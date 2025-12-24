یارانه آرد و نان افزایش یافت

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته به مجلس تقدیم شد، یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی داخلی و واردات گندم، ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال( جدید) مشخص شده که نسبت به یارانه آرد و نان سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز (سه‌شنبه - ۲ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کرد. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است.

بر اساس این لایحه، در بخش منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، درآمد حاصل از فروش گندم و آرد به صنف و صنعت پس از کسر هزینه‌های تبعی۳۰ میلیارد ریال (جدید) و منابع حاصل از فروش گندم به نرخ غیر یارانه‌ای (جمعی=خرجی) ۲۹۰ میلیارد ریال (جدید) قید شده است.

در بخش عناوین مصارف این لایحه، یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی داخلی و واردات گندم، ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (قدیم) مشخص شده است و این در حالیست که سال گذشته محل تامین یارانه آرد و نان معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود و بر اساس اطلاعات موجود، میزان یارانه آرد در لایحه سال ۱۴۰۵ افزایشی بوده است.

همچنین بر اساس لایحه تقدیم شده به مجلس میزان درآمد متناظر از فروش گندم به صنف و صنعت به ازای هر کیلو، ۳۳۰ هزار ریال (جدید) است.

نکته: اعداد اعلام شده در لایحه سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ ریال جدید است.