میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می‌کند؛

شوک ۵۰ درصدی با طعم منت/ ماراتن ۱۰ روزه برای حذف شیر از سفره‌ها

درحالی که دبیر انجمن صنایع لبنی گرانی ۵۰ درصدی را «لطفِ پله‌ای» به ملت می‌نامید، اما قدرت خرید مردم پاسخی غیرمنتظره به این ادبیات داد و حالا با پر ماندن یخچال‌های فروشگاه‌ها و نزدیک شدن تاریخ انقضای محصولات، آن «لطفِ ادعایی» به بحران مرجوعی برای کارخانه‌ها تبدیل شده است و عقب‌نشینی ناگزیر قیمت‌ها زیر سایه اتحاد نانوشته مصرف‌کنندگان موضوعی است که با مراجعه به سوپرمارکت ها به وضوح می توان دید.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۵۸
| |
2706 بازدید
|
۳۰

شوک ۵۰ درصدی با طعم منت/ ماراتن ۱۰ روزه برای حذف شیر از سفره‌ها

حالی که سفره‌های مردم تحت فشار تورم هر روز کوچک‌تر می‌شود، افزایش ۵۰ درصدی قیمت لبنیات طی تنها ۱۰ روز، شوک جدیدی را به معیشت خانوارها وارد کرد، اما آنچه بنزین بر آتش خشم عمومی ریخت، اظهارات دبیر انجمن لبنی بود که گرانی مرحله‌ای را «لطف» به مردم دانست اما حالا مصرف‌کنندگان با سلاح «تحریم خرید»، نقطه ضعف بزرگ این صنعت یعنی فسادپذیری کالا را هدف گرفته‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ویترین‌های پر و مغازه‌های خلوت؛ اولین پیامد اتحاد خودجوش مردمی علیه گرانی افسارگسیخته لبنیات است، اما برخلاف دفعات پیشین، این بار زمان به نفع تولیدکنندگان نیست؛ چراکه تاریخ انقضای محصولات در حال اتمام است و اصرار بر قیمت‌های نجومی، کارخانه‌ها را با بحران مرجوعی‌های میلیاردی مواجه کرده است. 

وقتی شکاف میان تولیدکننده و مصرف‌کننده با ادبیات توهین‌آمیز پر می‌شود، بازار به حالت تدافعی در می‌آید که کمپین #تحریم_لبنیات نه تنها یک اعتراض ساده به قیمت است، بلکه واکنشی است به مدیرانی که گمان می‌کنند با تقسیم کردن یک شوک بزرگ به چند مرحله، می‌توانند افکار عمومی را فریب دهند و حالا باید دید آیا فشار تاریخ مصرف محصولات، مسئولان را به بازنگری در قیمت‌ها وادار خواهد کرد یا خیر.

افزایش ناگهانی و ۵۰ درصدی قیمت محصولات لبنی طی تنها ۱۰ روز، موجی از نارضایتی و واکنش‌های اعتراضی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است به ویژه اظهارات جنجالی دبیر انجمن صنایع لبنی و شکل‌گیری کمپین‌های خودجوش مردمی برای تحریم خرید براین انتقادات دامن زد. 

اظهارات جنجالی: «لطف کردیم تدریجی گران کردیم!

یکی از محرک‌های اصلی خشم عمومی، اظهارات رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی است؛ به طوری که او در پاسخ به انتقادات درباره سرعت بالای رشد قیمت‌ها، با لحنی «توهین‌آمیز» اعلام کرد: ما برای رعایت حال مصرف‌کننده، این افزایش قیمت ۵۰ درصدی را یک‌باره اعمال نکردیم؛ بلکه لطف کردیم و آن را در سه مرحله طی ۱۰ روز به بازار تزریق کردیم تا شوک قیمتی ایجاد نشود و این منطق که «گرانی پله‌ای» نوعی خدمات به مشتری محسوب می‌شود، در فضای مجازی با واکنش‌های تند مواجه شد و بسیاری آن را نادیده گرفتن توان خرید مردم دانستند.

در پی این اتفاقات، هشتگ‌هایی با مضمون #تحریم_لبنیات و # نمی‌خریم در پلتفرم‌های مختلف ترند شد که حاکی از آن است که این حرکت اولا به کاهش محسوس تقاضا اشاره داد؛ به طوری که گزارش‌های میدانی از خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که ویترین‌های لبنیات برخلاف گذشته پر مانده و سرعت فروش محصولات به‌شدت کاهش یافته است.

ثانیا فشار بر تاریخ انقضا باعث شده است لبنیات که کالایی فسادپذیر است، با خرید نکردن مردم روی دست فروشندگان و کارخانه‌ها بماند تا آنها مجبور به بازنگری در قیمت‌ها شوند؛ البته بسیاری از خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از این کمپین، مصرف لبنیات را برای مدتی به حداقل رسانده یا حذف کرده‌اند.

گزارش‌های میدانی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد که برای اولین بار «قدرت چانه‌زنی مصرف‌کننده» بر «لابی صنایع» غلبه کرده است به طوری که ​قیمت‌ها روی محصولات ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به قله گرانی کاهش یافته است برای مثال قیمت شیر یک لیتری از ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۸ هزار تومان و ۷۰۰ تومان رسیده است و ماست دبه‌ای ۲ کیلویی از ۱۵۵ هزارتومامن به ۱۱۸ هزارتومان تقلیل پیدا کرده است همچنین پنیر ۴۰۰ گرمی ۱۱۰ هزارتومان بود که ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان شد.  

