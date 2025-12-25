پیشبینی کارشناس بینالمللی هواشناسی از آسمان ایران
کارشناس بینالمللی هواشناسی از نفوذ یک موج سرد قدرتمند به خاورمیانه و از جمله ایران طی روزهای آینده خبر داده است.
تصویری از صبح برفی پارک ملی مشهد در چند روز پیش
به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، جیسون نیکولز پژوهشگر ارشد هواشناسی اکیوودر از نفوذ یک موج سرد قدرتمند به خاورمیانه و از جمله ایران طی روزهای آینده خبر داده است.
آخرین خروجی مدل اروپا از مجموع بارش و مجموع برف ۱۰ روز آتی:
در این حال، بنا بر پیش بینی نقشههای پیش یابی هواشناسی، از شنبه موج جدیدی از بارش برف و باران کشور را فرامیگیرد. و این بار اوج بارشها در شمال غرب و غرب کشور و دامنههای زاگرس خواهد بود.
