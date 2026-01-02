مادورو به مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داد

رئیس‌جمهور ونزوئلا از اظهارنظر در خصوص ادعای ترامپ درباره حمله به یک بندر در کشورش خودداری اما برای گفت‌وگو با واشنگتن ابراز آمادگی کرد.

«نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا روز پنجشنبه در مواجهه با پرسشی درباره یک حمله ادعایی ایالات متحده به یک بندر در ونزوئلا به بهانه مقابله با فعالیت‌های یک گروه قاچاقچی مواد مخدر از پاسخ به آن خودداری کرد اما گفت پذیرای مذاکرات با آمریکا خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مادورو در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ونزوئلا در خصوص مساله مذاکرات با ایالات متحده درباره قاچاق مواد مخدر، نفت و مهاجرت بیان داشت: «هر زمان که آنها بخواهند و هر کجا که بخواهند.»

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روزدوشنبه مدعی شد آمریکا دست به یک حمله زمینی به یک اسکله در ونزوئلا به منظور هدف قرار دادن قایق‌های مخصوص قاچاق مواد مخدر زده اما مادورو تا به امروز این ادعا را تایید نکرده است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا در مصاحبه پنجشنبه در پاسخ به این سوال که آیا وقوع این حمله را تایید یا تکذیب می‌کند گفت: «ما احتمالا در چند روز آینده درباره آن صحبت خواهیم کرد.»

این حمله در صورت تایید اولین حمله زمینی شناخته شده آمریکا علیه ونزوئلا به بهانه پیشبرد کارزار ادعایی واشنگتن برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در اطراف و در داخل این کشور حوزه آمریکای لاتین خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه مدعی شد کشورش به یک تاسیسات اسکله که مورد استفاده قایق‌های قاچاقچی ونزوئلایی حمله کرده و آن را از بین برده است.

پیشتر شبکه «سی‌ان‌ان» به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اوایل ماه گذشته میلادی در حمله پهپادی یک تاسیسات بندری را در سواحل ونزوئلا هدف قرار داده است.

بنا به گفته این منابع آگاه، در جریان این حمله پهپادی یک اسکله دورافتاده در سواحل ونزوئلا هدف قرار گرفته است و مقامات آمریکایی مدعی هستند که گروه «ترن د آراگوا» از این اسکله برای ذخیره موادمخدر و بارگیری قایق‌های حامل آن استفاده می‌کرده است.

به گفته این منابع، در هنگام حمله کسی در تاسیسات حضور نداشت و این حمله تلفاتی برجای نگذاشت. به گفته ۲ منبع، نیروهای عملیات ویژه آمریکا پشتیبانی اطلاعاتی این عملیات را برعهده داشتند که این امر نشان‌دهنده تداوم حضور آنها در منطقه است.

با این حال «الی وایسکوف»، سخنگوی فرماندهی عملیات ویژه آمریکا ضمن تکذیب این موضوع، گفت: «یگان عملیات ویژه پشتیبانی این عملیات از جمله در زمینه اطلاعاتی را برعهده نداشته است».

ترامپ مشخص نکرد که آیا این عملیات از سوی ارتش آمریکا به اجرا در آمده یا از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و همچنین نگفت که دقیقا کجا رخ داده و تنها گفت که «در طول ساحل» بوده است.

ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در محل اقامتگاه «مارالاگو»‌ در فلوریدا گفت:‌ «انفجار بزرگی در این اسکله‌ای که آنها در آن مواد مخدر را با قایق‌ها بار می‌زنند رخ داد.»

او ادامه داد: «بنا بر این ما به همه قایق‌ها حمله کردیم و حالا به منطقه حمله می‌کنیم. این منطقه اجرایی بوده و در آنجا آنها کارهایشان را اجرا می‌کنند. این منطقه دیگر وجود ندارد.»

ترامپ از چند هفته پیش در ادامه کارزار نظامی ادعایی کشورش علیه قایق‌ها در آبهای نزدیک به ونزوئلا به بهانه قاچاق مواد مخدر تهدید به حمله زمینی به همین بهانه در خاک ونزوئلا کرده و وعده داده بود که «به زودی»‌ این حمله انجام خواهد شد و ادعاهای روز دوشنبه او به این معنی است که اولین حمله زمینی آمریکا به خاک ونزوئلا رخ داده است.

نیروهای ارتش آمریکا از ماه سپتامبر تا کنون دست به چندین حمله به قایق‌ها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام با ادعای حمل مواد مخدر توسط آنها زده‌اند. بر اساس برآوردها تعداد این حملات به ۳۰ مورد رسیده و دست کم ۱۰۷ کشته داشته‌اند اما واشنگتن هیچ سند و مدرکی در خصوص اینکه آیا قایق‌های هدف گرفته شده در قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند ارائه نکرده و بسیاری از کارشناسان این حملات آمریکا را غیرقانونی و مصداق اعدام‌های فراقانونی و جنایت جنگی دانسته‌اند.