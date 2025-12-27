میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا درباره قتل فرمانده نظامی افغانستان سکوت کردید؟

خبری منتشر شد که فرمانده ارشد پلیس افغانستان در حکومت قبل از طالبان (اکرام‌الدین سریع) در تهران مورد هدف قرار گرفت و کشته شد. این خبری است که ابتدا در رسانه های افغانستانی منتشر شد و سپس در سایر رسانه ها از جمله ایران بازتاب یافت‌.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۳۳
| |
3630 بازدید
|
۳

چرا درباره قتل فرمانده نظامی افغانستان سکوت کردید؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ مقامات ایران با وجود گذشت چند روز اما هنوز از واکنش و توضیح خودداری کرده اند. آیا این خبر صحیح است یا نه؟ اگر این خبر صحیح باشد: جزییات حادثه چیست؟ پیگیری مقامات ایرانی در چه مرحله ای است. 

اگر صحیح نیست چرا اعلام و تکذیب نمی شود؟

 خبر ترور در تهران هم اول بار در رسانه های افغانستانی منتشر شد و نه ایران.

قبل از این هم یک مقام سابق افغانستانی در مشهد ترور شده بود و مقامات ایرانی سکوت کرده بودند. 

 این رویه سکوت هم باعث گسترش ابهام می شود و هم فضا مناسب تولید شایعه و خبر جعلی است. سکوت یعنی تایید ضمنی و غیرمستقیم همه خبرها و گمانه زنی ها و شایعه های احتمالی.

این شیوه مناسب واکنش در برابر انتشار چنین خبر مهمی نیست که تنها به سکوت اکتفا کرد. رفتار خطرناکی که جامعه را در برابر سوالات پر تعداد تنها می گذارد و فضای افکار عمومی را به سمت خود جواب گویی می کشاند. ضمن اینکه اعتبار و مرجعیت نهادهای رسمی را تضعیف می کند.

متاسفانه در برخی این تصور غلط وجود دارد که اگر سکوت کنیم کسی به سوژه توجه نمی کند و افکار عمومی هم بی توجه، آن را فراموش می کند در حالی که عکس آن رخ می دهد.

نکته دیگر این است: چه کسی این فرمانده نظامی سابق افغانستان را به قتل رساند؟ متهم اول، طالبان است. دولت طالبان (امارت اسلامی افغانستان) نیز تاکنون واکنشی نداشته است.
 با این حال این گزینه هم قابل طرح است که ممکن است این اتفاق در نتیجه نزاع و رویارویی داخلی باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترور طالبان افغانستان تهران مقامات ایران خبر فوری
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طالبان یک دانشجو را در ملاءعام اعدام کرد
روسیه طالبان را به رسمیت شناخت
ادعای ترور یک فرمانده افغان در تهران
والی طالبان: امام علی (ع) و فرزندانش خود را فدای دین کردند
رونمایی طالبان از تانک وطنی و بدون‌سرنشین خود!
خلیلزاد: آمریکا باید با طالبان تعامل داشته باشد
واکنش طالبان به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران
حمله گسترده طالبان برای تصرف منطقه راهبردی
خلیلزاد: در افغانستان در حال شکست خوردن بودیم
پشت پرده تبادل آتش میان نیروهای مرزبانی ایران با طالبان + ویدیو
آغاز عملیات ارتش افغانستان علیه طالبان
طالبان یک تبعه آمریکایی را از زندان آزاد کرد
مرگ داماد «گلبدین حکمتیار» در حمله طالبان
اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت
واکنش ایران به ترور مقام طالبان در افغانستان
طالبان یک خلبان ارتش افغانستان را ترور کرد
داعش مسئولیت ترور مقام افغانستان را بر عهده گرفت
اولین تصویر از دختر ترور شده پس از بهبودی
آغازعملیات علیه طالبان 5 کشور درافغانستان
طالبان به حضور در مذاکرات صلح تمایل دارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
5
40
پاسخ
چرا اخراج افغانی ها متوقف شده است، تا چه زمانی باید شاهد وحشیگری آنها در سطح کشور باشیم ضرر آنها خیلی بیشتر از منافع آنها است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
47
پاسخ
این موضوع بسیار مهم است. مهمتر از ترور این فرد محترم، آزادی عمل تیم ترور در تهران است. اینها هرکسی را میتوانند ترور کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
16
پاسخ
این موضوع خطر امنیتی ورود بی ضابطه میلیونها افغان رو گوشزد می کنه علاوه برقتل وتجاوز وادمربایی افغانها در چن سال گذشته ترورهای سیاسی هم اضافه شده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
توصیه‌ به خریداران طلا
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ei5
tabnak.ir/005ei5