بارش باران در این مناطق در راه است!

بنابر داده های سازمان هواشناسی امروز آسمان گیلان و غرب مازندران، بارانی خواهد بود.همچنین، برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، غرب و شمال کردستان و برخی مناطق فارس و بوشهر، بارش پراکنده و خفیف خواهند داشت. در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب، ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات کرمان افزایش ابر رگبار پراکنده باران و برف و وزش باد پیش بینی می شود.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، از روز یکشنبه و با ورود سامانه بارشی به کشور، و تشدید و گسترش منطقه بارش ها، در شمال غرب، غرب، جنوب غرب برخی مناطق جنوب، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی غربی و برخی نقاط واقع در شرق و مرکز کشور بارش باران، برف و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

دوشنبه علاوه بر مناطق ذکر شده برای بیشتر مناطق کشور بارش باران، برف و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.یکشنبه و دوشنبه پدیده غالب در شمال غرب و غرب کشور برف و کولاک خواهد بود.