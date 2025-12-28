وزیر پیشین ارتباطات خطاب به رئیس‌جمهور گفت: نگاهی به افزایش بی‌رویه بودجه دستگاه‌ها و نهادها بیندازید، از هر جایی بودجه فراهم کردید و بودجه دستگاه‌ها و نهادها را افزایش دادید، از همان محل هم اضافه حقوق را فراهم کنید!

به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در کانال تلگرامی خود نوشت: رئیس جمهور محترم در مجلس فرمودند که یکی به من بگوید از کجا [پول] در بیاورم که حقوق‌ها را افزایش بدهم؛ خواستم محضرشان عرض کنم که نگاهی به افزایش بی‌رویه بودجه دستگاه‌ها و نهادها بیندازید، نگاهی به شاخص‌های بهره‌وری در کشور بیندازید، از هر جایی بودجه فراهم کردید و بودجه دستگاه‌ها و نهادها را افزایش دادید و از هر جایی که ناکارآمدها و غیربهره‌ورها تامین بودجه شدند؛ از همان محل هم اضافه حقوق را فراهم کنید!

نمی‌شود داشتن‌ها برای از مابهتران باشد و نداری‌ها برای مردم…