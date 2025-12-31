صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سقف تراکنش با رمز دوم ثابت افزایش یافت

طبق اعلام بانک مرکزی سقف تراکنش با رمز ثابت کارت‌های بانکی ۵۰۰ هزار تومان شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۸۰
| |
5761 بازدید
|
۸

سقف تراکنش با رمز دوم ثابت افزایش یافت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس آخرین ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی، سقف مبلغ تراکنش‌های انجام شده با رمز دوم ثابت کارت‌های بانکی از یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافته است.

این تغییر با هدف تسهیل تراکنش‌های خرد و بهبود تجربه کاربران در پرداخت‌های اینترنتی و کارت به کارت اعمال شده است.

سقف تراکنش با رمز دوم ثابت افزایش یافت

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تراکنش رمز دوم بانک مرکزی رمز ثابت تراکنش بانکی خبر فوری
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: تضعیف داخلی، بزرگ‌ترین تهدید برای ایران
آخرین قاب از فرزین در بانک مرکزی
تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی؛ ممنوع
پروژه حذف رمز دوم کارت‌های بانکی؛ شاید وقتی دیگر!
اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات
سرانه تراکنش روزانه هر ایرانی؛ یک‌ونیم تراکنش در روز
بازگشت سقف تراکنش های بانکی به حالت عادی
کدام بانک تراکنش بیشتری دارد؟
برگشت تراکنش‌های بدون کد و شناسه ملی
تکذیب مسدودی حساب‌های با تراکنش بالای ۵۰۰ میلیون
جدیدترین اطلاعیه بانک مرکزی درباره رمز پویا
بانک مرکزی به دنبال جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری/ شرط انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در ساتنا
آغاز ارسال پيامكی «رمز پويا» از هفته دوم دی‌ماه
آسان‌ترین روش دریافت رمز دوم پویا
تورم، مبلغ تراکنش‌های بانکی را افزایش داد؟
سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی دوبرابر شد
اعتبار رمز دوم پویا حداکثر ۱۲۰ ثانیه
انجام ۱۰۰ میلیون تراکنش بانکی در روز
رمز دوم پویا به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود
چرا مردم تمایلی به فعال سازی رمز‌های پویا ندارند؟
ابلاغ دستور ارائه اطلاعات بانکی به سازمان مالیات
دریافت رمز پویا نیازی به ارائه اطلاعات کارت بانکی ندارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Italy
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
21
پاسخ
اعتراف به بی ارزشی ریال
ناشناس
|
Oman
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
21
پاسخ
این کدوم ریاله بعد از چهارتا صفر؟ واقعا مسخره کردید خودتونو؟؟؟ با این پول که نمیشه پفکم خرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
17
پاسخ
سقوط ارزش پول ملی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
13
پاسخ
خسته نباشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
9
پاسخ
ریال جدید یا قدیم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
10
پاسخ
واقعا تشکر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
13
پاسخ
سقوط ارزش کرامت انسانی !
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
8
پاسخ
امتحان کردم ولی نشد هنوزم 100 هستش
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005exM
tabnak.ir/005exM