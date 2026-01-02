دستگیری عوامل فراخوان آشوب در قزوین

این تجمع که هیچ مجوزی نداشته و یک اقدام غیرقانونی بود؛ از سوی مردم و کسبه مراکز تجاری در خیابان خیام همراهی نشد که با حضور چند نفر سرشبکه و لیدر اغتشاشات فاز دوم ضدانقلاب، هدایت تعدادی فریب‌خورده را که دانسته یا ندانسته در کف خیابان اقدام به شعارهای هنجارشکنان و غیرسیاسی به سمت مردم حاضر در خیابان و مغازه‌ها برای ایجاد رعب و وحشت حمله در دستور قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی انتشار تعدادی فراخوان با موضوع اعتراض اقتصادی و تحریک و تهییج ضدانقلاب در فضای مجازی شامگاه پنجشنبه با تاریکی هوا و تقریبا از ساعت ۱۸:۳۰ تعداد حداکثر ۱۵ تا ۲۰ نفر در خیابان خیام قزوین دست به تجمع زدند.

این تجمع که هیچ مجوزی نداشته و یک اقدام غیرقانونی بود؛ از سوی مردم و کسبه مراکز تجاری در خیابان خیام همراهی نشد که با حضور چند نفر سرشبکه و لیدر اغتشاشات فاز دوم ضدانقلاب، هدایت تعدادی فریب‌خورده را که دانسته یا ندانسته در کف خیابان اقدام به شعارهای هنجارشکنان و غیرسیاسی به سمت مردم حاضر در خیابان و مغازه‌ها برای ایجاد رعب و وحشت حمله در دستور قرار داد.

ساعت حدودا ۱۹:۱۰ بود که باتوجه به شلوغی این خیابان مرکز خرید در قزوین، مردم از آشوبگران فاصله گرفتند و کسبه از ترس خسارت و غارت اموال اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند.

در این بین، حضور مردم برای خرید جشن ۱۳ رجب و خرید روز پدر که وحشت‌زده از اقدام خرابکارانه این معدود افراد بودند، سبب شد تا زن و کودک و کهنسالان و حتی جوانان از واهمه آسیب خوردن به داخل مغازه‌ها پناه بیاورند.

شعارهای سیاسی تند از سوی این افراد که در اوج خود به ۵۰ نفر هم نمی‌رسیدند با همراه داشتن سلاح سرد و حمله به مردم سبب شد تا خود مردم در تماس با ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۱۱۴ اولین گزارش را اعلام کنند.

در حمله اغتشاشگران به واحدهای صنفی و مردم در خیابان خیام، به حداقل ۳ باب مغازه خسارت وارد شده و یک داروخانه نیز در چهارراه خیام در قزوین مورد هجوم و آسیب قرار گرفت.

هجوم، استفاده از سلاح سرد، به کار بردن الفاظ رکیک و ناسزای ناموسی و ایجاد رعب و وحشت از سوی این حداکثر ۵۰ نفر با حضور به‌موقع نیروهای حافظ امنیت در استان قزوین با شناسایی و دستگیری عوامل خرابکار پایان یافت.