سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟

سهام عدالت، دارایی میلیون‌ها ایرانی، این‌بار نه به‌دلیل نوسانات بازار، بلکه به‌خاطر تخلفات آشکار در احراز صلاحیت مدیران و تداوم دخالت‌های دولتی در کانون حاشیه‌ها قرار گرفته است؛ تخلفاتی که حالا این سوال جدی را پیش می‌کشد: قانون در مدیریت سهام عدالت، دقیقاً کجا ایستاده است؟
کد خبر: ۱۳۴۷۱۱۹
| |
10260 بازدید
|
۲۷

حواشی و تخلفات عجیب پیرامون سهام عدالت، بار دیگر این دارایی ملی و متعلق به میلیون‌ها ایرانی را به کانون توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی بازگردانده است. موضوعی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک اختلاف اداری یا تفسیر متفاوت از قانون دانست؛ بلکه نشانه‌هایی نگران‌کننده از نادیده‌گرفتن صریح قوانین، آیین‌نامه‌ها و حتی حقوق مالکانه سهامداران عدالت را آشکار می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس «دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی» که در اجرای بند «هـ» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار تدوین و به تصویب شورای عالی بورس رسیده، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط، شرط بدیهی و غیرقابل خدشه برای عضویت در هیئت‌مدیره یا مدیریت عامل نهادهای مالی است. در این دستورالعمل به‌صراحت آمده که مدارکی پایین‌تر از کارشناسی، از جمله دیپلم و فوق‌دیپلم، هیچ ارزش و امتیازی در فرآیند احراز صلاحیت ندارند؛ قاعده‌ای که فلسفه آن، صیانت از منافع سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تصمیمات غیرحرفه‌ای در نهادهای مالی است.

با این حال، اسنادی که به دست تابناک رسیده، نشان می‌دهد اسماعیل چمنی، صرفاً با مدرک تحصیلی دیپلم، به عنوان رئیس هیئت‌مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت فعالیت می‌کند. مسئله‌ای که بلافاصله این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چگونه و با چه سازوکار قانونی، سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ صلاحیت حرفه‌ای فردی با مدرک دیپلم را برای یکی از حساس‌ترین نهادهای مرتبط با سهام عدالت تأیید کرده است؟ آیا آیین‌نامه‌ها دور زده شده‌اند یا پای ملاحظات و لابی‌هایی در میان است که هنوز برای افکار عمومی شفاف نشده‌اند؟

ابعاد این تناقض زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم چمنی هم‌زمان ریاست هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی را نیز بر عهده دارد؛ شرکتی که به‌عنوان یک نهاد مالی، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. جمع این دو مسئولیت کلیدی، آن هم بدون دارا بودن شرط حداقلی مدرک تحصیلی، مصداق روشنی از بی‌توجهی به مقرراتی است که دقیقاً برای جلوگیری از چنین وضعیتی وضع شده‌اند. پرسش اینجاست که اگر این استانداردها در چنین موارد آشکاری نادیده گرفته شوند، چه تضمینی برای حفاظت از منافع میلیون‌ها سهامدار عدالت وجود دارد؟

نقض حقوق مالکانه سهامداران عدالت با دخالت دولتی ها

در کنار این موضوع، نامه اخیر سید حسین موسویان، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، به مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرده از چالش و تخلف دیگری برمی‌دارد؛ چالشی که مستقیماً به حدود اختیارات دولت در سهام عدالت بازمی‌گردد. موسویان در این نامه نسبت به انتشار اخباری درباره تشکیل کمیته‌ای با اکثریت منصوب دولت برای تعیین نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر هشدار داده و تأکید کرده است که چنین رویکردی پیش‌تر نیز با واکنش صریح رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس مواجه شده است.

به گفته موسویان، حتی در جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرده که کانون سهام عدالت مسئول تمشیت امور شرکت‌های سرمایه‌پذیر است و کمیته مورد نظر صرفاً نقش نظارتی دارد. اما مصوبه و شیوه‌نامه‌ای که بعداً به کانون ابلاغ شده، عملاً به سلب اختیارات قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجامیده و در تعارض آشکار با همان اظهارات وزیر در مجلس قرار دارد. این دوگانگی، نه‌تنها موجب سردرگمی در اداره امور شده، بلکه عملاً امکان تشکیل منظم جلسات هیئت‌مدیره کانون را نیز مختل کرده است.

در بخش دیگری از نامه تأکید شده که تشکیل «کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت» با ترکیب اکثراً دولتی، فراتر از اختیارات شورای عالی بورس است و مصداق استمرار دخالت دولت در اموالی است که سال‌ها پیش به مردم واگذار شده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند نقض حقوق مالکانه سهامداران عدالت و تضعیف اصل تسلط بر مالکیت مشروع تلقی شود.

بر اساس این گزارش؛ مجموع شواهد، چند سؤال جدی و اجتناب‌ناپذیر را پیش روی نهادهای مسئول قرار می‌دهد؛ چرا سازمان بورس باید در تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، برخلاف نص صریح آیین‌نامه‌ها عمل کند؟ چه نهادی پاسخگوی تبعات احتمالی چنین تصمیماتی برای منافع میلیون‌ها سهامدار عدالت خواهد بود؟ و مهم‌تر از همه، وزیر اقتصاد چگونه این تناقض میان اظهارات خود در مجلس و اقدامات اجرایی وزارتخانه‌اش را توضیح می‌دهد؟

آیا وقت آن نرسیده است که به‌جای تداوم حضور و چینش نمایندگان دولتی در شرکت‌هایی که متعلق به مردم هستند، قانون و حقوق سهامداران عدالت محور تصمیم‌گیری قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی و شخص وزیر اقتصاد است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند مسیر آینده سهام عدالت را روشن‌تر یا مبهم‌تر از گذشته کند.

