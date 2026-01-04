صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چینی‌ها هم فارسی می‌نوشتند!/بررسی الفبای ناپیدای مسلمانان چین

شیاوآرجین در اصل نظامی آوانگارانه برای بازنمایی واج‌های چینی با حروف عربی فارسی است و از نظر کارکرد به «پین‌یین» شباهت دارد، با وجود هم‌آوایی‌های بسیار در چینی، بافت معنایی معمولاً ابهام را رفع می‌کند، همان‌گونه که خوانندگان فارسی و عربی غالباً بدون اعراب نیز مصوّت‌های کوتاه را حدس می‌زنند.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۲۵
| |
1744 بازدید
|
۲۰

چینی‌ها هم فارسی می‌نوشتند!/بررسی الفبای ناپیدای مسلمانان چین

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، در تاریخ طولانی چین، مسلمانان همواره نقشی فعال در تبادل فرهنگی، علمی و تجاری داشته‌اند. یکی از جلوه‌های کم‌تر شناخته‌شده‌ این‌تعامل، پیدایش زبانی مکتوب بر پایه الفبای فارسی و عربی است.

سال‌ها پیش بین بخشی از مسلمانانِ چین به ‌ویژه قوم «هوی»، نظامی نوشتاری مورد استفاده قرار می‌گرفت که«شیاوآرجین» نام دارد و با نام‌ «شیاوآرجینگ»  نیز شناخته می‌شود. در این خط از پایه الفبای فارسی و عربی برای نوشتن تلفظ کاراکترهای زبان چینی استفاده می‌شود که گواه برهمزیستی فرهنگی اسلام و چین دارد.

تاریخ قوم هوی

ریشه‌های قوم هوی به دوران سلسله تانگ  بازمی‌گردد. بازرگانان عرب و ایرانی که به چین مهاجرت کردند، از نخستین نیاکان آنان به‌شمار می‌آیند. در سده سیزدهم، فتوحات مغول، گروه‌های مختلفی از مردمان آسیای مرکزی، عرب‌ها و ایرانیان را به شرق آسیا کوچاند، بدین گونه بدنه اصلی جمعیت هوی تشکیل شد. پژوهشگران بر این باورند که این قوم به ‌طور کامل در دوران مینگ  شکل گرفت و دوره یوان (مغولان) مرحله مقدماتی این فرایند بود.

پیدایش

بر اساس پژوهش‌های پروفسور لیو یینگ شنگ درباره‌ منشأ آن دو نظر اصلی وجود دارد: یک دیدگاه می‌گوید این خط همراه با ورود نخستین مسلمانان به چین شکل گرفت، زمانی که برای یادگیری چینی از الفبای عربی کمک می‌گرفتند؛ دیدگاه دوم آن را محصول مدارس دینی موسوم به جینگ‌تَنگ جیاویو در دوره‌ مینگ می‌داند، جایی که آموزش عربی و فارسی رواج داشت و دانش‌آموزان برای فهم مطالب چینی، از حروف عربی استفاده کردند. در نهایت، بیشتر منابع نشان میدهند که این خط در میان طبقات پایین‌تر جامعه‌ مسلمانان هوی و در محیط‌های آموزشی دینی شکل گرفت و کاربرد یافت و در نهایت به ابزار نوشتاری مسلمانان چینی برای ترکیب دین و زبان خود تبدیل شد. 

ساختار

شیاوآرجین در اصل نظامی آوانگارانه برای بازنمایی واج‌های چینی با حروف عربی فارسی است و از نظر کارکرد به «پین‌یین» شباهت دارد، با وجود هم‌آوایی‌های بسیار در چینی، بافت معنایی معمولاً ابهام را رفع می‌کند، همان‌گونه که خوانندگان فارسی و عربی غالباً بدون اعراب نیز مصوّت‌های کوتاه را حدس می‌زنند. این‌خط دارای ۳۶ حروف الفبا است و نه تنها برخی حروف موجود را به‌صورت ویژه به کار می‌گیرد، بلکه حروف تازه‌ای برای اصوات خاص چینی می‌آفریند.

