سقف تراکنش با رمز دوم ثابت افزایش یافت
طبق اعلام بانک مرکزی سقف تراکنش با رمز ثابت کارتهای بانکی ۵۰۰ هزار تومان شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس آخرین ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی، سقف مبلغ تراکنشهای انجام شده با رمز دوم ثابت کارتهای بانکی از یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافته است.
این تغییر با هدف تسهیل تراکنشهای خرد و بهبود تجربه کاربران در پرداختهای اینترنتی و کارت به کارت اعمال شده است.
