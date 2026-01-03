صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش طحان‌نظیف به تهدید ترامپ

باز سیلی می‌خورید!
کد خبر: ۱۳۴۹۵۶۷
| |
2056 بازدید

طحان‌نظیف در واکنش به تهدید ترامپ

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طحان نظیف ترامپ تهدید خبر فوری آمریکا واکنش
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فریدون عباسی: حرف‌های ترامپ خالی بندی است
۲ شرکت اروپایی ترامپ را به دادگاه می‌کشانند
سردار سلامی: دشمنان از حوادث گذشته درس عبرت نگرفتند
تهدیدات ترامپ بلوف سیاسی است یا واقعیت؟!
ایران از آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد
پاسخ ایران به ادعاهای ترامپ درخصوص تمایل به مذاکره
واکنش امیر نوری به انتشار یک کلیپ
ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد
واکنش سعید جلیلی به تهدید ترامپ: آمریکای فلج
نوری همدانی: تهدید آیت‌الله خامنه‌ای، حکم محاربه دارد
سرپرست سفارت سوییس به وزارت امور خارحه احضار شد
چشم انداز تهدیدات اتمی آمریکا و کره شمالی علیه یکدیگر و چند نکته!
واکنش اتحادیه اروپا به تهدیدات ترامپ علیه ایران
مجری نزدیک به ترامپ: درگیری با ایران خودکشی است
واکنش سردار حاجی‌زاده به تهدید بمباران ایران از سوی ترامپ
تهدید دوباره ترامپ علیه بریکس
پکن: با حذف چین از زنجیره تامین، انتقام می‌گیریم
رئیس جمهوری آمریکا اروپا و کانادا را تهدید کرد
واکنش معاون عملیات ارتش به تهدید نفتکش‌ها
آمریکا: تا ابد منتظر ایران نمی‌مانیم
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f5D
tabnak.ir/005f5D