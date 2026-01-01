صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ژاپنی بازی

میتسوبیشی؛ روایت یک خودروساز نیست، روایت یک تفکر صنعتی ژاپنی است

وقتی نام میتسوبیشی به میان می‌آید، ذهن خیلی‌ها مستقیم به سمت یک مدل خاص یا یک شاسی‌بلند جان‌سخت می‌رود، اما حقیقت این است که میتسوبیشی قبل از آنکه خودروساز باشد، یک «نگاه» است؛ نگاهی که از دل صنعت سنگین، کشتی‌سازی، معدن و مهندسی بیرون آمده و بعد، آرام و حساب‌شده وارد دنیای خودرو شده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۲۸
| |
7523 بازدید
|
۲

میتسوبیشی؛ روایت یک خودروساز نیست، روایت یک تفکر صنعتی ژاپنی است

به گزارش تابناک؛برای فهمیدن منطق خودروهای میتسوبیشی، باید مسیر شکل‌گیری این برند را شناخت؛ مسیری که بیشتر از هیجان، بر دوام، اعتماد و مهندسی متکی بوده است.داستان میتسوبیشی از سال ۱۸۷۰ میلادی آغاز می‌شود؛ زمانی که یاتارو ایواساکی در ژاپنی که تازه در حال خروج از انزوای تاریخی بود، یک شرکت حمل‌ونقل دریایی پایه‌گذاری کرد. ژاپن آن روزها تشنه صنعت بود و میتسوبیشی خیلی زود از یک شرکت ساده کشتیرانی فراتر رفت. ورود به حوزه معدن، بانکداری، صنایع سنگین، ساخت ماشین‌آلات و حتی هواپیماسازی، باعث شد میتسوبیشی از همان ابتدا با منطق «مهندسی مادر» رشد کند؛ یعنی صنعتی که همه چیز در آن باید کار کند، دوام بیاورد و در شرایط سخت از پا نیفتد.

وقتی چنین شرکتی تصمیم می‌گیرد خودرو بسازد، طبیعی است که نگاهش با خودروسازان صرفاً مصرفی فرق داشته باشد. اولین تلاش میتسوبیشی برای ساخت خودرو در سال ۱۹۱۷ با مدل A انجام شد؛ خودرویی لوکس و دست‌ساز که از نظر فنی جلوتر از زمان خود بود اما برای بازار آن روز ژاپن بیش از حد گران و زودهنگام محسوب می‌شد. پروژه شکست خورد، اما این شکست باعث کنار گذاشتن ایده خودروسازی نشد؛ بلکه میتسوبیشی مسیرش را عوض کرد.

سال‌ها تمرکز این شرکت روی ساخت کامیون، اتوبوس، خودروهای نظامی و ماشین‌آلات صنعتی بود؛ جایی که دوام، استقامت و قابلیت اطمینان حرف اول را می‌زد. همین تجربه باعث شد زمانی که میتسوبیشی بعد از جنگ جهانی دوم دوباره به سراغ خودروهای سواری رفت، با دیدی کاملاً متفاوت وارد میدان شود. نه برای ساخت خودروی لوکس پرزرق‌وبرق، بلکه برای تولید ماشین‌هایی که قرار بود سال‌ها کار کنند، خراب نشوند و با زیرساخت‌های محدود کنار بیایند.

میتسوبیشی؛ روایت یک خودروساز نیست، روایت یک تفکر صنعتی ژاپنی است

 خودروسازی با ذهنیت صنعت سنگین

در سال ۱۹۷۰، میتسوبیشی موتورز به‌عنوان یک شرکت مستقل متولد شد و از همان ابتدا فلسفه‌اش روشن بود؛ مهندسی محافظه‌کارانه، قطعات بادوام و تمرکز بر انتقال قدرت. این نگاه خیلی زود خودش را نشان داد. موتورهای میتسوبیشی معمولاً پیچیده‌ترین نبودند، اما به‌شدت جان‌سخت بودند. گیربکس‌ها شاید نرم‌ترین حس را منتقل نمی‌کردند، اما به‌ندرت تسلیم می‌شدند. شاسی‌ها برای سال‌ها استفاده طراحی می‌شدند، نه برای نمایشگاه.

 

دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی را می‌توان دوران بلوغ واقعی میتسوبیشی دانست؛ دورانی که این برند هم‌زمان در چند کلاس خودرو حرف برای گفتن داشت. از سدان‌های خانوادگی گرفته تا شاسی‌بلندهای واقعی و حتی خودروهای اسپرتی که مستقیم از پیست و رالی الهام گرفته بودند. سرمایه‌گذاری جدی روی سیستم‌های چهارچرخ متحرک، نتیجه همان پیشینه صنعتی و نظامی بود. میتسوبیشی خوب می‌دانست وقتی نیرو درست به زمین منتقل نشود، هیچ موتوری معنا ندارد.

همین نگاه باعث تولد خودروهایی شد که بعدها تبدیل به اسطوره شدند. پاجرو نه فقط یک شاسی‌بلند، بلکه نماد اعتماد بود. خودرویی که هم در داکار امتحانش را پس داد و هم در جاده‌های خشن و بی‌رحم. شاسی مستقل، سیستم چهارچرخ متحرک واقعی و موتورهایی که با سوخت بی‌کیفیت هم کنار می‌آمدند، پاجرو را به انتخاب اول بسیاری از بازارهای سخت تبدیل کرد.

