عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال کلمنت تورپن فرانسوی را به عنوان بهترین داور جهان در سال ۲۰۲۵ برگزید.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا فغانی از استرالیا در رده هشتم جهان قرار گرفت.
۱. کلمنت تورپین فرانسه
۲. فرانسوا لتکسیه فرانسه
سیمون مارسینیاک لهستان
۴. ایستوان کواکس رومانی
۵. مایکل اولیور انگلیس
۶. فلیکس سوایر آلمان
۷. اسلاوکو وینچیچ اسلوونی
۸. علیرضا فغانی استرالیا
مائوریتزیو ماریانی ایتالیا
۱۰. ساندرو شارر سوئیس
