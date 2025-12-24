میلی صفحه خبر لوگو بالا
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه از توقیف کشتی حامل چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس خبر داد.
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار عباس غلامشاهی اظهار کرد: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عملیاتی دقیق و با اشراف اطلاعاتی کامل موفق شدند یک کشتی حامل چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق با ۱۶ خدمه غیرایرانی را که قصد خروج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران داشت، توقیف کنند. پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضائی ارجاع شده است

وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با رصد مستمر و دقیق تردد شناورها در خلیج فارس، به فعالیت مشکوک یک کشتی بزرگ حامل سوخت پی بردند. بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد این کشتی محموله‌ای بالغ بر ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را از شناورهای کوچک‌تر دریافت کرده و قصد داشت آن را در کشتی‌های بزرگ‌تر خارج از خلیج فارس تخلیه کند.‌

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت: خدمه این کشتی ۱۶ نفر و همگی غیرایرانی بودند. این افراد در زمان توقیف، در حال آماده‌سازی کشتی برای خروج از آب‌های سرزمینی ایران بودند که با اقدام سریع و قاطع شناورهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه متوقف شدند.‌

سردار غلامشاهی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: این شناور مبادرت به قاچاق سازمان‌یافته سوخت می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این کشتی و خدمه آن برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی شبکه‌های مرتبط با این قاچاق ادامه دارد. همچنین محموله سوخت قاچاق طبق ضوابط قانونی ضبط و تعیین تکلیف خواهد شد.‌

سردار غلامشاهی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت و حفاظت از منابع ملی، یکی از اولویت‌های اصلی نیروی دریایی سپاه است و هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین و خروج غیرقانونی سوخت از آب‌های سرزمینی با واکنش سریع و قاطع مواجه خواهد شد.

سپاه خلیج فارس نفتکش قاچاق سوخت توقیف
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶۹
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
13
43
پاسخ
عالی. ممنون.
ناشناس
|
Sweden
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
6
98
پاسخ
چهار میلیون لیتر سوخت چیزی نیست که با باک ماشین و یا بطری آب و .... پرشده باشه این لوله کشی کار کیه چرا با اون برخورد نمیکنید ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
18
72
پاسخ
سال هاست این سوخت های قاچاق میشن چرا الان شروع به توقیف آیا این توقیف ها بیشتر سیاسی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
49
44
پاسخ
سلام علیکم خدا قوت الحمدلله ایران به جایی رسیده که کشتی نفتی را توقیف میکند این یعنی اقتدار قدرت
