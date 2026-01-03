صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بنزین سوپر وارداتی به نرخ قبلی بازگشت!

همزمان با عدم استقبال از خرید بنزین سوپر در بورس انرژی توسط شرکت‌های توزیع‌کننده، قیمت پایه این حامل انرژی کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۷۲
| |
11985 بازدید

بنزین سوپر وارداتی به نرخ قبلی بازگشت!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اطلاعیه عرضه بنزین ویژه وارداتی توسط بورس انرژی نشان می‌دهد، اطلاعیه عرضه جدید تغییر کرده و قیمت ۶۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر به همان قیمت قبلی یعنی ۶۵۸۰۰ بازگشته است.

بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل برگشت

البته حجم عرضه نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و حداکثر خرید نیز کاهش و حداقل خرید افزایش داشته است. تاریخ عرضه برای روز یکشنبه ۱۴ دی ماه قید شده است.

به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل کاهش قیمت پایه، نبود خریدار با قیمت قبلی است. 

بنزین بنزین سوپر قیمت بنزین قیمت بنزین سوپر خبر فوری قیمت ها افزایش قیمت اقتصاد نفت انرژی
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
