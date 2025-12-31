صفحه خبر لوگوبالا تابناک
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی شد/ بن بست «فرزین» با جهش ۲۵۰ درصدی نرخ دلار!

با ثبت رکوردهای تازه در بازار ارز و عبور نرخ دلار از سطوح بی‌سابقه، دولت محمدرضا فرزین را از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشت و عبدالناصر همتی را به‌عنوان رئیس کل جدید این بانک منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۰۱
| |
13051 بازدید
|
۶۴

«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی شد/ بن بست «فرزین» با جهش ۲۵۰ درصدی نرخ دلار!

در اوج یکی از پرالتهاب‌ترین مقاطع ارزی کشور، سکان هدایت بانک مرکزی بار دیگر به دست عبدالناصر همتی سپرده شد؛ مدیری که از امروز رسماً به عنوان بیست‌وچهارمین رئیس کل بانک مرکزی کار خود را در ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد آغاز کرده است. تغییری که نه از جنس جابه‌جایی‌های معمول مدیریتی، بلکه حاصل فشار فزاینده بحران ارزی و ناکامی سیاست‌های پیشین است؛ بحرانی که طی آن نرخ دلار تا آستانه ۱۴۵ هزار تومان نیز پیش رفت و زنگ خطر سقوط بیشتر ارزش پول ملی را به صدا درآورد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، عملکرد ضعیف محمدرضا فرزین در مهار تورم و کنترل بازار ارز، سرانجام دولت را به این جمع‌بندی رساند که ادامه مسیر با تیم موجود ممکن نیست. فرزین که دی‌ماه ۱۴۰۱ و همزمان با دلار حدود ۴۰ هزار تومانی وارد بانک مرکزی شده بود، پس از سه سال، ساختمان میرداماد را در شرایطی ترک کرد که نرخ ارز بیش از سه برابر شده و بی‌ثباتی ارزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده بود.

«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی شد/ بن بست «فرزین» با جهش ۲۵۰ درصدی نرخ دلار!

برکناری فرزین دقیقاً در سالروز سه‌سالگی حضورش در بانک مرکزی، مهر پایانی بر دوره‌ای بود که اقتصاد ایران آن را یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های ارزی خود می‌داند.

ماموریت رئیس کل جدید چیست؟

در همین پیوند، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که انتخاب همتی پس از ارزیابی گزینه‌ها و با کسب بالاترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی انجام شده و با رأی اعتماد دولت نهایی شده است. به گفته او، رئیس کل جدید بانک مرکزی سه محور اصلی را در دستور کار خود قرار داده است: مهار تورم، کنترل نرخ ارز از مسیر برچیدن فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، و سامان‌دهی ناترازی بانک‌ها با تمرکز ویژه بر مهار اضافه‌برداشت‌ها.

«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی شد/ بن بست «فرزین» با جهش ۲۵۰ درصدی نرخ دلار!

تجربه گذشته به کمک همتی می آید؟

بازگشت همتی به بانک مرکزی، از این جهت اهمیت مضاعف دارد که او پیش‌تر نیز در یکی از سخت‌ترین مقاطع اقتصاد ایران، یعنی بین مرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، مسئولیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی را بر عهده داشت؛ مقطعی که هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها و آغاز فشار حداکثری، بازار ارز با شوک‌های پی‌درپی و افزایش شدید انتظارات تورمی مواجه شد. در آن مقطع، اگرچه جهش اولیه نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر بود، اما در همان ماه‌های آغازین، معاونت ارزی بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی فعال، کارشناسی و مبتنی بر داده‌های تجاری توانست نقش کانونی در مهار آشفتگی بازار ایفا کند.

معاونت ارزی در آن دوره، با ترک رویه‌های دستوری و حرکت به سمت مدیریت سیستمی جریان ارز، توانست هماهنگی کم‌سابقه‌ای میان بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و متولیان تجارت خارجی ایجاد کند. تمرکز بر اولویت‌بندی واقعی واردات، رصد دقیق منابع و مصارف ارزی، و هم‌زمان ایجاد شفافیت در مسیر بازگشت ارز صادراتی، از جمله اقداماتی بود که عملاً مانع از فروپاشی نظم بازار در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی شد. این مجموعه سیاست‌ها باعث شد، علی‌رغم محدودیت‌های ارزی بی‌سابقه، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بدون وقفه ادامه یابد و فشار روانی بازار تا حد زیادی تخلیه شود.

