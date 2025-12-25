دو هشدار متفاوت هواشناسی برای نقاط مختلف کشور

سازمان هواشناسی کشور نسبت به فعالیت سامانه بارشی در تعدادی از استان‌ها از امروز پنجشنبه تا دوشنبه آینده و همچنین با صدور هشدار سطح زرد آلودگی هوا، نسبت به تداوم سکون نسبی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها در ۵ شهر صنعتی و پرجمعیت کشور هشدار داد.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی با صدور دو اطلاعیه از هشدار هواشناسی سطح زرد خبر داد و اعلام کرد که از امروز پنجشنبه (۴ دی‌ماه) تا دوشنبه (۸ دی‌ماه) فعالیت یک سامانه بارشی موجب بارش باران و برف، در بعضی نواحی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق کوهستانی کولاک برف خواهد شد.

بر اساس این هشدار، دامنه فعالیت سامانه طی پنج‌شنبه (۴ دی‌ماه) گیلان، مازندران، گلستان، شمال خراسان شمالی و نوار شرقی اردبیل، جمعه (۵ دی‌ماه) آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران و شمال بوشهر و شنبه (۶ دی‌ماه) آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، نیمه شمالی و شرقی خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و ارتفاعات فارس، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرمان و نوار غربی و جنوبی اصفهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این شرایط یکشنبه (۷ دی‌ماه) آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، اصفهان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی و دوشنبه (۸ دی‌ماه) در آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس، هرمزگان، یزد، کرمان، شمال و غرب سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و نوار جنوبی و غربی اصفهان ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی اثرات این سامانه را شامل اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها، کندی حرکت خودروها به ویژه در گردنه‌های کوهستانی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی اعلام کرده است.

همچنین احتمال قطعی برق به ویژه در مناطق روستایی، وزش باد سرد و کولاک برف در مناطق برف‌گیر دور از انتظار نیست.

در این هشدار پرهیز از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در ساعات شب و مناطق سردسیر، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی توصیه شده است.

همچنین توصیه شده از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های کوه‌نوردی، طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی خودداری شود.

سازمان هواشناسی آمادگی نیروهای امدادی، راهداری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای برف‌روبی جاده‌ها و گردنه‌های برف‌گیر و نیز خودداری عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها را نیز توصیه کرده است.

گفتنی است، زمانی که سازمان هواشناسی هشدار زرد رنگ صادر می‌کند به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

هشدار کاهش کیفیت هوا در چند کلان‌شهر

اطلاعیه دوم سازمان هواشناسی نیز برای آلودگی هوا هشدار سطح زرد داده است که از پنج‌شنبه (۴ دی‌ماه) تا شنبه (۶ دی‌ماه) به دلیل تداوم سکون نسبی هوا، شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا فراهم خواهد بود.

بر اساس این هشدار، اراک، کرج، تهران، قم و اصفهان در معرض کاهش کیفیت هوا قرار دارند.

سازمان هواشناسی اعلام کرده است که در این بازه زمانی، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی در حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود. همچنین در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی تا حد ناسالم برای همه گروه‌ها نیز وجود دارد.

در این هشدار، کاهش ترددهای غیرضروری، پرهیز از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده توصیه شده است. همچنین پایش مستمر شاخص‌های آلودگی هوا توسط دستگاه‌های ذی‌ربط برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای حفظ سلامت شهروندان نیز توصیه شده است.