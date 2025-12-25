نیجر ورود شهروندان آمریکایی را ممنوع کرد
خبرگزاری نیجر (ANP) روز پنجشنبه گزارش داد که نیامی بهطور کامل صدور روادید برای شهروندان آمریکایی را ممنوع و ورود آنها به این کشور را مسدود کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۸۴| |
1513 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک منبع دیپلماتیک به این خبرگزاری گفت دولت نیجر اعلام کرده این تصمیم دائمی است و شامل همه اتباع آمریکا میشود؛ اقدامی که در واکنش به تصمیم واشنگتن برای حذف نام نیجر از فهرست کشورهایی اتخاذ شده که میتوانستند با روادید به خاک آمریکا وارد شوند.
مقامهای نیامی این اقدام را مبتنی بر اصل «عمل متقابل» دانسته و بر پایبندی نیجر به حاکمیت ملی تاکید کردهاند.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا پس از تیراندازی به دو عضو گارد امنیت ملی در نزدیکی کاخ سفید، نام نیجر را به فهرست کشورهای پرخطر اضافه کرد. در این فهرست همچنین نام بورکینافاسو، مالی، سودان جنوبی، سوریه و دارندگان اسناد مسافرتی صادرشده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