میتسوبیشی؛ روایت یک خودروساز نیست، روایت یک تفکر صنعتی ژاپنی است

در سوی دیگر، لنسر اوولوشن قرار داشت؛ خودرویی که نشان داد میتسوبیشی وقتی بخواهد، می‌تواند خشن، سریع و بی‌رحم باشد. اوولوشن یک سدان خانوادگی نبود که اسپرت شده باشد؛ یک خودروی مسابقه‌ای بود که پلاک گرفته بود. سیستم AWD پیشرفته، موتور توربوشارژ و هندلینگی که هنوز هم معیار مقایسه است، اوو را به افسانه تبدیل کرد. توقف تولیدش برای بسیاری نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه پایان یک دوره مهندسی تلقی شد.

میتسوبیشی؛ روایت یک خودروساز نیست، روایت یک تفکر صنعتی ژاپنی است

 از دوام کلاسیک تا چالش‌های مدرن

در کنار این‌ها، مدل‌هایی مثل گالانت، L200 و بعدها اوتلندر، نشان دادند که میتسوبیشی بلد است منطق بازار را هم بفهمد. وانت L200 تبدیل به یکی از ستون‌های اقتصادی این برند شد؛ خودرویی که هم کار می‌کرد، هم جان می‌داد برای شرایط سخت. اوتلندر، به‌خصوص در نسخه‌های هیبرید شارژی، نشان داد میتسوبیشی می‌تواند وارد دنیای فناوری‌های نو هم بشود، بدون اینکه کاملاً از ریشه‌هایش جدا شود.

 

 مسیر میتسوبیشی همیشه هموار نبود. بحران‌های مالی، اشتباهات مدیریتی و در نهایت پیوستن به اتحاد نیسان–رنو، باعث شد بخشی از استقلال مهندسی این برند کمرنگ شود. برخی معتقدند میتسوبیشی امروز دیگر آن جسارت دهه‌های قبل را ندارد، اما واقعیت این است که DNA این برند هنوز زنده است؛ فقط کم‌سروصداتر شده.

میتسوبیشی را نمی‌توان با معیار زرق‌وبرق یا آپشن‌های فانتزی قضاوت کرد. این برند برای کسانی ساخته شده که از خودرو انتظار «کار کردن» دارند، نه صرفاً «خوش‌نمایی». کسانی که دوام، منطق مهندسی و قابلیت اعتماد برایشان مهم‌تر از نمایش است. شاید میتسوبیشی امروز کمتر تیتر اول باشد، اما در دنیای خودرو، همیشه آن‌هایی که آرام و اصولی جلو می‌روند، در لحظه‌های سخت، بیشتر به کار می‌آیند.

این دقیقاً همان جایی است که میتسوبیشی هنوز ایستاده؛ نه پرهیاهو، نه مدعی، اما ریشه‌دار و مهندسی‌شده.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
میتسوبیشی خودرو خودرو ژاپنی ماشین ایران میتسوبیشی لنسر میتسوبیشی گالانت ماشین کلیک
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقد و بررسی میتسوبیشی لنسر مدل 2016
سوزوکی بالنوی ۱.۵؛ تازه‌وارد کم‌ادعا که آمده بازار ایران را یک‌بار دیگر با زبان منطق بجنباند
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
تویوتا هایلوکس برقی می شود !
اشکودا اکتاویا؛ خودرویی شبیه ظرف‌های «ساخت چک»؛ نه پرزرق‌وبرق، اما ماندگار
ماکسیما؛ بازگشت یک افسانه ژاپنی به خاطره جمعی ما
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
تویوتا یاریس ۲۰۲۵؛ ترکیبی از کارایی ژاپنی و طراحی مدرن
ترموستات؛ نگهبان خاموش دمای موتور
تویوتا هایلوکس GR بنزینی؛ پیکاپی که هنوز رگه‌های اصالت تویوتا را حفظ کرده است
سوزوکی گرند ویتارا جدید؛ بازگشت یک نام آشنا با چهره‌ای متفاوت
افزایش قیمت خودروهای تویوتا در بازار
BZ3X؛ شاسی‌بلندی برقی تویوتا که بیشتر از آن‌که آینده باشد، یک آزمون پرریسک است
جلوبندی؛ جایی که خودرو دردش را زمزمه می‌کند و راننده دیر می‌شنود
کراس‌اوور؛ پلی بین خودروهای سواری و شاسی‌بلند
نیسان "قشقایی" مونتاژی پارس‌خودرو؛ خودروی خوب اما در زمان خودش
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
تویوتا پرادو ۲۰۲۵؛ بازگشت غریبه‌ای آشنا به دنیای واقعی
مزدا CX-۵۰؛ انتخابی متفاوت در کفِ کراس‌اوور‌های کامپکت
خودروهایی که برندهای خود را از ورشکستگی نجات دادند؛ از پژو ۲۰۵ تا مرسدس EQS
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
2
پاسخ
حتی می‌دونید خودکار روان‌نویس های یونی بال هم متعلق به شرکت میتسوبیشی است!
اینها یک کنسرسیوم هستند نه یک خودروساز صرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
2
پاسخ
یه چیزی تومایه ی سایپا و ایران خودروی خودمان!!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005euu
tabnak.ir/005euu