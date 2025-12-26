آمریکا نفتکش بلا-۱ را توقیف کرد
خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه گزارش داد که گارد ساحلی آمریکا نفتکش «بِلا 1» را در آبهای اقیانوس اطلس توقیف کرده است؛ اقدامی که در چارچوب تشدید فشار واشنگتن بر شبکه حملونقل نفت کشورهای تحت تحریم، بهویژه ونزوئلا، انجام شده است. این نفتکش به هنگام توقیف هیچ نفتی با خود به همراه نداشت.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس این گزارش، نفتکش «بلا 1» که پیشتر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشت، پس از چند روز تعقیب توسط گارد ساحلی، نهایتاً متوقف و تحت کنترل نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. به گفته منابع آگاه، گارد ساحلی آمریکا اواخر روز شنبه گذشته تلاش کرد این نفتکش 300 هزار تنی را که در مسیر حرکت به سمت ونزوئلا بود توقیف کند، اما کشتی مسیر خود را تغییر داده و بدون توجه به درخواست گارد ساحلی آمریکا، به سمت اقیانوس اطلس منحرف شد.
توقیف «بلا 1» در ادامه سلسله اقداماتی انجام شده که آمریکا در ماههای اخیر برای مهار صادرات نفت ونزوئلا آغاز کرده است. واشنگتن پیش از این نیز دو نفتکش دیگر به نامهای اسکیپر و سنچریز را به اتهام نقض تحریمها در آبهای بینالمللی توقیف کرده بود و مقامات آمریکایی اعلام کردهاند این روند ادامه خواهد داشت.
دولتهای ونزوئلا، ایران، روسیه و چین بارها توقیف نفتکشهای ونزوئلا را محکوم کرده و کاراکاس آن را «دزدی دریایی» خوانده است.