌کم روی کاغذ و بر اساس تجربه‌های میدانی جهانی، دقیقاً برای همان سناریوهایی ساخته شده که ایران سال‌هاست آن‌ها را جدی می‌گیرد.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
میل 28 ایران هلیکوپتر جنگ هوانیروز روسیه
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محاسبات آمریکا درباره ایران ساده لوحانه است
ارزان‌ترین هلی‌کوپتر جهان؛ فقط ۱ میلیارد تومان
تماس روسیه با آمریکا درباره جنگ ایران
اظهارات گستاخانه زلنسکی علیه ایران
ماجرای فرود هلیکوپتر در خیابان خردمند
نشانه هایی از وقوع یک جنگ منطقه ای در سوریه میان ایران و اسرائیل!
قدرت‌نمایی سه غول روس که به ایران می‌آیند
جنگ نامرئی غرب علیه ایران و روسیه!
ایران شانس استفاده از یک موقعیت مهم دارد
هلی‌کوپتر شکست‌خورده آمریکایی از موزه سر درآورد
تکرار ادعاهای بی‌اساس زلنسکی علیه ایران
خرید نظامی دو میلیارد دلاری اسرائیل از آمریکا
افزایش توان بالگردی هوانیروز سپاه
ایران باید از شرایط روسیه،تضعیف شده بهره‌برداری کند
واکنش روسیه به تهدیدات اسرائیل علیه ایران
آیا روسیه از جنگ ایران و اسراییل سود می‌برد؟
آمریکا می‌خواهد نحوه همکاری ایران و روسیه را تعیین کند
روسیه: ایران حق بهره‌برداری از فناوری هسته‌ای را دارد
جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر چیست؟/ موضع بازیگران خارجی چیست؟
اقدام نظامی آمریکا علیه ایران به فاجعه در خاورمیانه منجر می‌شود/تحریم علیه ایران غیرقابل قبول است!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
هدیه آیت علم الهدی به یکی از قربانیان اغتشاشات
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
اظهار نظر نماینده پیشین درباره دلار ۱۴۵ هزار تومانی
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
وزیرخارجه آمریکا: حمله نظامی فوری نیست
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۲۰۶ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
مقامات ارشد ایران تهدید به ترور شدند!  (۹۷ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
tabnak.ir/005f65
tabnak.ir/005f65