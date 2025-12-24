میلی صفحه خبر لوگو بالا
برخورد ناشایست شهرداری کرمانشاه با خبرنگاران

در یک اقدام غیرمنتظره، سرپرست شهرداری کرمانشاه تیم خبرنگاری سایت خبری تابناک را از جلسه ملاقات مردمی بیرون کرد، در حالی که خبرنگاران با هماهنگی روابط عمومی برای پوشش خبری حضور یافته بودند. این رفتار نه تنها بی‌احترامی به رسانه‌هاست، بلکه ضربه‌ای مستقیم به شفافیت و حق دانستن مردم محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۶۸
| |
1895 بازدید
|
۴

برخورد ناشایست شهرداری کرمانشاه با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمانشاه، امروز در مورخ مورد نظر، ملاقات عمومی در شهرداری منطقه ۶ برگزار شد. سه نفر از خبرنگاران سایت خبری تابناک برای پوشش خبری این جلسه حضور یافتند. طبق برنامه، ملاقات مردمی با سرپرست شهرداری قرار بود ساعت ۱۰ صبح آغاز شود، اما جلسه با بیش از دو ساعت تأخیر شروع شد.

خبرنگاران با تیم تصویر و با هماهنگی روابط عمومی وارد جلسه شدند و تجهیزات خود از جمله میکروفون و پایه را آماده کرده بودند که ناگهان سرپرست شهرداری با لحن نامناسب اعلام کرد که «برای شما دعوت‌نامه نفرستاده‌ایم، لطفاً بیرون بروید».

این اقدام غیرمنتظره، جای سوالات جدی درباره نگاه مدیریت شهری به شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی باقی می‌گذارد.

خبرنگاران نه مهمان‌اند و نه مزاحم؛ آنها نمایندگان افکار عمومی هستند که با کمترین امکانات و بیشترین مسئولیت، اخبار و دغدغه‌های مردم را پوشش می‌دهند. حضور رسانه‌ها در جلسات مردمی تضمین‌کننده شفافیت، پاسخگویی و اطلاع‌رسانی دقیق است و امکان می‌دهد صدای واقعی مردم به گوش مدیران برسد.

رسانه‌هایی مانند تابناک کرمانشاه، خبرگزاری خبرآنلاین و چند خبرنگار فعال دیگر که در سطح کشور شناخته شده‌اند، همواره با دقت و مسئولیت بالا، اخبار و مسائل شهری را پوشش داده‌اند. حذف یا محدود کردن حضور چنین رسانه‌هایی، نه تنها فاصله میان مدیران و مردم را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

مدیران باید بدانند که شفافیت نه تهدید است و نه هزینه؛ بلکه سرمایه اصلی اعتماد و کارآمدی هر نظام مدیریتی است. هرگاه اطلاع‌رسانی محدود شود و خبرنگار نقشی نداشته باشد، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی و افزایش بی‌اطلاعی مردم است.

دیدار‌های مردمی زمانی معنا پیدا می‌کنند که روایت آنها برای همه شهروندان قابل دسترس باشد. رسانه‌ها این روایت را به دست مردم می‌رسانند و بدون آنها، جلسات مردمی بیش از یک نمایش رسمی و بسته نخواهند بود؛ جایی که صدای واقعی مردم شنیده نمی‌شود.

حضور خبرنگاران تضمین‌کننده شفافیت، پاسخگویی و اطلاع‌رسانی واقعی است؛ و هر مدیری که این اصل را نادیده بگیرد، نه تنها به رسانه‌ها بلکه به مردم آسیب می‌زند. رسانه‌های مردمی مانند تابناک کرمانشاه، خبرگزاری خبرآنلاین و دیگر خبرنگاران فعال همواره این حق مردم را زنده نگه داشته‌اند و چنین اقداماتی را نمی‌پذیرند.

دانیال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
1
پاسخ
خیلی جاها شفاف سازی نیست.کلا مردم این مملکت نامحرمند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
2
پاسخ
باید جواب بدهند، مگر مملکت باباشه؟ یعنی چی؟ آقای دادستان کجایی اخوی؟
رضا ابراهیم پور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
2
پاسخ
اصلا ناراحت نشوید . برخورد ها در کرمانشاه کلا همینجوریه . کلا در دوران پارینه سنگی بسر میبرند هنوز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
2
پاسخ
اینا کارشون همینه
