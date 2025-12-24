به گزارش تابناک؛ احمد محبی آشتیانی، پزشک و از دوستان رضا امیرخانی در گزارشی از وضعیت این نویسنده که نهم آذرماه در پرواز با پاراگلایدر سقوط کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است، می‌گوید: همان‌طور که هفته گذشته درباره روند بهبودی خدمتتان عرض کردم، روند بهبودی با شیب کند ادامه دارد به طوری الان می‌شود با اطمینان گفت بدن توانایی تنفس مستقل را کسب کرده است.او ادامه می‌دهد: جدا کردن ونتیلاتور همیشه تدریجی انجام می‌شود، در بازه‌های زمانی یک‌ساعته، دوساعته و به تدریج بیشتر دستگاه را قطع می‌کنند تا اولاً ببینند که توانایی بدن با علائم بالینی که به دست می‌آید و اندازه‌گیری گاز‌های تنفسی که در خون هست ما متوجه می‌شویم که چقدر بدن برای تنفس مستقل کفایت پیدا کرده است و در ثانیه بدن تمرین داده می‌شود تا به تنفس مستقل عادت کند. تا جایی که من اطلاع دارم این جداسازی‌های موقت از چندین روز پیش، شاید ۱۰ روز پیش شروع شده و در حال حاضر این توانایی و کفایت در بدن وجود دارد، اما تنها مانعی که موجب می‌شود که ما الان دستگاه را قطع نکنیم، جراحی‌های ارتوپدی است که در پیش رو داریم؛ شکستگی‌هایی هنگام حادثه پیش آمده که آنها باید رسیدگی و ترمیم شوند که بعد از انجام آنها ان‌شاءالله گزارشش را هم خدمتتان تقدیم می‌کنم.