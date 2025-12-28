پزشکیان: دولت طرح کالا برگ را اجرایی خواهد کرد
گودرزی سخنگوی هیئترئیسه مجلس از حضور دکتر پزشکیان رئیسجمهور در نشست علنی امروز مجلس خبر داد و گفت:
به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور در این نشست در خصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دفاع کرده و توضیحاتی در خصوص جداول، درآمدها و هزینههای در بودجه سال آینده ارائه خواهد کرد.
پزشکیان در دفاعیات خود چنین گفت: مهمترین موضوع برای من معیشت مردم است. نوسانات قیمت ارز و افزایش تورم باعث افزایش بار گرانی بر دوش مردم خواهد شد. امیدوارم نمایندگان با تصویب به موقع قانون بودجه کمک کنند تا کشور امور خود را با نظم و قاعده به پیش ببرد.
پزشکیان در صحن مجلس افزود: اگر چه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با تورم تناسبی ندارد، اما سعی کردیم با افزایش معافیتهای مالیاتی تا حدی جبران کنیم.
من متعهد هستم که در جهت عدالت تلاش کنم. دولت در حالی که تنها دو درصد از بودجه را رشد داد، سعی کرد حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش دهد. اگرچه این رقم با تورم تناسبی ندارد، اما دولت سعی کرد با افزایش معافیتهای مالیاتی تا حدی جبران کند.
کسانی که تا ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، از پرداخت مالیات معاف شدند و کسانی که بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان حقوق میگیرند، تنها ۱۰ درصد مالیات میدهند. بنابراین، ما بخش قابل توجهی از تورم را از این طریق جبران کردیم.
برای بازنشستگان، قسمت سوم متناسبسازی در سال آینده اجرا میشود که با احتساب آن، میانگین رشد حقوق بازنشستگان به ۳۶ درصد خواهد رسید.
وی ادامه داد: چرا باید درحالی که مردم در سختی معیشت قرار دارند، ۶ میلیارد دلار از ارز را صرف واردات بنزین کنیم؟
مردم عزیز! شما میدانید که در سال جاری مجبور شدیم حدود ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کنیم. آیا این میزان واردات عاقلانه است؟
چرا باید در حالی که مردم در سختی معیشت قرار دارند، ۶ میلیارد دلار از ارزمان را صرف واردات بنزین کنیم؟ چرا مصرف بنزین را کم یا بهینه نکنیم و این پول را به خود مردم ندهیم؟
ما ۲۹۰ همت یارانه نان میدهیم، اما وقتی بررسی میکنیم، میبینیم که نان گران به دست مردم میرسد. چرا همین مبلغ را به مردم ندهیم؟
سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی میشود وقتی به بازار میرویم میبینیم قیمت کالاهایی که به دست مردم میرسد با ارز آزاد یکی هستند چرا باید این روش را ادامه دهیم آیا بهتر نیست این مبلغ را به خود مردم بدهیم؟
دولت در هر صورت طرح کالا برگ را اجرایی خواهد کرد
اعتبارات کمیته امداد ۳۳ درصد و بهزیستی ۳۹ درصد افزایش خواهد داشت
برای مادرانی که در سال آینده فرزند به دنیا میآورند، هر ماه ۲ میلیون تومان به حساب مادر واریز خواهد شد.
بودجه حمایت از تغذیه کودکانی که زیر خط فقر هستند، ۴۶ درصد افزایش مییابد.
بودجه دانشآموزانی که باید تحت پوشش تحصیلی قرار بگیرند، بهویژه در استان سیستان و بلوچستان و استانهای محروم، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
بودجه تأمین شیر برای دانشآموزان مدارس ۷۷ درصد افزایش خواهد داشت.
بودجه ایاب و ذهاب دانشآموزان، بهخصوص در مناطق محروم، ۴۸ درصد افزایش خواهد یافت. بودجه بخش بهداشت و درمان نیز ۴۶ درصد افزایش خواهد یافت.
با منابعی که آزاد خواهد شد، میتوان به خانوادهها ماهیانه چند میلیون تومان یارانه داد
امیدوارم این پیشنهادات و اصلاحات با اقبال نمایندگان روبرو شود و بتوانیم با هم این اصلاحات را پیش ببریم.
پزشکیان در ادامه یادآور شد: نمیشود در کشوری که روزانه نزدیک ۸ میلیون بشکه نفت و گاز دارد، عدهای گرسنه شب سر بر بالش بگذارند و ما بگوییم که مدیریت میکنیم.
چیزی که من از اسلام میدانم این روندی که ما انجام میدهیم با آیاتی که من خواندم هیچگونه تطابقی ندارد
همۀ ما در مقابل معیشت مردم مسئولیم.
پزشکیان در سخنان خود خاطرنشان کرد: میگویند حقوق را زیاد کنید از کدام محل باید زیاد کنیم؟
دفاع رئیس جمهور از بودجه در مجلس: هزینه خیلی از دستگاهها را کم و اعتبارهای غیرضرور را حذف کردیم
بسیاری از هزینههای دستگاهها را کم و تعدادی از ردیفهای اعتباری غیرضرور را حذف کردیم و از این به بعد فقط براساس بودجهریزی عملیاتی به دستگاهها بودجه اختصاص مییابد.