توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار عباس غلامشاهی اظهار کرد: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عملیاتی دقیق و با اشراف اطلاعاتی کامل موفق شدند یک کشتی حامل چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق با ۱۶ خدمه غیرایرانی را که قصد خروج از آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران داشت، توقیف کنند. پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضائی ارجاع شده است
وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: یگانهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با رصد مستمر و دقیق تردد شناورها در خلیج فارس، به فعالیت مشکوک یک کشتی بزرگ حامل سوخت پی بردند. بررسیهای اطلاعاتی نشان داد این کشتی محمولهای بالغ بر ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را از شناورهای کوچکتر دریافت کرده و قصد داشت آن را در کشتیهای بزرگتر خارج از خلیج فارس تخلیه کند.
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت: خدمه این کشتی ۱۶ نفر و همگی غیرایرانی بودند. این افراد در زمان توقیف، در حال آمادهسازی کشتی برای خروج از آبهای سرزمینی ایران بودند که با اقدام سریع و قاطع شناورهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه متوقف شدند.
سردار غلامشاهی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: این شناور مبادرت به قاچاق سازمانیافته سوخت میکرد.
وی خاطرنشان کرد: پرونده این کشتی و خدمه آن برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی شبکههای مرتبط با این قاچاق ادامه دارد. همچنین محموله سوخت قاچاق طبق ضوابط قانونی ضبط و تعیین تکلیف خواهد شد.
سردار غلامشاهی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت و حفاظت از منابع ملی، یکی از اولویتهای اصلی نیروی دریایی سپاه است و هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین و خروج غیرقانونی سوخت از آبهای سرزمینی با واکنش سریع و قاطع مواجه خواهد شد.