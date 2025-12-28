هشدار تند آذریجهرمی به پزشکیان
وزیر پیشین ارتباطات خطاب به رئیسجمهور گفت: نگاهی به افزایش بیرویه بودجه دستگاهها و نهادها بیندازید، از هر جایی بودجه فراهم کردید و بودجه دستگاهها و نهادها را افزایش دادید، از همان محل هم اضافه حقوق را فراهم کنید!
به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در کانال تلگرامی خود نوشت: رئیس جمهور محترم در مجلس فرمودند که یکی به من بگوید از کجا [پول] در بیاورم که حقوقها را افزایش بدهم؛ خواستم محضرشان عرض کنم که نگاهی به افزایش بیرویه بودجه دستگاهها و نهادها بیندازید، نگاهی به شاخصهای بهرهوری در کشور بیندازید، از هر جایی بودجه فراهم کردید و بودجه دستگاهها و نهادها را افزایش دادید و از هر جایی که ناکارآمدها و غیربهرهورها تامین بودجه شدند؛ از همان محل هم اضافه حقوق را فراهم کنید!
نمیشود داشتنها برای از مابهتران باشد و نداریها برای مردم…
درود بر شرفت ...
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
حالا خودت اگر مسئولیتی داشتی بازم اینجوری انتقاد می کردی . ؟
اخرش ببینم یه کاری می کنید پزشکیان استعفا بده و دولت منحل بشه ؟ بعدش همون ها که این وضعیت رو درست کردند مثل مور و ملخ به جون مردم می افتند و کل مملکت رو به فنا می دن . البته کاسه صبر مردم هم حدی داره . ولی بهتره به جای انتقاد به فکر چاره جویی بود .
من امروز قبل از این خبر جناب جهرمی، در همین تابناک همین مطلب را نوشتم. اگر بودجه دستگاه هایی که هیچ نفعی برای دولت و ملت ندارد قطع شود، کشور از این حالت در می آید. مخصوصاً صدا و سیما که به نظر شما، آیا وجودش بدرد مردم میخورد ؟
من خودم آقای پزشکیان رو دوست دارم و بهشون هم رای دادم. اما باید قبول کنیم اشتباه شد و ایشون هرچه زودتر کناره گیری کنه به نفع خودش و مملکته .
