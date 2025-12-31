کدام مکملها برای کاهش تب مفید هستند؟
برخی مکملهای غذایی با تقویت سیستم ایمنی بدن میتوانند شدت و مدت تب را کاهش دهند. در این مطلب، با ۷ مکمل مؤثر و نکات مهم مصرف آنها آشنا میشوید.
مکملهایی برای تقویت ایمنی و کاهش تب
۱. روی (Zinc)
به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز؛ روی یک ماده معدنی ضروری است که میتواند مدتزمان تب را کوتاهتر کند. مصرف روی ممکن است به کاهش علائم عفونتهای تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، از جمله تب، کمک کند. روی دارای خواص ضدویروسی و ضدالتهابی است و افرادی که کمبود روی دارند، بیشتر در معرض عفونتهای تنفسی قرار میگیرند.
روی بهصورت مکمل خوراکی یا اسپری بینی در دسترس است.
از اسپری بینی روی استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث عوارض جدی از جمله از دست دادن حس بویایی شود.
حداکثر دوز ایمن برای بیشتر بزرگسالان: ۴۰ میلیگرم در روز
مصرف بیشازحد ممکن است باعث موارد زیر شود:
تهوع
استفراغ
اسهال
دلپیچه
سردرد
مکملهای روی ممکن است با برخی آنتیبیوتیکها تداخل داشته باشند. اگر تحت درمان با آنتیبیوتیک هستید، پیش از مصرف روی با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
۲. ویتامین D
ویتامین D نقش مهمی در سلامت استخوانها و عملکرد سیستم ایمنی دارد. این ویتامین به بدن در مقابله با عفونت کمک کرده و ممکن است از برخی بیماریهای خودایمنی پیشگیری کند.
ویتامین D با تنظیم پاسخ ایمنی بدن میتواند به کاهش تب در زمان عفونت کمک کند. بدن برای تولید سلولهای T (سلولهای تنظیمکننده سیستم ایمنی) به ویتامین D نیاز دارد. این سلولها از واکنش بیشازحد سیستم ایمنی جلوگیری کرده و التهاب را کاهش میدهند.
اگرچه ویتامین C اغلب برای سرماخوردگی استفاده میشود، اما شواهد کافی برای تأثیر آن بر کاهش تب یا درمان عفونتهای تنفسی فوقانی وجود ندارد.
۳. پروبیوتیکها
پروبیوتیکها باکتریها و مخمرهای مفیدی هستند که تعادل میکروبی روده را بهبود میبخشند و به سلامت دستگاه گوارش کمک میکنند. این ترکیبات از طریق کاهش التهاب روده، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارند.
پروبیوتیکها بهصورت مکمل یا در غذاهای تخمیرشده یافت میشوند، از جمله:
ماست
کیمچی
کلم ترش
کفیر
کامبوچا
مطالعات نشان دادهاند مصرف پروبیوتیکها میتواند شدت و مدت علائم عفونتهای تنفسی، از جمله کووید-۱۹، را کاهش دهد و به بهبود تب، سردرد و بدندرد کمک کند.
۴. آقطی سیاه (Elderberry)
آقطی سیاه میوهای بنفشرنگ است که بهصورت مکمل نیز مصرف میشود. تحقیقات نشان میدهد مصرف این مکمل میتواند مدتزمان سرماخوردگی یا آنفلوآنزا را کوتاه کند.
آقطی حاوی ترکیبات گیاهی با خواص ضدویروسی و ضدالتهابی است.در یک مطالعه مشخص شد مصرف آقطی در دوران سرماخوردگی میتواند شدت تب، گرفتگی بینی، سرفه و درد را کاهش داده و طول دوره تب را کوتاهتر کند.
۵. ویتامین A
ویتامین A یک ریزمغذی ضروری برای سلامت بینایی و سیستم ایمنی است. این ویتامین ممکن است مدتزمان عفونتهای تنفسی فوقانی را کاهش دهد و با کوتاهتر شدن دوره علائمی مانند تب و سرفه مرتبط باشد.
افرادی که دچار کمبود ویتامین A هستند، بیشتر در معرض عفونتهای تنفسی قرار میگیرند.
البته کمبود ویتامین A در بسیاری از کشورها نادر است.
۶. آندروگرافیس (Andrographis)
آندروگرافیس (Andrographis paniculata) گیاهی بومی جنوب شرق آسیاست که بهصورت مکمل مصرف میشود. این گیاه دارای خواص ضدویروسی و ضدالتهابی است.
مطالعات نشان میدهند مصرف آندروگرافیس میتواند مدتزمان تب و سایر علائم عفونتهای تنفسی فوقانی را کاهش دهد و به بهبود موارد زیر کمک کند:
سرفه
گلودرد
سردرد
آبریزش بینی
۷. اسیدهای چرب امگا ۳
امگا ۳ نوعی چربی غیراشباع چندگانه است که فواید متعددی برای سلامت قلب و سیستم ایمنی دارد. این اسیدهای چرب با کاهش التهاب میتوانند در بهبود تب ناشی از عفونتهای تنفسی نقش داشته باشند.
نکته مهم
پیش از شروع مصرف هر نوع مکمل در زمان تب، حتماً با پزشک مشورت کنید. تشخیص علت تب بسیار مهم است، زیرا در برخی موارد به درمان پزشکی نیاز دارید.
داروهای بدون نسخه مانند استامینوفن (Tylenol) و ایبوپروفن (Advil) معمولاً در کاهش تب مؤثرتر از مکملها هستند.