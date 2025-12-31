صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می کند؛

​قمار با نان مردم در بندر شهید رجایی / محموله هایی سمی در راه بازار است؟

بیش از ۲۰ ماه از توقف هزاران تن برنج در بدترین شرایط نگهداری می‌گذرد، اما هنوز هیچ مقام مسئولی حاضر به انتشار جدول شفاف سلامت این کالاها نیست و این سکوتِ ابهام‌آمیز در کنار نقض ماده ۲۴ قانون گمرکی، این سوال را ایجاد کرده است که آیا برنج‌هایی که بوی انقضا و رطوبت گرفته‌اند، قرار است پس از دو سال سفره مردم را هدف بگیرند؟
کد خبر: ۱۳۴۸۹۳۰
| |
17399 بازدید
|
۲۰

​قمار با نان مردم در بندر شهید رجایی / محموله هایی سمی در راه بازار است؟

پرونده برنج‌های ماندگار در بندر شهید رجایی به کلافی سردرگم تبدیل شده است ؛ گمرک از بن‌بست ارز می‌گوید، وزارت صمت تمدید ثبت سفارش را بهانه کرده و بانک مرکزی صرفا تماشاگر است؛  اما در این میان، جدول مدیریت کالا به تاریک‌خانه‌ای تبدیل شده که سهم تقصیر هیچ نهادی در آن مشخص نیست تا پاس‌کاری مسئولیت، جایگزین پاسخگویی شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، از سال ۱۴۰۳ تا امروز، هزاران تن برنج در رطوبت بندر شهید رجایی جا خوش کرده‌اند که با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ورود این کالاها، هنوز هیچ جدول شفافی منتشر نشده که نشان می دهد چه میزان از این برنج‌ها «سمی» یا «غیرقابل مصرف» شده‌اند اما سکوت مسئولان درباره تاریخ انقضای این محموله‌ها، شایعه ورود برنج‌های آلوده به بازار را داغ‌تر از همیشه کرده است.

در حالی که قانون صراحتاً اعلام کرده است که کالا پس از ۵ ماه باید «متروکه» اعلام شود، اما برنج‌های وارداتی سال ۱۴۰۳ همچنان در انبارها مانده‌اند و این نقض آشکار قانون و ناکارآمدی در انتقال کالا به سازمان اموال تملیکی، نه تنها بندر را به «قبرستان کالا» تبدیل کرده، بلکه زنجیره تأمین کشور را در یک بن‌بست خودساخته گرفتار کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین نقدها، تضاد آماری و شایعات پیرامون نابودی کالاهاست؛ در حالی که برخی گزارش‌ها از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر است خبر می‌دهند که تکذیبیه‌های رسمی مبنی بر عدم ریختن برنج به دریا صادر داده شده است . اما نبود یک جدول شفاف و به‌روز که نشان دهد چه میزان از این برنج‌ها به دلیل انقضای تاریخ مصرف یا مشکلات بهداشتی غیرقابل استفاده شده‌اند، راه را برای شایعات باز کرده است.

از سویی دیگر، طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مهلت مجاز نگهداری کالا در انبارها ۳ ماه است که با شرایطی تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است که مجموعاً ۵ ماه می شود اما برنج‌هایی که از سال ۱۴۰۳ باقی مانده‌اند، قطعاً از این مهلت قانونی عبور کرده و باید «متروکه» اعلام می‌شدند ؛ درحالیکه  ماندگاری کالا از سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده ناکارآمدی در اجرای به موقع مقررات کالای متروکه و انتقال آن‌ها به سازمان اموال تملیکی است.

بخش زیادی از این رسوب کالا ، نه به دلیل قصور گمرک که ناشی از انقضای تاریخ ثبت سفارش و عدم تمدید آن توسط «وزارت صمت» و عدم تأمین ارز توسط «بانک مرکزی» که اجازه ترخیص قطعی را نمی‌دهد است؛ درصورتی که جدول مدیریت کالا باید سهم تقصیر هر دستگاه مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک را مشخص کند تا از پاس‌کاری مسئولیت جلوگیری شود.

قانون امور گمرکی صراحت دارد که حداکثر ۵ ماه توقف و سپس اعلام متروکه ؛ اما در بندر شهید رجایی، ساعت‌ها برای برنج‌های سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و ناکارآمدی در انتقال این کالاها به سازمان اموال تملیکی، علاوه بر فلج کردن زنجیره تأمین، شائبه تضاد منافع و نفوذ دست‌های پشت‌پرده برای جلوگیری از شفافیت سهم تقصیر دستگاه‌ها را تقویت کرده است.

