جلسه غیرعلنی مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از جلسه غیرعلنی مجلس به منظور رسیدگی به درخواست دولت درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.

عباس پاپی زاده، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جلسه غیرعلنی امروز ( سه شنبه ۹دی) مجلس از دقایقی قبل آغاز شد. در این نشست در حال بررسی درخواست دولت پیرامون رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه با اشاره به اینکه روز گذشته کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد، اظهار کرد: اکثر نمایندگان مجلس نیز مخالف کلیات بودجه ۱۴۰۵ هستند؛ مجلس جلسه مشورتی در این خصوص تشکیل داد. در این نشست در حال بررسی درخواست دولت هستیم.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دولت در راستای انجام اصلاحات در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم و کارکنان، درخواست خود را برای اختصاص زمان بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرده است. دولت ۲۴ ساعت برای اعمال اصلاحات درخواست فرصت کرده است. بر اساس این درخواست، دولت آمادگی دارد با حضور در مجلس و ارائه توضیحات لازم، اصلاحات مورد نظر را انجام داده و جزئیات آن را در کمیسیون تلفیق بررسی کند. سپس کلیات بودجه در صحن به رأی گذاشته شود.

وی با بیان اینکه در همین راستا بررسی این درخواست دولت در دستور کار قرار گرفته است، افزود: اکنون در حال مشورت در این زمینه هستیم.

