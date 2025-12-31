مسکو: هرگونه تهدید علیه ایران عواقب سنگینی دارد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به ادعاها و تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت چنین رویکرد غیرمسئولانهای تاثیر مخربی بر عدم اشاعه هستهای دارد.
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه سهشنبه با انتشار بیانیهای عنوان کرد: «روسیه از افراد تندرو میخواهد از تشدید تنشها در ایران خودداری کنند.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرد: «ما از افراد بیپروا و تندرو میخواهیم که به زیانبار بودن کامل مسیر مخرب خود پی ببرند و از تشدید تنشها پیرامون ایران و برنامه هستهای آن خودداری کنند.»
زاخارووا افزود: «ما از آنها میخواهیم اشتباهات مهلکی را که در ژوئن ۲۰۲۵ مرتکب شدند و منجر به تضعیف جدی فعالیتهای راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران شد، تکرار نکنند.»
او تصریح کرد: «تهدیدات اسرائیل برای حمله به ایران تاثیر مخربی بر رژیم جهانی عدم اشاعه هستهای دارد.»