به گزارش تابناک، سوال این است که آیا زمان آن نرسیده است که قوه قضائیه با ورود به تاریک‌خانه جدول مدیریت کالا، سهم دقیق تقصیر وزارت صمت در عدم تمدید ثبت سفارش، بانک مرکزی در عدم تخصیص ارز و گمرک در عدم اجرای ماده ۲۴ را برای افکار عمومی روشن کند؟

​قمار با نان مردم در بندر شهید رجایی / محموله هایی سمی در راه بازار است؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دپوی برنج در بندر رجایی رسوب کالا در بندر رجایی برنج های وارداتی قانون امور گمرکی محوطه کانتینری بندر شهید رجایی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
86
پاسخ
متوسط ترخیص کالا دنیا دو روز ایران چهارماه. چه فساد عظیمی در گمرکه از رانت استخدامی تا رشوه ها . و سالهاست کسی جرات نداره. تا قوه قضاییه صرفا نمایشی عمل کنه همینه. بانک پتروشیمی گمرک خودرو فوتبال این همه فسادو ول کردن زورشون به چندرغاز درامد مردم رسیده. چرا با قاچاق سازمان یافته که قطعا کار شخص نیست رسیدگی نمیشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
46
پاسخ
این سه ارگان یعنی صنعت و معدن و تجارت باید جدا باشند، کسانی که اینها را ادغام کردند واقعا زمینه فساد و هرج و مرج را با یک وزارتخانه آماده کرده اند ، و نبض کشور دست این یک وزارتخانه همه کاره کشور است
سخنگوی دولت
|
Germany
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
17
پاسخ
پایداری ایران، مدیون نگرش علمی است
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
59
پاسخ
من بهتون میگم چرا برنج ها رو ازاد نمیکنند. شرکت بازرگانی دولتی ایران به اختصار GTC هر سال چند هزار تن برنج با ارز ترجیحی وارد میکند و در گمرک نگهداری میکند وقتی قیمت دلار و برنج در بازار ازاد بالا میرود ، شرکت بازرگانی دولتی برنجی که 90 درصد زیر قیمت خریده را 20 درصد زیر قیمت بازرا عرضه میکند و مثلا ناجی بازار هست . بخش عمده از این برنجها از طریق تعاونی ها و فروشگاه های زنجیره ای به دست دلالان میرسد و ریپک (بسته بندی جدید) میشود و با نرخ ارز ازاد به دست مصرف کننده میرسد. من چندین سال برنج GTC فروختم و بخدا قسم 90 درصد برنجها موش خورده بودند!
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
46
پاسخ
چه وحشتناک
ماقراره اینابخوریم؟
کارمون تمومه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خوردیم خودمان خبر نداریم
افرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
41
پاسخ
من اگه جای رئیس جمهور بودم در گمرک را می بستم و می گفتم هرکس هر چی دوست داره وارد کنه ! به جاش یک اداره درست می کردم زیر نظر استاندارد که کارش این باشه که هرچی وارد میشه را بررسی کنه و اجازه ترخیص بده فقط کافی هست از لحاظ استاندارد تایید بشه .
از گمرک که هیچ درامد انچنانی نصیب دولت نمیشه اونم که میشه در اصل نفعش از ضررش بیشتره چون اگه ازاد بشه قطعا قیمتها پایین میاید . بهترین کمک به مردم یک کشور همین است قیمتهای پایین ! نمی گذاشتم هیچ چیز هم صادر بشه مگر اینکه مازاد بودن ان جنس ثابت بشه . یعنی میشه وفور نعمت در کشور ! دولت ما میخواد قیمتها را پایین بیاره نمی تونه خوب این بهترین حالته وقتی قیمتها پایین بیاد دیگه هم مجبور نیست که هی حقوقها را بالا ببره مردم هم چون تجارت می کنند طبعا درامد زایی می شود مگر دولتها غیر از این کار وظیفه اصلی دیگه هم باید بکنه ! گمرک ما در اصل ضررش برای مملکت و مردم این کشور و دولت بیشتر از نفعش هست چرا درش را نمی بندند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
10
پاسخ
موارد خراب شدنی باید بیاد با قطار بندر خشک اسلامشهر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
40
پاسخ
در دولت واداده پزشکیان هیچ چیز سر جایش نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
از قبل هم همینطور بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
24
پاسخ
نخرید تا بگندد ، تمام .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
26
پاسخ
در یک فروشگاه زنجیره ای دیده شده که موش داخل کیسه برنج بوده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005euw
tabnak.ir/005euw