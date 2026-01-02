عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید هر چه سریع تر به خواسته های صنفی بازاریان و همچنین مطالبات مردم رسیدگی و به افسارگسیختگی در بازار ارز رسیدگی کند.

درپی تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله بحث‌های مطرح‌شده درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مسائل مربوط به اتباع خارجی، روابط ایران با کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان، و همچنین ارزیابی سطح آمادگی کشور در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم زاهدان، در گفت‌وگوی با تابناک به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی در این مصاحبه با اشاره به تجربه‌های گذشته در مذاکرات، تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه، و ضرورت توجه همزمان به تقویت توان دفاعی و مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم، دیدگاه‌های خود را در خصوص مهم‌ترین چالش‌ها و اولویت‌های پیش‌روی کشور بیان کرد.

تابناک: نخست‌وزیر عراق اخیراً در مصاحبه اعلام کرده که بغداد در تلا ش است زمینه مذاکرات میان ایران و آمریکا را فراهم کند. به گفته ایشان، دو طرف در خصوص اصل مذاکره توافق دارند. با توجه به تجربه‌های قبلی آمریکا و پاسخ جمهوری اسلامی ایران، آیا طرح جدیدی در این میان وجود دارد که طرفین حاضر به گفتگو درباره آن باشند؟

حمله‌ای که توسط رژیم صهیونیستی انجام شد و نقض تمامی قواعد بین‌المللی به شمار می‌رود و با حمایت آمریکا صورت گرفت. این اقدامات باعث شده است که ایران نسبت به مذاکره جدید با آمریکا ملاحظات جدی داشته باشد و تأکید کند که باید روشن شود مذاکرات بر سر چه موضوعاتی خواهد بود و چه تضمین‌هایی وجود دارد بحث گفتگو با غرب و آمریکا در واقع در دستور کار ما قرار دارد و این موضوع با توجه به پیشنهادات مکرری که ارائه شده، مدنظر بوده است. با این حال، به دلیل بدعهدی‌هایی که در طول مذاکرات مختلف رخ داده، دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا شکل گرفته است.ما به کشورهایی مانند عراق، عمان، قطر و برخی دیگر از کشورهایی که به دنبال این موضوع هستند، اعلام کرده‌ایم همان‌گونه که مشاهده شد، در زمان مذاکرات در عمان زمانی که با آمریکایی ها مذاکره کردیم، آمریکایی‌ها اقدام به حمله کردند؛ حمله‌ای که توسط رژیم صهیونیستی انجام شد و نقض تمامی قواعد بین‌المللی به شمار می‌رود و با حمایت آمریکا صورت گرفت. این اقدامات باعث شده که ایران نسبت به مذاکره جدید با آمریکا ملاحظات جدی داشته باشد و تأکید کند که باید روشن شود مذاکرات بر سر چه موضوعاتی خواهد بود و چه تضمین‌هایی وجود دارد. اگر ایران پای مذاکره آمد، بدعهدی مشاهده نشود یا طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند چراکه ایران از مواضع اقتداری خود در منطقه و جایگاه ویژه‌ای که دارد، صحبت می‌کند. به این معنا که قابل قبول نیست آمریکا موضوعی را به ایران دیکته کند؛ مثلاً اعلام شود که باید برنامه هسته‌ای خود را جمع یا برنامه موشکی خود را محدود کنید. این گونه فشارها برای ایران قابل پذیرش نیست.

تابناک: پس از جنگ ۱۲ روزه، تلاش‌هایی برای بازگرداندن اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشورشان انجام شد. آیا این روند همچنان ادامه دارد و در حال حاضر تعداد اتباع مجاز و غیرمجاز در کشور چقدر است؟

در خصوص اتباع افغانستانی و سایر اتباع خارجی، با توجه به موقعیت خاص کشور به‌عنوان یک کشور مهاجرپذیر، مشکلات متعددی وجود داشته است. پیش‌تر سیاست واحدی در این زمینه وجود نداشت، اما اکنون مجلس و دولت در تلاش هستند تا سازمان ملی مهاجرت تشکیل شود. کمیسیون اصل ۸۵ مجلس نیز برای تدوین یک سیاست واحد فعال است تا بتوان از ظرفیت‌های مهاجرین در زمینه‌های مختلف، از جمله سرمایه‌گذاری و علمی، بهره برد و در عین حال با کسانی که تهدیدی برای جامعه ایجاد می‌کنند، برخورد شود.

در مقطع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تعداد زیادی از اتباع از کشور خارج شدند و مشکلاتی نیز به وجود آمد که نباید رخ می‌داد. در حال حاضر، با اقداماتی که وزارت کشور و نیروی انتظامی انجام داده‌اند، تعدادی از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند و اتباع قانونمند، در کشور هستند.