به گزارش تابناک، قیمت‌ها روی کاغذ و در مصوبات دولتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به قله گرانی کاهش یافته است، اما هنوز به قیمت‌های ابتدای سال بازنگشته است که به نظر یم رسد موفقیت کامل این تحریم و کمپین ها زمانی مشخص می‌شود که محصولات با تاریخ تولید جدید و برچسب قیمت‌های مصوب به وفور در مغازه‌ها توزیع شود و به صورت موردی نباشد. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت لبنیات تحریم خرید لبنیات دبیر انجمن صنایع لبنی تحریم لبنیات قیمت ماست قیمت پنیر قیمت شیر قیمت شیر خام
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری/ «باروتکوب» به درب خروج هدایت می‌شود؟
برکناری یک مدیرعامل پرحاشیه در بدنه بانک مرکزی!/ ادعای بابک زنجانی حقیقت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Korea (the Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
132
8
پاسخ
سختی گرسنگی و ترحیم را تحمل میکنیم ولی نمیگذاریم که به انقلاب و نظام آسیبی برسد غربگراها آرزوی ارتباط و بازگشت آمریکا به ایران اسلامی را به گور خواهند برد
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
چرا نوشتی تحمل میکنیم بنویس تحمل میکنم واسه بقیه ملت نظر نده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
14
19
پاسخ
مشکل از کاهش ارزش ریال هست.. .. تورم تو بخش تولید هست... مواد اولیه دو برابر شده.. اگر فقط لبنیات بود می‌گفتیم گران فروشی میکنن‌.. اما از پیاز تا لبنیات و برنج وضعش همینه..
خوراک دام گرون میشه .. شیر گرون میشه.. بعد ماست و پنیر و ...
قیمت دبه و کارتن .... هم بالا رفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
مشکل ازدلالی و واسطه ها و سودجویی و فرصت طلبی هم هست
ناشناس
|
Austria
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
8
پاسخ
متاسفانه تولید کنندگان لبنیات فراوری شده ابدا از تحریم نگرانی ندارند چون مانند سالهای قبل (که قبل از گران کردن، اقدام به کاهش ارائه محصول در فاصله شروع اقدام تا گرانی، محصولات زمان دار مانند پنیر، شیرخشک و امثال اینها را تولید و انبار می کردند) با خیال راحت به تحریم بی توجه خواهند ماند. مسئله مصیبت بار در آشفته بازار ایران عدم اقدام به تعیین حامل قیمت برای محصولات است( در دیار غرب بیش از صد سال است که انجام می شود) تا معلوم شود که چه عاملی می تواند چند درصد قیمت را تشکیل دهد و گرانی احتمالی منطق داشتهباشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
بله صحيحه. اصلا حالا دارن همه رو شير خشك ميكنن و صادر ميكنن تا درآمد دلاري زياد داشته باشن
همه اينها با دستور و هدايت دولت انجام شده تا كسري دلارشون رو مقداري تامين كنن
واقعیت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
دولت به تولید کننده لبنیات شیر خام ارزان بده مطمئن باشید قیمت ها ارزان میکنن نمیشه شیر خام ۵۰ تومان ماست هم ۵۰ باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
52
پاسخ
فعلا نمیخریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
.شیر چیزه خیلی خوبی هم نیست. نون بخور. اشکنه بخور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
54
پاسخ
نخرید تا بگندد
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
38
پاسخ
از ماست که بر ماست . مردم ما خودشون هم این وضع رو دوست دارن . اگه یک هفته کسی لبنیات نخوره والا به خدا نمیمیره ولی دیگه کارخونه های لبنی به خودشون اجازه نمیدن که اینهمه قیمت رو بالا ببرن و آشکارا به مشتری ها توهین بکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
فکر کنم اصلا خبر نخوندی فقط اومدی یه کامنتی بزاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
43
پاسخ
سزای گرانفروش نخریدن هست. فقط کافیه یک هفته خرید نکنیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
خوب تولید نمیکنن و شیر فروشان خام ضرر میکنن نه کسی دیگر
ناشناس
|
Korea (the Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
18
10
پاسخ
خیلی طبیعی است باید گران بشود وقتیارزش ریال کاهش میابد ارزش کالاها بالا میرود اگر قیمت را قیمت دلار مقایسه کنید قیمت ثابت است تغییری نکرده است
پاسخ ها
ایمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
جناب طبیعی الان صحبت گرونی نیست بحث اینه که یکی به 90 میلیون ایرانی توهین آشکار کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
26
پاسخ
مردم هم که فقط نگاه می کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
چکار کنیم
بخدا کاری از ما بر نمیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
27
پاسخ
نخرید چون دیگه الان بازار عراق محصولات بسیییییییییییییییییییییار باکیفیت تر ترک با قیمت کمتر پر کرده و نمی توانند بفروشن عراقی ها
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
مواضع وزیر خارجه لبنان علیه ایران عجیب نیست/ حزب‌الله؛ متحدی که نبودش برای ایران پرهزینه است
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
مارال سریال آنام در حرم امام رضا (ع)
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۹۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۱۰۸ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005eNW
tabnak.ir/005eNW