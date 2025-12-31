میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کدام مکمل‌ها برای کاهش تب مفید هستند؟

برخی مکمل‌ها می‌توانند با تقویت سیستم ایمنی بدن، به کاهش تب و کوتاه‌تر شدن دوره بیماری کمک کنند. از جمله این مکمل‌ها می‌توان به روی (زینک)، ویتامین D، پروبیوتیک‌ها و اسیدهای چرب امگا ۳ اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۴۳
| |
1333 بازدید
کدام مکمل‌ها برای کاهش تب مفید هستند؟

برخی مکمل‌های غذایی با تقویت سیستم ایمنی بدن می‌توانند شدت و مدت تب را کاهش دهند. در این مطلب، با ۷ مکمل مؤثر و نکات مهم مصرف آن‌ها آشنا می‌شوید.

مکمل‌هایی برای تقویت ایمنی و کاهش تب

۱. روی (Zinc)
به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز؛ روی یک ماده معدنی ضروری است که می‌تواند مدت‌زمان تب را کوتاه‌تر کند. مصرف روی ممکن است به کاهش علائم عفونت‌های تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، از جمله تب، کمک کند. روی دارای خواص ضدویروسی و ضدالتهابی است و افرادی که کمبود روی دارند، بیشتر در معرض عفونت‌های تنفسی قرار می‌گیرند.

روی به‌صورت مکمل خوراکی یا اسپری بینی در دسترس است.

از اسپری بینی روی استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث عوارض جدی از جمله از دست دادن حس بویایی شود.

حداکثر دوز ایمن برای بیشتر بزرگسالان: ۴۰ میلی‌گرم در روز

مصرف بیش‌ازحد ممکن است باعث موارد زیر شود:

تهوع

استفراغ

اسهال

دل‌پیچه

سردرد

مکمل‌های روی ممکن است با برخی آنتی‌بیوتیک‌ها تداخل داشته باشند. اگر تحت درمان با آنتی‌بیوتیک هستید، پیش از مصرف روی با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

۲. ویتامین D
ویتامین D نقش مهمی در سلامت استخوان‌ها و عملکرد سیستم ایمنی دارد. این ویتامین به بدن در مقابله با عفونت کمک کرده و ممکن است از برخی بیماری‌های خودایمنی پیشگیری کند.

ویتامین D با تنظیم پاسخ ایمنی بدن می‌تواند به کاهش تب در زمان عفونت کمک کند. بدن برای تولید سلول‌های T (سلول‌های تنظیم‌کننده سیستم ایمنی) به ویتامین D نیاز دارد. این سلول‌ها از واکنش بیش‌ازحد سیستم ایمنی جلوگیری کرده و التهاب را کاهش می‌دهند.

اگرچه ویتامین C اغلب برای سرماخوردگی استفاده می‌شود، اما شواهد کافی برای تأثیر آن بر کاهش تب یا درمان عفونت‌های تنفسی فوقانی وجود ندارد.

۳. پروبیوتیک‌ها
پروبیوتیک‌ها باکتری‌ها و مخمرهای مفیدی هستند که تعادل میکروبی روده را بهبود می‌بخشند و به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کنند. این ترکیبات از طریق کاهش التهاب روده، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارند.

پروبیوتیک‌ها به‌صورت مکمل یا در غذاهای تخمیرشده یافت می‌شوند، از جمله:

ماست

کیمچی

کلم ترش

کفیر

کامبوچا

مطالعات نشان داده‌اند مصرف پروبیوتیک‌ها می‌تواند شدت و مدت علائم عفونت‌های تنفسی، از جمله کووید-۱۹، را کاهش دهد و به بهبود تب، سردرد و بدن‌درد کمک کند.

۴. آقطی سیاه (Elderberry)
آقطی سیاه میوه‌ای بنفش‌رنگ است که به‌صورت مکمل نیز مصرف می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد مصرف این مکمل می‌تواند مدت‌زمان سرماخوردگی یا آنفلوآنزا را کوتاه کند.

