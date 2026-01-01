میراث دلاری فرزین به همتی رسید!

در جدیدترین شماره هفته‌نامه تابناک که روز‌های پنجشنبه منتشر می‌شود، مروری بر مهم‌ترین موضوعات تحلیلی این رسانه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است.

به گزارش تابناک؛ همان‌طور که در تصویر این هفته‌نامه مشاهده می‌شود، مهم‌ترین موضوع اقتصادی این هفته به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی اختصاص دارد؛ جایی که پس از سه سال سکانداری فرزین در این جایگاه، عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی منصوب شده است. اکنون باید دید وی چه سیاست‌هایی را در حوزه‌های پولی و ارزی در دستور کار خود قرار خواهد داد.

دیگر موضوع اقتصادی مطرح‌شده در این شماره، با عنوان «قمار با نانِ مردم در بندر شهید رجایی» منتشر شده است. در این گزارش به این نکته اشاره می‌شود که بیش از ۲۰ ماه از توقف هزاران تن برنج در نامناسب‌ترین شرایط نگهداری می‌گذرد، اما همچنان هیچ مقام مسئولی حاضر به انتشار جدول شفاف سلامت این کالاها نیست. این سکوت ابهام‌آمیز، در کنار نقض ماده ۲۴ قانون گمرکی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا برنج‌هایی که نشانه‌های انقضا و رطوبت را دارند، قرار است پس از دو سال راهی سفره مردم شوند؟ جزئیات کامل این گزارش در لینک زیر قابل مشاهده است.

در ادامه، موضوعی با عنوان «جهان با حضور ترامپ امنیت کمتری دارد» مورد بررسی قرار گرفته است که به گفت‌وگوی پروفسور چارلز تالیافرو، عضو انجمن فیلسوفان آمریکا، اشاره دارد. این چهره دانشگاهی در این گفت‌وگو تأکید کرده است که جهان امروز با حضور دونالد ترامپ در جایگاه ریاست‌جمهوری آمریکا، از امنیت کمتری برخوردار است. جزئیات بیشتر این مطلب نیز در لینک زیر منتشر شده است.

موضوع بعدی در حوزه ورزشی با عنوان «آمارسازی در آزادی با اعداد خیالی» منتشر شده که به تناقض‌های آماری درباره روند بازسازی ورزشگاه آزادی می‌پردازد. در حالی که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه خبر داده بود، تنها دو روز بعد معاون رئیس‌جمهور از پیشرفت ۸۵ درصدی سخن گفت؛ اختلافی قابل‌تأمل که پرسش‌های جدی‌تری را مطرح می‌کند. جزئیات کامل این گزارش در لینک زیر قابل مشاهده است.

در نهایت، پنجمین موضوع بررسی‌شده به حوزه فرهنگی اختصاص دارد و با عنوان «مرور گزارش‌های ساواک درباره بهرام بیضایی» منتشر شده است. علاقه‌مندان برای مطالعه متن کامل این گزارش می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند.

