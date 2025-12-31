میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا درآمد نفتی ایران به کشور بازنگشته است؟!

در وزارت نفت چه اتفاقی افتاده که بخش زیادی از درآمد ارزی ایران بازنگشته است؟ بین تراستی، تریدرها و وزارت نفت و بانک مرکزی چه گذشته که اکنون کشور با چالش ارز به صورت کم سابقه مواجه شده است؟
چرا درآمد نفتی ایران به کشور بازنگشته است؟!

 به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ اگر مخالفان دولت می خواستند به دولت یک ضربه بزرگ و کاری بزنند توانایی چنین ضربه ای را داشتند؟ رئیس جمهور می تواند یک کمیته تحقیق تشکیل دهد و پس از روشن شدن واقعیت تصمیم بگیرد. اگر بر او روشن شد که وزارت نفت در این فرآیند مقصر است تعلل جایز نیست.افزایش یک باره قیمت دلار به عنوان عامل اعتراض اصناف از این زاویه باید پاسخ داده شود. 

مسئله بعدی، افزایش قیمت کالاهای اساسی است. ناکارآمدی در وزارت جهاد از عوامل افزایش ناامنی ذهنی جامعه است. برای کشوری  در شرایط بسیار حساس و پیچیده ای مثل ایران چنین ضربه ای در تامین کالاهای اساسی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در این بخش هم نمی توان و نمی شود به این ضربه بزرگ به معیشت مردم سکوت کرد.

عملکرد این دو وزارتخانه در کنار بی عملی بانک مرکزی، از عوامل التهاب در اقتصاد کشور است. پزشکیان اگر می خواست از دولت اش حمایت کند باید با وزارتخانه هایی که موجب التهاب و ضربه به دولت شدند، راسا برخورد می کرد تا پالسی به جامعه دهد. برای تصمیم گیری اکنون هم نباید تردید کند. در غیر این صورت تردیدی نیست که استیضاح این دو وزیر از غیر سیاسی ترین استیضاح هاست.  

وزیر نفت وزیر جهادکشاورزی استیضاح مجلس درآمدهای نفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
2
پاسخ
مشكل اينجاست كه فكر ميكنن اگه كسي ديگر جايگزين شود وقت هدر ميره تا كارها را دست بگيره....وگرنه وزير راه و شهرسازي ناكارامدترين و حاشيه سازترين نيروي هست كه بهتره بره
ناشناس
|
Italy
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
11
پاسخ
داستان چیه همه میدونن نفت رو با تخفیف بالا به اژدهای چین میدین و یا جنس بنجل میگیرید یا پولشو نمیگیرید چون تحریم هستیم
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
9
پاسخ
در آمدهای ارزی دست مخالفان دولت است .