آقطی حاوی ترکیبات گیاهی با خواص ضدویروسی و ضدالتهابی است.در یک مطالعه مشخص شد مصرف آقطی در دوران سرماخوردگی می‌تواند شدت تب، گرفتگی بینی، سرفه و درد را کاهش داده و طول دوره تب را کوتاه‌تر کند.

۵. ویتامین A
ویتامین A یک ریزمغذی ضروری برای سلامت بینایی و سیستم ایمنی است. این ویتامین ممکن است مدت‌زمان عفونت‌های تنفسی فوقانی را کاهش دهد و با کوتاه‌تر شدن دوره علائمی مانند تب و سرفه مرتبط باشد.

افرادی که دچار کمبود ویتامین A هستند، بیشتر در معرض عفونت‌های تنفسی قرار می‌گیرند.
البته کمبود ویتامین A در بسیاری از کشورها نادر است.

۶. آندروگرافیس (Andrographis)


آندروگرافیس (Andrographis paniculata) گیاهی بومی جنوب شرق آسیاست که به‌صورت مکمل مصرف می‌شود. این گیاه دارای خواص ضدویروسی و ضدالتهابی است.

مطالعات نشان می‌دهند مصرف آندروگرافیس می‌تواند مدت‌زمان تب و سایر علائم عفونت‌های تنفسی فوقانی را کاهش دهد و به بهبود موارد زیر کمک کند:

سرفه

گلودرد

سردرد

آبریزش بینی

۷. اسیدهای چرب امگا ۳

امگا ۳ نوعی چربی غیراشباع چندگانه است که فواید متعددی برای سلامت قلب و سیستم ایمنی دارد. این اسیدهای چرب با کاهش التهاب می‌توانند در بهبود تب ناشی از عفونت‌های تنفسی نقش داشته باشند.

نکته مهم
پیش از شروع مصرف هر نوع مکمل در زمان تب، حتماً با پزشک مشورت کنید. تشخیص علت تب بسیار مهم است، زیرا در برخی موارد به درمان پزشکی نیاز دارید.

داروهای بدون نسخه مانند استامینوفن (Tylenol) و ایبوپروفن (Advil) معمولاً در کاهش تب مؤثرتر از مکمل‌ها هستند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مکمل ویتامین تب درمان تب سلامت سیستم ایمنی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار نسبت به عرضه مکمل‌های ورزشی قاچاق
با این روش ساده سیستم ایمنی بدن را تقویت کنید
روش درمان تب و لرز کودکان در خانه
برای عمر طولانی، مراقب این مکمل‌ها باشید
آشنایی با ویتامین‌های شادی بخش
نشانه‌های کمبود ویتامین ب۱۲
تنها مکمل ویتامینی که بدن همه ما به آن نیاز دارد
آیا امگا ۳ برای همه مفید است؟
ویتامین‌ها و مکمل‌های ضروری برای زنان در سنین متفاوت
۵ ویتامین مهم برای جلوگیری از سرماخوردگی
توصیه‌های تغذیه‌ای برای بیماران کرونای تب‌دار
چگونه سرطان به سیستم ایمنی بدن ضربه وارد می‌کند؟
چرا نباید این مکمل را همراه لبنیات مصرف کرد؟
علائم کمبود ویتامین D در بدن چگونه خواهد بود؟
مکمل‌هایی که به افزایش طول عمر کمک می‌کند
جزئیات تغذیه سالمندان ؛ آنچه نباید بخورند
رد پای مکمل‌های خطرناک در آرایشگاه زنانه!
خطر سکته قلبی با مصرف زیاد این مکمل‌ها
چطور مطمئن شویم که به اندازه کافی و عمیق می‌خوابیم؟
کمبود این ویتامین سبب کاهش بینایی می‌شود!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۲ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۲۸ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۷ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۶۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۴ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۴ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۵ نظر)
tabnak.ir/005ev9
tabnak.ir/005ev9