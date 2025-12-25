از سفرههای خالی تا ورزشگاههای غمگین/ حاشیهها در هفتهای که گذشت
در شماره جدید هفتهنامه تابناک، به سراغ موضوعات و پروندههایی رفتهایم که نبض اقتصاد، سیاست، جامعه و ورزش را نشانه گرفته است ؛ به طوری که از عقبنشینی اجباری صنایع لبنی تا سایه سنگین جنگ و حاشیههای بیپایان مدیریت دولتی و عصر غم انگیز کریم باقری در زادگاهش اشاره دارد.
۱. شکست «لطف پلهای» در برابر سفرههای کوچک
اولین موضوع اقتصادی این شماره به بحران در صنایع لبنی اختصاص دارد؛ در حالی که دبیر انجمن صنایع لبنی افزایش ۵۰ درصدی قیمتها را با ادبیاتی عجیب، «لطف پلهای» به ملت نامیده بود و حالا واقعیت بازار، سیلی سختی به این ادعا زده است.
آنچه در این گزارش شوک ۵۰ درصدی با طعم منت/ ماراتن ۱۰ روزه برای حذف شیر از سفرهها میخوانید به این موضوع پرداخته است که چرا یخچالهای فروشگاهها پر ماند و تاریخ انقضاها به نزدیکی رسید؟ درادامه به بررسی اتحاد نانوشته مصرفکنندگان در تحریم کالاهای گران و بحران مرجوعی که کارخانهها را مستأصل کرده است پرداخته ایم.
۲. سهام عدالت در بنبست قانون
دارایی میلیونها ایرانی این روزها نه در تالار شیشهای بورس، که در راهروهای تاریک تخلفات مدیریتی به حاشیه رفته است و دومین پرسش اقتصادی اصلی این هفتهنامه این است که قانون در مدیریت سهام عدالت کجاست؟ در گزارش سهام عدالت در سایه بیقانونی و لابی دولتیها/ آقای مدنیزاده؛ شما چرا؟ به واکاوی تخلفات در احراز صلاحیت مدیران و تداوم سایه سنگین دولت بر داراییهای مردم که علامت سؤال بزرگی پیش روی شفافیت اقتصادی گذاشته است می پردازد.
3. فراتر از یک باخت؛ دلگیری آقا کریم
در گزارش غریبهای در زادگاه؛ دادگاه استادیومی برای کریم باقری/ عصر دلگیر «آقاکریم» در تبریز چگونه رقم خورد؟ به این موضوع می پردازد که بازی حساس جام حذفی میان دو تیم سرخپوش تبریزی و تهرانی، برای تراکتور و هوادارانش شادیآور و لذتبخش بود و برخلاف آن، برای پرسپولیسیها و هوادارانش ناراحت کننده و شاید هم غمانگیز که چنین حس و احساساتی در فوتبال و بعد از یک بازی بزرگ میان دو مدعی پرهوادار، کاملاً بدیهی است، اما در این میان آقا کریم بیش از آنکه ناراحت باشد، دلگیر بوده و مغموم بود و دلگیر از فحاشی به او آن هم در شهر زادگاهش که توسط هواداران تیمی که اتفاقاً برای آنها هم بازی کرده و پیراهن تیم محبوبشان را به تن داشته است.
۴. ترامپ، ایران و احتمالات روی میز
در بخش بینالملل، نگاهی داشتهایم به تحلیل عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا درباره رویکرد احتمالی ساکن جدید کاخ سفید . در گزارش نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله میکند به بررسی این گمانهزنی که آیا ترامپ به دنبال جنگ جدید است؟ یا خیر پرداخته ایم. همچنین این فرضیه که ترامپ بحران ایران را «حلشده» میپندارد یا خطر اصلی جرقه جنگ را باید در جای دیگری جستوجو کرد؟ بررسی شده است.
۵. صادرات ارزشی صفر، واردات فرهنگی در اوج
در موضوعات اجتماعی اما به سراغ گفتوگو با حجتالاسلام سید علی حسینی نیشابوری رفتیم که ریشههای ناکامی در صدور فرهنگ ایرانی را بازگو می کند و در گزارشی با موضوع فرهنگ روح جامعه است نه تابلوی اتاق معاونت/ خانواده اصیل غربی، کاملا متعهد است به این مساله که چرا به جای صدور ارزشها، شاهد گسترش زبان چینی در قلب کشور هستیم پرداخته شده است و از دغدغههای فرهنگی تا نقد عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس و چالشهای بیپایان بحث حجاب گفته شده است.