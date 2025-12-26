محسن رضایی: عدهای نواهای تفرقهانگیز سر میدهند
به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی در همایش «بازآرایی جامعه فعالان مردمی جهاد، شهادت و مقاومت» با اشاره به اقدامات دشمنان علیه ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: دشمنان در آخرین تلاش خود تصمیم گرفتند جنگ شدید اقتصادی را با اقدام نظامی ترکیب کنند. در نقشه نظامی، ترور ارکان کشور، هرج و مرج و اقدامات تروریستها برای فروپاشی و تجزیه کشور طراحی شد و حتی از شاه و نظام سلطنت در ایران هم عبور کردند و قائل به وجود کشوری به نام ایران نیستند.
وی تصریح کرد: هدف دشمنان در جنگ ۱۲ روزه تمام کردن قطعی کار در هفته اول بود و گمان میکردند با ترور فرماندهان شیرازه نظامی ایران از هم میپاشد، اما با تدبیر و درایت فرمانده کل قوا باسرعت فرماندهان جایگزین شدند و کار به جایی رسید که آمریکا و اسرائیل برای آتشبس التماس میکردند.
رضایی با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر پیروزی در این جنگ، ادامه داد: پس از آتشبس گفتند ما با بمبافکن هایمان تاسیسات اتمی ایران را تخریب کردهایم و پیروز شدیم حال آنکه هدف آنان ساقط کردن جمهوری اسلامی بود و شکست خوردند.
وی با بیان اینکه رکن اصلی پیروزی رهبری انقلاب بودند، تاکید کرد: علاوهبر رکن رهبری و نیروهای مسلح، عامل مهم و بزرگ دیگر پیروزی، مردم و حمایت گسترده آنان و حتی ایرانیان خارج از کشور و اتحاد مثالزدنی ملت بزرگ ایران در دفاع از کشورشان بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید در حوزه رسانه قویتر شویم یادآور شد: باید جهانیان این پیروزی بزرگ و حماسه عظیم را بدانند و مردم منطقه آگاه شوند ایستادگی ایران موجب نجات همه آنان است. اسرائیل و آمریکا خواهان کل منطقه غرب آسیا هستند و دیگر کشورها در صورت شکست ایران از سوی رژیم غاصب صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. امروز شاهد تهدید کشورهای منطقه از سوی رژیم صهیونیستی هستیم.
رضایی با تاکید بر نقش موثر و بینالمللی ایران برای ایجاد صلح، امنیت، شکلگیری نظم انسانی و عادلانه در منطقه در برهه کنونی، تصریح کرد: چرا عدهای سطح دفاع مردم ایران را تنزل و نواهای تفرقهانگیز سر میدهند؟ ما همه باید در امتداد رهبری اجماع کنیم. همه جهان دید تنها حریف آمریکا و اسرائیل ایران است.
وی افزود: اگر سنگر نهضت بینالمللی ضدصهیونیسم را حفظ کنیم، ملت ایران به آرمانهای خود خواهد رسید. نخبگان، علما و سیاستمداران باید این شرایط تاریخی را درک کنند و با هماهنگی و انسجام در امتداد هدایت رهبر انقلاب از طرح سخنان تفرقهآمیز و تردیدآفرین اجتناب کنند.
فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی گفت: جنگ امروز، جنگ اقتدار و پیشرفت است. از حجم بزرگ تهدیدات مشخص است قله پیش روی ملت ایران جایگاهی بزرگ و ارزشمند است که حاصل آن شکست استبداد بینالمللی آمریکا و سلطهطلبی رژیم صهیونیستی در منطقه است.