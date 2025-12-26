میلی صفحه خبر لوگو بالا
دیابتی ها کنار پنجره بنشینند

نتایج نشان می‌دهد که نور طبیعی روز می‌تواند به کاهش نوسانات شدید قند خون که اغلب افراد مبتلا به این بیماری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کمک کند. این روش، روشی ساده و طبیعی برای حمایت از افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ در کنار درمان‌های موجود ارائه می‌دهد.
دیابتی ها کنار پنجره بنشینند

افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ ممکن است بتوانند با انجام کاری ساده مانند نشستن روزانه چند ساعته کنار پنجره، قند خون خود را بهبود ببخشند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نور روز به‌عنوان بهبوددهنده خلق‌وخوی و همچنین مفید برای سلامتی ما شناخته شده است. با این حال، طبق گفته گروه تحقیقاتی، اکثر افرادی که در جوامع غربی زندگی می‌کنند اغلب حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از زمان خود را در فضای بسته و زیر نور مصنوعی می‌گذرانند که به اندازه نور خورشید روشن یا پویا نیست.


این موضوع، مهم است زیرا بدن انسان بر اساس ریتم‌های شبانه‌روزی عمل می‌کند، ساعت‌های داخلی ۲۴ ساعته که طیف وسیعی از فرآیندهای بیولوژیکی مانند هضم و تنظیم دما را هماهنگ می‌کنند. این فرآیندها با نور هماهنگ می‌شوند و کمبود نور طبیعی عاملی خطرزا برای دیابت نوع ۲ است.

نتایج تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که نور مصنوعی در شب، این ریتم‌ها را مختل می‌کند و نور روز در فضای باز می‌تواند پاسخ بدن به انسولین را بهبود بخشد که به کنترل سطح قند خون کمک می‌کند. اما هیچ تحقیق قبلی بررسی نکرده است که چگونه نور طبیعی ورودی از پنجره بر افراد مبتلا به دیابت تاثیر می‌گذارد.

آزمایش در دفتر کار

گروه تحقیقاتی برای آزمایش این موضوع، ۱۳ داوطلب مبتلا به دیابت نوع ۲ را به‌کار گرفت تا چگونگی واکنش بدن این افراد به نور طبیعی پنجره و نور مصنوعی داخل ساختمان را بررسی کند. شرکت‌کنندگان دو دوره ۴.۵ روزه جداگانه را در یک محیط اداری کنترل‌شده گذراندند. در یک جلسه، آنان از صبح تا اواخر بعد از ظهر پشت یک میز رو به‌روی پنجره‌های بزرگ نشستند.

در اتاق دیگر، این افراد در یک اتاق با پنجره‌ها مسدود شده بودند و فقط نور استاندارد دفتر کار وجود داشت. همه شرکت‌کنندگان سه بار در روز وعده‌های غذایی مشابه می‌خوردند و در طول دو جلسه، تمرینات یکسانی را همزمان انجام می‌دادند. آنان همچنین به مصرف داروهای خود ادامه دادند.

نتایج نشان داد، هر چند میانگین سطح گلوکز در دو جلسه مشابه بود، اما شرکت‌کنندگان در معرض نور طبیعی روز، زمان بیشتری را در محدوده طبیعی گلوکز گذراندند. متابولیسم بدن نیز تغییر کرد. در نور روز، داوطلبان چربی بیشتری برای تولید انرژی و کربوهیدرات کمتری سوزاندند.

محققان همچنین از عضلات نمونه‌برداری کردند و سلول‌های عضلانی را در آزمایشگاه رشد دادند. آنان دریافتند که ژن‌های دخیل در ساعت‌های سلولی درونی آنان در زیر نور طبیعی، بهتر با زمان روز هماهنگ می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که نور خورشید به‌عنوان علامتی برای  حفظ به موقع عضلات عمل می‌کند و موجب می‌شود عضلات در پردازش مواد مغذی بهتر عمل کنند.

روش طبیعی برای کنترل نوسانات قند خون

هر چند این پژوهش تنها تعداد انگشت‌شماری از افراد را شامل می‌شود، نتایج نشان می‌دهد که نور طبیعی روز می‌تواند به کاهش نوسانات شدید قند خون که اغلب افراد مبتلا به این بیماری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کمک کند. این روش، روشی ساده و طبیعی برای حمایت از افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ در کنار درمان‌های موجود ارائه می‌دهد.

به گزارش سایت مدیکال اکسپرس، محققان خاطرنشان کردند که این یافته‌ها نشان می‌دهند قرار گرفتن در معرض نور طبیعی روز، تاثیر متابولیکی مثبتی بر افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد و می‌تواند از درمان بیماری‌های متابولیک پشتیبانی کند.

 

