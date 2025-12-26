یخبندان شدید در راه کشور! + نقشه

طی اواسط هفته و با نفوذ هوای سرد شمالی به کشور شاهد کاهش قابل توجه دمای هوا در منطقه خواهیم بود.

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، طی اواسط هفته و با نفوذ هوای سرد شمالی به کشور شاهد کاهش قابل توجه دمای هوا در منطقه خواهیم بود که شب‌های بسیار سردی را رقم خواهد زد!

با وقوع این سرمای شدید در این نواحی، استان‌های نیمه غربی کشور به طور گسترده شاهد دما‌های کمتر از ۱۰- درجه سانتیگراد خواهند بود و یخبندان شدیدی در این نواحی خواهیم داشت.

اوج یخبندان سه شنبه شب تا چهارشنبه صبح در این نواحی خواهد بود!