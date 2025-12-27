چرا درباره قتل فرمانده نظامی افغانستان سکوت کردید؟

خبری منتشر شد که فرمانده ارشد پلیس افغانستان در حکومت قبل از طالبان (اکرام‌الدین سریع) در تهران مورد هدف قرار گرفت و کشته شد. این خبری است که ابتدا در رسانه های افغانستانی منتشر شد و سپس در سایر رسانه ها از جمله ایران بازتاب یافت‌.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ مقامات ایران با وجود گذشت چند روز اما هنوز از واکنش و توضیح خودداری کرده اند. آیا این خبر صحیح است یا نه؟ اگر این خبر صحیح باشد: جزییات حادثه چیست؟ پیگیری مقامات ایرانی در چه مرحله ای است.

اگر صحیح نیست چرا اعلام و تکذیب نمی شود؟

خبر ترور در تهران هم اول بار در رسانه های افغانستانی منتشر شد و نه ایران.

قبل از این هم یک مقام سابق افغانستانی در مشهد ترور شده بود و مقامات ایرانی سکوت کرده بودند.

این رویه سکوت هم باعث گسترش ابهام می شود و هم فضا مناسب تولید شایعه و خبر جعلی است. سکوت یعنی تایید ضمنی و غیرمستقیم همه خبرها و گمانه زنی ها و شایعه های احتمالی.

این شیوه مناسب واکنش در برابر انتشار چنین خبر مهمی نیست که تنها به سکوت اکتفا کرد. رفتار خطرناکی که جامعه را در برابر سوالات پر تعداد تنها می گذارد و فضای افکار عمومی را به سمت خود جواب گویی می کشاند. ضمن اینکه اعتبار و مرجعیت نهادهای رسمی را تضعیف می کند.

متاسفانه در برخی این تصور غلط وجود دارد که اگر سکوت کنیم کسی به سوژه توجه نمی کند و افکار عمومی هم بی توجه، آن را فراموش می کند در حالی که عکس آن رخ می دهد.

نکته دیگر این است: چه کسی این فرمانده نظامی سابق افغانستان را به قتل رساند؟ متهم اول، طالبان است. دولت طالبان (امارت اسلامی افغانستان) نیز تاکنون واکنشی نداشته است.

با این حال این گزینه هم قابل طرح است که ممکن است این اتفاق در نتیجه نزاع و رویارویی داخلی باشد.