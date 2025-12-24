نامه هشدار نمایندگان مجلس به پزشکیان و قالیباف

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه ۱۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی عنوان کرد: نمایندگان در این نامه خواستار تصمیم ملی برای افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان حداقل به میزان تورم شدند. نمایندگان با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تأکید کردند که بی‌توجهی به نرخ تورم در تعیین حقوق به کاهش شدید قدرت خرید حقوق‌بگیران منجر شده و تبعاتی، چون رکود اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش آسیب‌های اجتماعی را در پی داشته است.

ظهوریان گفت: در این نامه آمده است که پیش‌بینی افزایش حقوق کمتر از تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با شرایط معیشتی جامعه سازگار نیست و می‌تواند بحران‌های اجتماعی و امنیتی را تشدید کند. نمایندگان از دولت و مجلس خواستند در بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق متناسب با تورم و تأمین حداقل معیشت خانوار را مبنا قرار دهند و این تصمیم به کارگران و بازنشستگان نیز تعمیم داده شود.