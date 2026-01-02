رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت کمیسیون تلفیق با افزایش بیش از 40 درصدی حقوق حداقل‌بگیران خبر داد. این تصمیم که با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوق‌های زیر 40 میلیون تومان اتخاذ شده، به‌منظور بهبود معیشت حقوق‌بگیران متوسط و پایین به صحن علنی مجلس پیشنهاد شده است.

طبق گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از نگرانی‌هایی که کارمندان و حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارمندانی که بر مبنای کارگزینی زیر ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، بحث درصد افزایش حقوق آنان بود.

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون، با افزایش حقوق این گروه از عزیزان به بالای ۴۳ درصد موافقت و به صحن علنی مجلس پیشنهاد شده است.

با توجه به ارتباط بین مزد کارمندان و کارگران، این میزان درصد بر حقوق و دستمزد کارگران که طبق ماده ۴۱ قانون کار، تقریبا یک ماه دیگر در شورای عالی کار و وزارت کار تصمیم‌گیری می‌شود، حتماً اثربخشی دارد.

سیاست مجلس و با همکاری دولت این است که گام جدی در جهت تطبیق افزایش مزد برای مزد بگیران متوسط به پایین و حتی درصدهای بالا و اجرایی شدن ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار که تصریح دارد حقوق و دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت زندگی باشد، برداشته شود.