عنوان بهترین داور جهان اعلام شد

کد خبر: ۱۳۴۸۰۳۷
| |
80200 بازدید
|
۳
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد

فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال کلمنت تورپن فرانسوی را به عنوان بهترین داور جهان در سال ۲۰۲۵ برگزید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا فغانی از استرالیا در رده هشتم جهان قرار گرفت.

۱. کلمنت تورپین فرانسه
۲. فرانسوا لتکسیه فرانسه
سیمون مارسینیاک لهستان
۴. ایستوان کواکس رومانی
۵. مایکل اولیور انگلیس
۶. فلیکس سوایر آلمان
۷. اسلاوکو وینچیچ اسلوونی
۸. علیرضا فغانی استرالیا
مائوریتزیو ماریانی ایتالیا
۱۰. ساندرو شارر سوئیس

شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
10
31
پاسخ
آفرین به اقای فغانی باعث افتخار جهان فوتبال است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
7
27
پاسخ
درود بر فغانی بزرگ
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
18
8
پاسخ
این چرا رفته زیر پرچم استرالیا مایه تاسفه
