میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
اجازه نمی‌دهیم کشوری در منطقه اف-۳۵ دریافت کند

نتانیاهو: هر لحظه تهدید جدید ازسوی ایران ایجاد می‌شود

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید که برتری هوایی این رژیم، پایه امنیت آن است و تل‌آویو مانع از فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به کشورهای منطقه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۳۱
| |
7337 بازدید

نتانیاهو: هر لحظه تهدید جدید ازسوی ایران ایجاد می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، امروز (چهارشنبه) در مراسم فارغ‌التحصیلی گروه جدیدی خلبانان نیروی هوایی این رژیم، در پایگاه «حتسریم»، به اهمیت برتری هوایی اسرائیل در خاورمیانه اشاره کرد و گفت که این رژیم از فروش هرگونه جنگنده اف-۳۵ آمریکا به کشورهای منطقه جلوگیری خواهد کرد.
وی گفت: «این برتری هوایی با تلاش خلبانان، ناوبرها و بهترین هواپیماهای جهان محقق شده است و ما هر کس را که بخواهد این مزیت را تضعیف کند، متوقف خواهیم کرد.» 

نتانیاهو با اشاره تلویحی به کشورهای ترکیه، عربستان و امارات که در پی خرید اف-۳۵ هستند، افزود که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری از این تسلیحات استفاده کند و تعادل قدرت منطقه به هم بخورد.

سخنان نتانیاهو بر پایه دکترین قدیمی «برتری نظامی کیفی» استوار است؛ تعهدی که دولت آمریکا بر اساس آن همواره تلاش می‌کند توازن تسلیحاتی در خاورمیانه به گونه‌ای حفظ شود که رژیم صهیونیستی برتری هوایی خود نسبت به سایر کشورهای منطقه را حفظ کند.

نخست‌وزیر اسرائیل با تکیه بر این امتیاز، می‌کوشد تجربه مشابه امارات را تکرار نکند. امارات در اواخر سال ۲۰۲۱ با وجود عادی‌سازی روابط با تل‌آویو، تحت فشار لابی‌های اسرائیلی نتوانست مجوز خرید جنگنده اف-۳۵ از آمریکا را دریافت کند و این معامله عملا متوقف شد.

گزارش‌های تازه همچنین نشان می‌دهد که عربستان سعودی دستیابی به این جنگنده را یکی از شروط اصلی خود برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل قرار داده و ترکیه نیز در تلاش است تا دوباره به این پروژه بازگردد.

تهدیدهای جدید ازسوی ایران در هر لحظه ایجاد می‌شوند / به دنبال درگیری نیستیم 

در همین حال، به گزارش ایرنا از روزنامه یدیعوت آحارانوت، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به همراه بنیامبن نتانیاهو نخست‌وزیر، وزیر جنگ، رئیس ستاد کل و فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در این مراسم سخنرانی کردند.

بنیامین نتانیاهو مدعی شد: «دشمنان ما آسیب‌های خود را بازسازی می کنند؛ البته همزمان به دنبال بازسازی تسلیحات خود نیز هستند.»

نتانیاهو همچنین با اشاره ضمنی به ایران اظهار داشت: «تهدیدهای قدیمی علیه اسرائیل تغییر شکل داده‌اند و همچنین تهدیدهای جدیدی در هر لحظه ایجاد می‌شوند. ما به دنبال درگیری نیستیم؛ اما چشمانمان باز است.»

اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اسرائیل به خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن غزه متعهد است.

وی همچنین بار دیگر ادعای تکراری خود را مطرح کرد و گفت: تمام تونل‌های حماس در غزه را نابود خواهیم کرد.

کاتس، پیش‌تر نیز این ادعا را مطرح کرده و حتی در مواردی مدعی شده بود، ارتش اسرائیل تمامی تونل‌های حماس در غزه را نابود کرده است در حالی که نه تنها تا آخرین لحظات پیش از توافق آتش‌بس، رژیم صهیونیستی از مکان تونل‌هایی که سربازان اسیر این رژیم صهیونیستی در آن نگهداری می‌شدند، اطلاعی نداشت؛ بلکه با محاصره حدود یک ساله منطقه رفح نتوانسته است تونل‌های این منطقه را پیدا کند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنان خود ایران را تهدید کرد و گفت: «نهاد نظامی در حال رصد تحولات است و طبیعی است که من نمی‌توانم توضیحات بیشتری ارائه دهم.» همچنین در مورد حزب‌الله گفت که فشار حداکثری ادامه خواهد یافت و حتی بیشتر خواهد شد.

ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز گفت: امنیت اسرائیل، حتی در این روزها نیز تضمین شده نیست بنابراین سربازان اسرائیل چرت نخواهند زد و به خواب نخواهند رفت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل f35 برتری هوایی ترکیه امارات
عکس: سهمیه اجباری «اعلام جرم مالیاتی»
ورود تاریخی بلژیک علیه اسرائیل/ایستگاه بعدی پرونده "نسل کشی" کجاست؟
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مذاکره با دشمنی که کشتار می‌کند، چه ارزشی دارد؟
سفر مخفیانه وزیر صهیونیستی به ابوظبی لو رفت
عکس: نماد ستاره داوود بر گردن نماینده زن آمریکا
مقام امنیتی تل‌آویو استعفا کرد
وقوع درگیری در جلسه محاکمه نتانیاهو
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
حماس: مخالف قیمومیت و ترک سلاح هستیم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۱۰ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۱۸۸ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۶ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۷۶ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۱۷۱ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۵ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۳ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۳ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۸ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۷ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۴ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005edD
tabnak.ir/005edD