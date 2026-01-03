عربستان به مواضع امارات در یمن حمله کرد

شورای انتقالی جنوب تأکید کرد: مردم جنوب و نیروهای مسلح آن با مسئولیت‌پذیری عمل می‌کنند و در عین حال حق کامل دفاع مشروع از خود را برای خویش محفوظ می‌دانند.

شورای انتقالی جنوب یمن بامداد شنبه باانتشار بیانیه ای اعلام کرد که هواپیماهای نیروی هوایی عربستان سعودی همزمان با حمله زمینی نیروهای شمالی وابسته به اخوان‌المسلمین، شرق یمن را هدف قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در ادامه این بیانیه ادعا شده است: جنگ تجاوزکارانه علیه مردم ما نقض آشکار حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

این شورا همچنین از جامعه جهانی خواست موضعی قاطع اتخاذ کند که توقف فوری اقدامات خصمانه نظامی و حفاظت از غیرنظامیان را تضمین کند.

از سوی دیگر، سخنگوی شورای انتقالی جنوب اعلام کرد: انتشار مطالب از سوی سفیر عربستان سعودی در یمن نشان‌دهنده آن است که وی از وظایف دیپلماتیک پا را فراتر گذاشته و به جنوب یمن تعرض کرده است.

وی افزود: سفیر عربستان به برخورد با نگاه بالا به پایین و متکبرانه عادت دارد و به همین دلیل در دام واکنش‌های عصبی و شتاب‌زده گرفتار می‌شود.

سخنگوی شورای انتقالی جنوب تصریح کرد: سفیر عربستان اتهاماتی را علیه عیدروس الزبیدی؛ رئیس شورای انتقالی جنوب مطرح کرده است و انتشار چنین واژگانی از سوی سفیر یک کشور محوری امری شگفت‌آور و ناپسند است.

این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که تلویزیون دولت مستعفی یمن اعلام کرد که نیروهای شورای انتقالی جنوب پس از پیشروی نیروهای «درع الوطن»، (وابسته به عربستان) از نقطه «الصافق» در شهرستان رخیه استان حضرموت عقب‌نشینی کردند.

پس از این حمله نیز ساعاتی پیش، جنگنده های عربستان، مواضع نیروهای شورای انتقالی جنوب را در منطقه الخشعه هدف قرار داده بودند.