مذاکره با دشمنی که کشتار میکند، چه ارزشی دارد؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «علی فیاض»، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در سخنرانی خود در مراسمی که پس از شهادت سه تن از نیروهای مقاومت و ارتش برگزار شد، ضمن تمجید از اتحاد «ارتش، ملت و مقاومت»، به شدت از روند مذاکرات سیاسی با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
فیاض در این مراسم که به مناسبت شهادت علی حسن عبدالله، از افسران ارتش لبنان و دو مجاهد حسن خضر عیسی و مصطفی محمد بلوط، از نیروهای مقاومت برپا شد، تأکید کرد که شهدا در پی حمله مستقیم دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
وی افزود: «این دشمنی که سرزمین ما را اشغال کرده، حاکمیت ما را نقض میکند، جوانان ما را ترور میکند و روستاها و خانههای ما را ویران میسازد؛ دشمنی که به هیچ عهد، توافق، قطعنامه بینالمللی یا قانونی پایبند نیست و به هرج و مرج و فساد در زمین ادامه میدهد، اکنون میخواهد شرایط تسلیم شدن را بر ما تحمیل کند.»
فیاض تأکید کرد: «در برابر پیکر شهدای قهرمان، به صراحت اعلام میکنیم که این رژیم، حتی اگر تمام دنیا آن را به رسمیت بشناسد، همچنان یک دشمن متجاوز و جنایتکار باقی خواهد ماند. این دشمن میتواند به کشتار و تخریب ادامه دهد، اما هرگز حق ما را در دفاع از خود، میهن و سرزمینمان نخواهد گرفت.»
نماینده فراکسیون مقاومت، خواستار خروج کامل اسرائیل از اراضی لبنان، توقف کامل تجاوزات، و آزادی اسرای لبنانی شد و تأکید کرد که لبنان به تعهد خود در قبال قطعنامه ۱۷۰۱ و آتشبس پایبند است.
فیاض در بخش مهمی از سخنان خود، به طور مستقیم مقامات لبنانی را مخاطب قرار داد و پرسشهای کلیدی را مطرح کرد: «ارزش مذاکره با دشمنی که به کشتار بیوقفه لبنانیها ادامه میدهد، چیست؟ ارزش امتیازدهیهای مجانی به دشمن، در حالی که آن به مواضع خصمانه خود ادامه میدهد، کدام است؟ ماهیت این مذاکرات چیست که به دشمن اجازه میدهد درباره همکاریهای اقتصادی و نظامی و طرحهای منطقهای سخن بگوید؟»
او از دولت لبنان خواست تا روشن سازد که آیا نمایندگان این دولت در کمیته مکانیزم، به طور شفاف و بدون مماشات، صرفاً بر اصول اعلامشده لبنان (خروج اسرائیل، توقف تجاوزات و آزادی اسرا) متمرکز هستند یا خیر.
فیاض هشدار داد که تمرکز بر موضوعاتی نظیر سلاح در شمال رودخانه لیتانی، در شرایطی که دشمن کوچکترین تعهدی به آتشبس نداشته و ارتش لبنان را از استقرار کامل در جنوب رودخانه باز داشته است، «سیاست امتیازدهی مجانی» و «پرشی در خلأ» تلقی میشود که به تضعیف موضع چانهزنی لبنان خواهد انجامید.