نکته حائز اهمیت آن بود که معاونت ارزی بانک مرکزی در آن مقطع، با تعامل فنی و واقع‌بینانه با بخش خصوصی و صادرکنندگان، بخشی از شکاف بی‌اعتمادی میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذار پولی را ترمیم کرد؛ موضوعی که در نهایت به بازگشت نسبی آرامش به بازار ارز و شکل‌گیری ثباتی شکننده اما قابل اتکا انجامید. تجربه‌ای که نشان می‌دهد در شرایط بحران، نقش نهادهای تخصصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر دانش فنی، تا چه اندازه می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

اکنون نیز شرایط شباهت‌های معناداری با آن مقطع دارد؛ تحریم‌های فشرده، محدودیت در فروش نفت و افت محسوس درآمدهای ارزی، بانک مرکزی را در موقعیتی به‌مراتب دشوارتر قرار داده است. بازار ارز تحت فشار هم‌زمان انتظارات تورمی، کسری بودجه و ناترازی مزمن شبکه بانکی قرار دارد و هر خطای سیاستی می‌تواند به جهش‌های تازه قیمتی منجر شود.

در چنین فضایی، دولت امیدوار است تجربه پیشین همتی و شناخت او از پیچیدگی‌های بازار ارز و تحریم ها، بتواند بار دیگر نقش ضربه‌گیر را ایفا کند و افسار بازار را تا حدی در کنترل بگیرد. با این حال، واقعیت آن است که راه پیش‌رو ساده نیست و موفقیت رئیس کل جدید بانک مرکزی، بیش از هر چیز، به تصمیم‌های سریع، شفاف و هماهنگی نهادی وابسته است. اکنون نگاه فعالان اقتصادی و افکار عمومی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد دوخته شده است؛ جایی که باید به‌زودی نشانه‌های نخستین تغییر رویکرد پولی و ارزی نمایان شود.

بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۶۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
6
82
پاسخ
به همین راحتی کنار رفت؟
باید محاکمه بشه فرزین
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
فرزین بلد نبود مثل همتی نوسانگیری کند
همتی به درد نمی خورد
ناشناس
| United States of America |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
در دوره خاتمی و نوربخش دلار ۲ برابر شد و ۴۰۰تومان شد ۸۰۰ تومان
در دوره احمدی نژاد و بهمنی دلار ۹۰۰ تا۳۵۰۰ بالا رفت و ۴ برابر
در دوره روحانی و سیف دلار ۳۰۰۰ تا۱۰۰۰۰ هم بالا رفت و ۳ برابر
در دوره روحانی و همتی دلار ۱۰۰۰۰ تا ۳۲۰۰۰ هم بالا رفت و ۳.۲ برابر
در دوره رییسی فرزین دلار ۲۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ تومان بالا رفت و ۲.۵ برابر
در دوره پزشکیان و فرزین دلار ۵۵۰۰۰ تومانی تا ۱۴۰۰۰۰ بالا رفت و ۲.۵۴ برابر
در دوره تمام روسای بانک مرکزی جهش داشته ایم
مشاوره اقتصادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
قیمت دلار کاهشی می شود و مسکن در رکود بیشتری می رود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مردم خودشون این زندگی رو خواستن و انتخاب کردند
هر چی سرشون بیاد حق شون هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
هم افزایش دلار رسمی ۴۰ تومی به ۷۰ تومن در سال گذشته و هم ۷۰ تومن به صد تومن امسال‌ به فرزین دیکته شد اون هم از طرف همتی به بهانه مبارزه با فساد و یکسان سازی نرخ ارز که هيچکدام هم محقق نشد فقط فرزين را بی ابرو ‌کردند تا همتی را سر کار بیارند. این وسط ملت بیچاره فقیرتر شدند تا همتی به‌ عنوان منجی وارد شود و پنج تومن قیمت دلار کم شوده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ایران خودش به تنهایی یک قاره است و تحریم پذیر نیست و هر استان خود یک کشور است. نباید ظرفیت های
صادراتی استان ها نادیده گرفته شود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مدیران و کارشناسان تراز 16 میلیون ساده لوح پزشکیانی: همتی و فرزین .
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مشکل کشور اول بانکهاست اول باید اونا مهار کنید .نکنید همین وضع پیش میره. هرکاری تاوان داره تاوان بانک آینده رو اقای فرزین داد بلاخره چوب تو لونه زنبور کردن. اقای همتی جرات دارید مثل فرزین جلوی مافیا چاپ پول بگیرید؟
عباس
| Hong Kong |
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
با شرایط فعلی به احتمال زیاد قیمت ارز ها کاهش شدید تجربه می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
45
پاسخ
مهار تورم؟ جدی میفرمایید؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
آره دیگه
فرزین وظیفه و خدمتش رو به خوبی انجام داد و به اندازه کافی دلار رو گرون کرد
الان همتی میاد و با نوسان گیری میشه مدیر و مدبر
ناشناس
| United States of America |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مهار تورم با کار اقتصادی و افزایش تجارت خارجی ممکن است نه با دوپینگ رسانه ای و توییت زدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
اره واقعا خوشون خوب بالا میبرن بعد در لحظه که میخوان بگن همتی میاد پایین میارن بعد در جای که این آقا دلش بخواد ثبات میرسه
ناشناس
|
Japan
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
13
35
پاسخ
این یکی چنان برات رکورد بزنه که همه با چراغ بیفتن دنبال فرزین....میرسونتش به ۲۰۰....بعدشم...پلکانی تا ۲۵۰.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
فرزین پخمه با افزایش شارپی نرخ ارز باعث شد کسبه متضرر شوندودست به اعتراض بزنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
به به ناصر نوسان اومد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
53
پاسخ
مسخره بازیه
پاسخ ها
والی
| Japan |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
سال دیگه همتی رو با ناسزا اخراج و فرزین رو بجاش میارن !! این خط و این نشون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
شده مثل انتخاب سرمربی برای استقلال
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مسخره بازی که فقط موقع انتخاباتها و جو گیریهای ما هست
الان کاملا جدیه
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
36
پاسخ
نا مبارک باشه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
17
20
پاسخ
مهره سوخته اصلاح طلبان شد رییس بانک مرکزی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
26
26
پاسخ
نوش جون 16 میلیون ساده لوح
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
فرزین که نور چشمی 13 میلیون باهوش بود! نتیجه اش همین که میبینی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
فرزین دوره احمدی نژاد و ریسی بود و چندان موفق نبود برخی ساده لوح فکر می کردند معجزه می کند .
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
25
پاسخ
با سلام ..لطفا این نوشته را ثبت کنید .. این وعده وعید ها توخالی است .. تا زمانیکه رشد تولید ناخالص ملی به این منوال باشد تورم و بی ارزش شدن پول ملی ادامه دارد.. ما بزودی تا سال آینده دلار 200 تومانی را خواهیم دید. .. ما فعلا مهمان لوله های نفت هستیم و سطح توقعاتمان بیش از تلا ش و کوششمان است .. از طرف دیگر تحمیل سیاستهای آمریکا و سایر اجانب نیز اثر جدی بر نرخ تورم دارد .. تا وقتیکه مصرف گرایی انرژی و سایر ملزومات در حد اصراف باشد همین خواهد بود .. یک نفر کار میکند و 4 نفر میخورند .. و در بعضی ادارات دولتی کار یک نفر را به 3 نفر دادن .. نتیجه همین وضع را درست میکند .. عده ای کار میکنند و عده ای دیگر در ادارات خراب کاری میکنند .. وضع همین است .. سرمایه های کشور قفل کارهای غیر مولد شده .. عده ای نمایش کار کردن را میدهند .. باید قاطعیت نظامی روی کار بیاید تا اقتصاد از خمودگی و چرت زدن بیرون برود ... ممنونم ..
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
7
27
پاسخ
سلام تابی جون
همچین میگن رئیس بانک مرکزی با تایید فلان کسان اومد . هر کی ندونه فکر میکنه " رابرت کلاین " اقتصادان برجسته دنیا ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفته .
بابا جون این بنده خدا همونیه که پارسال به علت بی کفایتی و افزایش نرخ تورم و ارز استیضاح شد . آخه مگه تو این مملکت نخبه پیدا نمیشه ؟؟
یعنی این مملکت اینقدر کمبود نخبه داره ؟؟؟؟؟؟
حتما باید به این افراد مسئولیت بدهید ؟؟؟
مگه این بنده امتحان پس نداده ؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کمبود نخبه نداره، کمبود خودی داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
رییس جمهور محترم بهمراه مثلاً کارشناس های نخبه ایشان را انتخاب کرده اند
ناشناس
|
Italy
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
17
پاسخ
انگار تازه از تو قوطی درآمده وعده وعده همتی ثانیه به ثانیه عملکرد قبلیت تابلو هست
عملکرد مسوولین سه پاکت از قبلی میگیرن
پاکت اول وعده وعده
پاکت دوم مقصر قبلی بوده
پاکت سوم سه پاکت برای نفر بعدی بنویس
