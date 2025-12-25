میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش‌بینی کارشناس بین‌المللی هواشناسی از آسمان ایران

کارشناس بین‌المللی هواشناسی از نفوذ یک موج سرد قدرتمند به خاورمیانه و از جمله ایران طی روزهای آینده خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۵۳
| |
1252 بازدید

پیش‌بینی کارشناس بین‌المللی هواشناسی از آسمان ایران

تصویری از صبح برفی پارک ملی مشهد در چند روز پیش

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، جیسون نیکولز پژوهشگر ارشد هواشناسی اکیوودر از نفوذ یک موج سرد قدرتمند به خاورمیانه و از جمله ایران طی روزهای آینده خبر داده است.

آخرین خروجی مدل اروپا از مجموع بارش و مجموع برف ۱۰ روز آتی:

در این حال، بنا بر پیش بینی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از شنبه موج جدیدی از بارش برف و باران کشور را فرامی‌گیرد. و این بار اوج بارش‌ها در شمال غرب و غرب کشور و دامنه‌های زاگرس خواهد بود.

 

