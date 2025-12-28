میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار تند آذری‌جهرمی به پزشکیان

وزیر پیشین ارتباطات خطاب به رئیس‌جمهور گفت: نگاهی به افزایش بی‌رویه بودجه دستگاه‌ها و نهادها بیندازید، از هر جایی بودجه فراهم کردید و بودجه دستگاه‌ها و نهادها را افزایش دادید، از همان محل هم اضافه حقوق را فراهم کنید!
هشدار تند آذری‌جهرمی به پزشکیان

به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در کانال تلگرامی خود نوشت: رئیس جمهور محترم در مجلس فرمودند که یکی به من بگوید از کجا [پول] در بیاورم که حقوق‌ها را افزایش بدهم؛ خواستم محضرشان عرض کنم که نگاهی به افزایش بی‌رویه بودجه دستگاه‌ها و نهادها بیندازید، نگاهی به شاخص‌های بهره‌وری در کشور بیندازید، از هر جایی بودجه فراهم کردید و بودجه دستگاه‌ها و نهادها را افزایش دادید و از هر جایی که ناکارآمدها و غیربهره‌ورها تامین بودجه شدند؛ از همان محل هم اضافه حقوق را فراهم کنید! 

نمی‌شود داشتن‌ها برای از مابهتران باشد و نداری‌ها برای مردم…

امیر نودهی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
10
90
پاسخ
درود بر شرفت ...
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
خودش بدتر از پزشکیان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
زد به خال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
59
19
پاسخ
حالا خودت اگر مسئولیتی داشتی بازم اینجوری انتقاد می کردی . ؟
اخرش ببینم یه کاری می کنید پزشکیان استعفا بده و دولت منحل بشه ؟ بعدش همون ها که این وضعیت رو درست کردند مثل مور و ملخ به جون مردم می افتند و کل مملکت رو به فنا می دن . البته کاسه صبر مردم هم حدی داره . ولی بهتره به جای انتقاد به فکر چاره جویی بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
61
پاسخ
گل گفتي
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
32
پاسخ
من امروز قبل از این خبر جناب جهرمی، در همین تابناک همین مطلب را نوشتم. اگر بودجه دستگاه هایی که هیچ نفعی برای دولت و ملت ندارد قطع شود، کشور از این حالت در می آید. مخصوصاً صدا و سیما که به نظر شما، آیا وجودش بدرد مردم میخورد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
5
26
پاسخ
من خودم آقای پزشکیان رو دوست دارم و بهشون هم رای دادم. اما باید قبول کنیم اشتباه شد و ایشون هرچه زودتر کناره گیری کنه به نفع خودش و مملکته .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
7
پاسخ
اقتصاد مملکت چنین روزهای سیاهی رو در تاریخ ایران ندیده بود
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