در ادامه نمونه هایی از این‌خط را از نظر می‌گذرانیم؛

چینی‌ها هم فارسی می‌نوشتند!/بررسی الفبای ناپیدای مسلمانان چین

 

چینی‌ها هم فارسی می‌نوشتند!/بررسی الفبای ناپیدای مسلمانان چین

 

چینی‌ها هم فارسی می‌نوشتند!/بررسی الفبای ناپیدای مسلمانان چین

انقراض و چالش های معاصر

با تشکیل جمهوری خلق چین، دامنه استفاده آن به‌شدت کاهش یافت. افزایش سواد و عدم نیاز به شیاوآرجین برای فهم متون مذهبی، نتیجه حذف از نظام آموزشی دینی را دربرداشت.همچنین تخریب در دوران انقلاب فرهنگی در پی افراط‌‌گرایی سیاسی و دور انداختن اشیای قدیمی بخاطر نوسازی شهری به تضعیف آن کمک کرد. امروزه نسل جوان مسلمانانِ شمال‌غرب چین تقریباً دیگر این خط را نمی‌دانند. بسیاری از استادان سالخورده که این خط را می‌دانستند درگذشته‌اند و آثارشان از بین رفته است.با این اوصاف، حتی اگر برخی متون باقی مانده باشد، روایت‌ها، کاربردها و دانش شفاهی مرتبط با آن برای همیشه از دست رفته است.

ارزش های زبانی هویتی

دکتر ما چیانگ  در باب ارزش شیاوآرجین این نکات را مطرح کرده است:

۱- اهمیت زبان‌شناختی بسیار بالا: این خط مقدار زیادی واژه‌های فارسی و عربی را حفظ کرده است. هرچه متن قدیمی‌تر باشد، واژه‌های غیرچینی بیشتری دارد.

۲- ابزاری برای شناخت هویت قومی: طبق دیدگاه ساختارگرایی، زبان وسیله‌ای برای درک هویت و اندیشهٔ یک گروه است از طریق شیاوارجین می‌توان دنیای درونی قوم هویی را فهمید.

۳- ارزش تاریخی: هر متن آن یک پرونده تاریخی جداگانه است.

چینی‌ها هم فارسی می‌نوشتند!/بررسی الفبای ناپیدای مسلمانان چین

می‌توان گفت شیاوآرجین نه تنها یک شیوه نگارشی، بلکه حاصل ارتباط عمیق بین ملت‌هاست. ارزش تاریخی و هویتی آن می‌تواند الهام‌بخش پژوهش‌های جدید و احیای میراث مشترک شرق و جهان اسلام باشد. حال سوال این است آیا می‌توان جلوی فراموشی آن را گرفت.

نازنین محمدی، فارغ التحصیل رشته زبان چینی دانشگاه علامه طباطبایی

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تاریخ ایران زبان فارسی چین ادبیات فارسی مسلمانان چین مسلمانان الفبا
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
8
24
پاسخ
اینکه فارسی نیست. ترکی اویغوری هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اویغورها ترک نیستند
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بله درست میگی. روی اسکناس های صد یوانیشون هم دیده میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
تمام عبارات نماز اویغورها به فارسیه. اویغور مهاجر در واقع ریشه ایرانی و سغدی داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
8
22
پاسخ
واقعا آدمای خودبزرگ بین هستید. این رسم الخط عربیه نه فارسی. در واقع فارسی با رسم الخط غربی نوشته میشه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
عربی که خط نداره، اینو بهش میگن خط آرامی، همینی که هم ما هم اعراب استفاده میکنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
این خط توسط ایرانیان ابداع شده که عربها به اسم خودشون زدن تاریخ بخون عاشق ترکیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
2
پاسخ
این چه مقاله ای هست دیگه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
6
پاسخ
خجالت نکشید از این همه دروغ . این خط عربیه ، فارسی نیست . فارسی اصلاً خط نداره .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
خیلی سوختی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
3
پاسخ
نوشته روی اسکناسهای چین هم همین رسم الخط است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
2
پاسخ
خب که چی؟ چین کجا و ایران کجا
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
4
پاسخ
واقعا خیلی دردناکه براتون که بگید رسم الخط فارسی، عربی هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
3
پاسخ
کل اویغورستان سرزمین سغدهای ایرانی بوده نه اویغورهای مهاجر. اویغورهای فعلی و قوم هویی ریشه ایرانی دارند و زبانشون همین الان بیش از چند هزار واژه فارسی داره اما سینه چاک ترکیه هضمش سخته این مطالب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
3
پاسخ
ریشه های ایرانی اویغورها هم در خط در زبان و هم ژنتیک اثبات شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
3
پاسخ
کتبیه های تورفان و ختن اصالت مردم این منطقه را سغدی و ایرانی و مانوی و زبانشان را خط فارسی و ایرانی می داند . زبان سغدی و سکایی ایرانی در غرب چین فراگیر بوده
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005eur
tabnak.ir/005eur