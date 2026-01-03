صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عربستان به مواضع امارات در یمن حمله کرد

شورای انتقالی جنوب تأکید کرد: مردم جنوب و نیروهای مسلح آن با مسئولیت‌پذیری عمل می‌کنند و در عین حال حق کامل دفاع مشروع از خود را برای خویش محفوظ می‌دانند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۴۴
| |
5067 بازدید
عربستان به مواضع امارات در یمن حمله کرد

شورای انتقالی جنوب یمن بامداد شنبه باانتشار بیانیه ای اعلام کرد که هواپیماهای نیروی هوایی عربستان سعودی همزمان با حمله زمینی نیروهای شمالی وابسته به اخوان‌المسلمین، شرق یمن را هدف قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در ادامه این بیانیه ادعا شده است: جنگ تجاوزکارانه علیه مردم ما نقض آشکار حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

شورای انتقالی جنوب تأکید کرد: مردم جنوب و نیروهای مسلح آن با مسئولیت‌پذیری عمل می‌کنند و در عین حال حق کامل دفاع مشروع از خود را برای خویش محفوظ می‌دانند.

این شورا همچنین از جامعه جهانی خواست موضعی قاطع اتخاذ کند که توقف فوری اقدامات خصمانه نظامی و حفاظت از غیرنظامیان را تضمین کند.

از سوی دیگر، سخنگوی شورای انتقالی جنوب اعلام کرد: انتشار مطالب از سوی سفیر عربستان سعودی در یمن نشان‌دهنده آن است که وی از وظایف دیپلماتیک پا را فراتر گذاشته و به جنوب یمن تعرض کرده است.

وی افزود: سفیر عربستان به برخورد با نگاه بالا به پایین و متکبرانه عادت دارد و به همین دلیل در دام واکنش‌های عصبی و شتاب‌زده گرفتار می‌شود.

سخنگوی شورای انتقالی جنوب تصریح کرد: سفیر عربستان اتهاماتی را علیه عیدروس الزبیدی؛ رئیس شورای انتقالی جنوب مطرح کرده است و انتشار چنین واژگانی از سوی سفیر یک کشور محوری امری شگفت‌آور و ناپسند است.

این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که تلویزیون دولت مستعفی یمن اعلام کرد که نیروهای شورای انتقالی جنوب پس از پیشروی نیروهای «درع الوطن»، (وابسته به عربستان) از نقطه «الصافق» در شهرستان رخیه استان حضرموت عقب‌نشینی کردند.

پس از این حمله نیز ساعاتی پیش، جنگنده های عربستان، مواضع نیروهای شورای انتقالی جنوب را در منطقه الخشعه هدف قرار داده بودند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم یمن امارات حمله عربستان حمله عربستان به یمن یمن
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عربستان و امارات برای تجزیه یمن، تقسیم کار کرده‌اند!
اتمام حجت نهایی یمن با امارات و عربستان
حمله توپخانه‌ای عربستان به یمن
اتمام حجت نهایی یمن با امارات و عربستان
عربستان و امارات از آمریکا ناامید شده‌اند
غرور عربستان و امارات در یمن در هم شکست
حمله سریع عربستان به ناوگان‌های اماراتی
جدا شدن یکی از فرماندهان ارشد یمنی از امارات و بازگشت به صنعاء
درگیری بین متحدان عربستان با امارات در یمن
آغاز عملیات عربستان علیه امارات در حضرموت
جزئیات خروج نیروهای اماراتی از یمن
ارتش یمن، عربستان و امارات را با سامانه‌های موشکی جدید تهدید کرد
افشای طرح آتی عربستان و امارات در یمن از زبان فعال توییتری سعودی
حمله نیروهای مورد حمایت امارات به مسجدی در استان الضالع یمن
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
قرقاش: حمله به آرامکوی عربستان به امارات هم می‌رسد
مجلس شورای یمن از عربستان خواست اقدامات امارات را متوقف کند
پوتین به دنبال ماهیگیری از اختلاف امارات و عربستان در یمن است
جنگی برای آغاز تمام جنگ‌ها
اختلافات عربستان و امارات در یمن بالا گرفت
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f4q
tabnak.ir/005f4q