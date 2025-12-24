نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید که برتری هوایی این رژیم، پایه امنیت آن است و تل‌آویو مانع از فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به کشورهای منطقه خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، امروز (چهارشنبه) در مراسم فارغ‌التحصیلی گروه جدیدی خلبانان نیروی هوایی این رژیم، در پایگاه «حتسریم»، به اهمیت برتری هوایی اسرائیل در خاورمیانه اشاره کرد و گفت که این رژیم از فروش هرگونه جنگنده اف-۳۵ آمریکا به کشورهای منطقه جلوگیری خواهد کرد.

وی گفت: «این برتری هوایی با تلاش خلبانان، ناوبرها و بهترین هواپیماهای جهان محقق شده است و ما هر کس را که بخواهد این مزیت را تضعیف کند، متوقف خواهیم کرد.»

نتانیاهو با اشاره تلویحی به کشورهای ترکیه، عربستان و امارات که در پی خرید اف-۳۵ هستند، افزود که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری از این تسلیحات استفاده کند و تعادل قدرت منطقه به هم بخورد.

سخنان نتانیاهو بر پایه دکترین قدیمی «برتری نظامی کیفی» استوار است؛ تعهدی که دولت آمریکا بر اساس آن همواره تلاش می‌کند توازن تسلیحاتی در خاورمیانه به گونه‌ای حفظ شود که رژیم صهیونیستی برتری هوایی خود نسبت به سایر کشورهای منطقه را حفظ کند.

نخست‌وزیر اسرائیل با تکیه بر این امتیاز، می‌کوشد تجربه مشابه امارات را تکرار نکند. امارات در اواخر سال ۲۰۲۱ با وجود عادی‌سازی روابط با تل‌آویو، تحت فشار لابی‌های اسرائیلی نتوانست مجوز خرید جنگنده اف-۳۵ از آمریکا را دریافت کند و این معامله عملا متوقف شد.

گزارش‌های تازه همچنین نشان می‌دهد که عربستان سعودی دستیابی به این جنگنده را یکی از شروط اصلی خود برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل قرار داده و ترکیه نیز در تلاش است تا دوباره به این پروژه بازگردد.

تهدیدهای جدید ازسوی ایران در هر لحظه ایجاد می‌شوند / به دنبال درگیری نیستیم



در همین حال، به گزارش ایرنا از روزنامه یدیعوت آحارانوت، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به همراه بنیامبن نتانیاهو نخست‌وزیر، وزیر جنگ، رئیس ستاد کل و فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در این مراسم سخنرانی کردند.

بنیامین نتانیاهو مدعی شد: «دشمنان ما آسیب‌های خود را بازسازی می کنند؛ البته همزمان به دنبال بازسازی تسلیحات خود نیز هستند.»

نتانیاهو همچنین با اشاره ضمنی به ایران اظهار داشت: «تهدیدهای قدیمی علیه اسرائیل تغییر شکل داده‌اند و همچنین تهدیدهای جدیدی در هر لحظه ایجاد می‌شوند. ما به دنبال درگیری نیستیم؛ اما چشمانمان باز است.»

اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اسرائیل به خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن غزه متعهد است.

وی همچنین بار دیگر ادعای تکراری خود را مطرح کرد و گفت: تمام تونل‌های حماس در غزه را نابود خواهیم کرد.

کاتس، پیش‌تر نیز این ادعا را مطرح کرده و حتی در مواردی مدعی شده بود، ارتش اسرائیل تمامی تونل‌های حماس در غزه را نابود کرده است در حالی که نه تنها تا آخرین لحظات پیش از توافق آتش‌بس، رژیم صهیونیستی از مکان تونل‌هایی که سربازان اسیر این رژیم صهیونیستی در آن نگهداری می‌شدند، اطلاعی نداشت؛ بلکه با محاصره حدود یک ساله منطقه رفح نتوانسته است تونل‌های این منطقه را پیدا کند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنان خود ایران را تهدید کرد و گفت: «نهاد نظامی در حال رصد تحولات است و طبیعی است که من نمی‌توانم توضیحات بیشتری ارائه دهم.» همچنین در مورد حزب‌الله گفت که فشار حداکثری ادامه خواهد یافت و حتی بیشتر خواهد شد.

ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز گفت: امنیت اسرائیل، حتی در این روزها نیز تضمین شده نیست بنابراین سربازان اسرائیل چرت نخواهند زد و به خواب نخواهند رفت.