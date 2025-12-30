اینترنت ایران امروز اختلال داشت؟
امروز اختلالی در اینترنت ایران تایید نشده است و خبری که منابع مختلف در مورد اختلال و قطع دسترسی ۲۰ درصد مردم به اینترنت منتشر کردند قدیمی است.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۸۶| |
1383 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از جماران، امروز اختلالی در اینترنت ایران تایید نشده است و خبری که منابع مختلف در مورد اختلال و قطع دسترسی ۲۰ درصد مردم به اینترنت منتشر کردند قدیمی است.
جدیدترین خبر مربوط به اینترنت ایران «دفع بزرگترین حمله DDOS به زیرساختهای ایران» است که دیروز مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد.
