میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یارانه آرد و نان افزایش یافت

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته به مجلس تقدیم شد، یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی داخلی و واردات گندم، ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال( جدید) مشخص شده که نسبت به یارانه آرد و نان سال گذشته افزایش داشته است.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۸۶
| |
3494 بازدید
یارانه آرد و نان افزایش یافت

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز (سه‌شنبه - ۲ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کرد. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است.

بر اساس این لایحه، در بخش منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، درآمد حاصل از فروش گندم و آرد به صنف و صنعت پس از کسر هزینه‌های تبعی۳۰ میلیارد ریال (جدید) و منابع حاصل از فروش گندم به نرخ غیر یارانه‌ای (جمعی=خرجی) ۲۹۰ میلیارد ریال (جدید) قید شده است.

در بخش عناوین مصارف این لایحه، یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی داخلی و واردات گندم، ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (قدیم) مشخص شده است و این در حالیست که سال گذشته محل تامین یارانه آرد و نان معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود و بر اساس اطلاعات موجود، میزان یارانه آرد در لایحه سال ۱۴۰۵ افزایشی بوده است.

همچنین بر اساس لایحه تقدیم شده به مجلس میزان درآمد متناظر از فروش گندم به صنف و صنعت به ازای هر کیلو، ۳۳۰ هزار ریال (جدید) است.

نکته: اعداد اعلام شده در لایحه سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ ریال جدید است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه آرد نان واردات گندم هدفمندسازی
عکس: سهمیه اجباری «اعلام جرم مالیاتی»
ورود تاریخی بلژیک علیه اسرائیل/ایستگاه بعدی پرونده "نسل کشی" کجاست؟
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ردپای بنزین ۶۰ تا ۷۵ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۵
کالابرگ دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم شارژ شد
واریز یک یارانه جدید همزمان با شب یلدا
استیضاح وزیر جهاد در هاله ای از ابهام، امضاها کم شد/ یارانه ها باید مستقیم به مصرف کننده برسد
یارانه آذر ماه دهک ۴ تا ۹ واریز شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۱۰ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۱۸۸ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۶ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۷۶ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۱۷۱ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۵ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۳ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۳ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۸ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۷ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۴ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005ecU
tabnak.ir/005ecU