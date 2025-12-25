پوتین: هوش مصنوعی جهان را تغییر میدهد
به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیسجمهور روسیه امروز اعلام کرد که مقامات این کشور باید برای تغییرات سیستماتیک ناشی از هوش مصنوعی آماده باشند.
او تاکید کرد که نیروی کار و شیوههای کاری باید به سرعت با تغییرات جهانی که هوش مصنوعی به زودی به همراه خواهد داشت، سازگار شوند.
پوتین در جلسه شورای دولتی پیشبینی کرد که ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، دورهای از بزرگترین پیشرفتهای فناورانه در تاریخ جهان خواهد بود و افزود «مشخص است که این دوران، دوران تحولات عظیم فناوری و توسعه سریع هوش مصنوعی خواهد بود».
پوتین همچنین اظهار داشت که هوش مصنوعی به مرور جایگزین کارکنان سطح پایین خواهد شد، اما همزمان فرصتهای شغلی جدیدی برای افرادی ایجاد میکند که «توانایی تعریف وظایف، کار با دادهها، تفکر مهندسی و پذیرش مسئولیت» دارند.
با این حال، رئیسجمهور روسیه تأکید کرد که «توانایی کار تیمی انسان» همچنان بر هوش مصنوعی ارجحیت دارد.