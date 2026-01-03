بنزین سوپر وارداتی به نرخ قبلی بازگشت!
همزمان با عدم استقبال از خرید بنزین سوپر در بورس انرژی توسط شرکتهای توزیعکننده، قیمت پایه این حامل انرژی کاهش یافت.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اطلاعیه عرضه بنزین ویژه وارداتی توسط بورس انرژی نشان میدهد، اطلاعیه عرضه جدید تغییر کرده و قیمت ۶۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر به همان قیمت قبلی یعنی ۶۵۸۰۰ بازگشته است.
البته حجم عرضه نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و حداکثر خرید نیز کاهش و حداقل خرید افزایش داشته است. تاریخ عرضه برای روز یکشنبه ۱۴ دی ماه قید شده است.
به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل کاهش قیمت پایه، نبود خریدار با قیمت قبلی است.