 

برچسب ها
سهام عدالت سازمان بورس اسماعیل چمنی وزیر اقتصاد نمایندگان سهام عدالت تخلف
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
53
پاسخ
بابا جمع کنید این سهامو. سالی یک میلیون سود. نمادشو وارد بورس کنید که بشه خرید و فروش کذد همه بفروشن راحت بشیم. کل یارانه و کالابرگ و سهام عدالت که برای خیلی ها هم حذف شده پوشش یک صدم تورمو نمیده. کمتر برای این مبالغ بی ارزش منت سر مردم بذارید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
عجب
طرف با دیپلم شده رئیس هیات مدیره

خدایا تا کی این همه بی قانونی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دمت گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
53
پاسخ
واقعا این وزیر اقتصاد کلا کجاست؟ کارش چیه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
...وقتی وزیر نداشتیم نرخ ارز ثابت بود ، وقتی اومد سر کار ، نرخ ارز فوران کرد. ارز ترجیحی کالاهای اساسی رو هم بدون افزایش یارانه میخوان قطع کنن ، در حالی دوره رئیسی یارانه رو چند برابر کرد بعد ارز ترجیحی رو برد بالا ...قیمت میوه جات چند برابر سال گذشته شده چون همه رو صادر میکنن . خیلی کشورها در جنگ و تحریم هستند ، مثل افغانستان و عراق که یک دهم ما منابع هم ندارند ولی ارزش پولشون کم نمیشه ...کلا اصلاح طلبا قیمت ارز رو ۱۰ برابر میکنن و چند دوره آشوب خیابانی به راه میندازن تا دوره شون تموم بشه ، اون از روحانی ، اینم از پزشکیان ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
انگلیسی حرف بزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
26
پاسخ
واقعا به این دولت ها اصلا نمیشه دل خوش و امیدوار بود مملکت را باری به جهت وبطور روزمره اداره می کنند وهیچ برنامه مدون ودرازمدتی برای آینده کشورندارند تابناک به عنوان یک رسانه توجه بکنه مثلاً همین سهام ازدولت احمدی نژاد به دولت های بعدی به ارث رسیده و درهمین رابطه میلیون هانفر باوجود دراختیارداشتند برگ های سهام جزو جاماندگان سهام عدالت قرار دارند و تکلیف شأن مشخص نیست چه دولتی هم که بعد از احمدی نژاد مستقر شده اگر به آرشیو خبری مراجعه کنید متوجه خواهید شد وعده به سرانجام رساندن مشکل جاماندگان ازسهام عدالت داده و درنهایت به فراموشی سپرده شده است نمونه دیگر هم طرح وسیع و گسترده مسکن مهر دوران احمدی نژاد که بعد ازنزدیک به17 سال هنوز ازبابت پایان کار واسناداعیانی وتحویل و احدها مشکل داردو4دولت عوض شده و هنوز به سرانجام نرسیده است بله ازاین نمونه ها زیاد میباشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
33
پاسخ
يارانه رفت . بنزين رفت . دلار رفت. اينم بره
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
22
17
پاسخ
مشکل مدنی زاده‌نیست . مشکل تحریم و طرز تفکر غلط و اقتصاد دستوریه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مدنی زاده میگه اقتصاد دستوری خوب نیست و قیمت ها باید آزاد بشن؟ اوکی ، نرخ خودرو رو جهانی کنید و نرخ دلار رو هم با توجه به نقدینگی ببرید بالا که با نسبت نقدینگی ، نرخ دلار زیر۷۰ تومن هست ... نمیشه که روزی چند هزارتومن بذاری روی دلار و بعد پز بدی که مثلا بنزین رو دارم ارزون میدم ... شما نرخ دلار رو بکن ۱۰ هزارتومن ، بعد میبینی که بنزین رو گرون هم داری میدی. یه چیزی یاد گرفتن که هی دلار رو باد میکنن و منت میذارن که فلان چیز قیمت جهانیش خیلی بیشتره ...چقدر رئیسی رو مسخره کردم و گفتم ۶کلاسه ،دارم تاوانش رو میدم ...جناب رئیسی حلالمون کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
انتصاب یک فرد بعنوان رئیس هیئت مدیره با مدرک دیپلم چه ربطی بهذتحریم داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
22
پاسخ
چند میلیون نفر در سهام عدالت از قلم افتادند .قراربود اقدامی صورت گیرد کماکان خبری تیست؟
لطفا بفرمایید بفرمایید چرااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
27
پاسخ
الکی خوشحال نشیم
کسی به فکر مردم و سهامداران نیست
دعوا سر سهم خواهی انتصابات شرکتهای خصولتی است و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
21
پاسخ
تازه این آدم نخبه شونه دیگه از بقیه مدیران چه انتظاری میشه داشت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
کلا چه ربطی به ایشون دارد؟ این مورد ذکر شده از دو سال پیش شروع شده. دکتر مدنیزاده 6 ماهه سر کار امده اند.
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
14
پاسخ
واقعا باعث تاسف هست با این مدیریت شون
مهدی
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
15
پاسخ
سهام ازاد كنيدمردم بفروشن باهاش هركاري كنن اينتوربهتر
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
