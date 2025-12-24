میلی صفحه خبر لوگو بالا
پوردهقان در گفت‌وگو با تابناک:

حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ تورم رسمی و فشار معیشتی را تشدید می‌کند/افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها با تورم ۵۰ درصدی بودجه همخوانی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار نسبت به حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در لایحه بودجه سال آینده گفت: این اقدام به معنای افزایش چندبرابری قیمت‌هاست و در کنار افزایش حداقلی حقوق‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت مردم و حقوق‌بگیران وارد خواهد کرد.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی تابناک در تشریح ارزیابی خود از کلیات لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: دولت مطابق برنامه زمان‌بندی، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده و در حال حاضر بررسی‌ها در سطح کلیات انجام شده است؛ هرچند هنوز وارد جداول و پیوست‌ها نشده‌ایم، اما از همین کلیات نیز می‌توان جهت‌گیری‌های اصلی بودجه را تشخیص داد.

وی افزود: ساختار بودجه همچنان همان بودجه‌ریزی سنتی پنج دهه گذشته است؛ در بخش درآمد‌ها بر نفت، مالیات و فروش اموال دولت تکیه شده و در بخش هزینه‌ها نیز عمده اعتبارات صرف هزینه‌های جاری، یارانه‌ها و پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. در کنار آن، بخشی نیز تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده که تفاوت ماهوی با سال‌های گذشته ندارد.

پوردهقان با اشاره به مهم‌ترین تفاوت لایحه بودجه نسبت به سال جاری تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده عملاً مسیر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در پیش گرفته است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز کالا‌های اساسی، از جمله خوراک و دارو، به سمت نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد حرکت می‌کند که این به معنای افزایش حدود سه‌برابری قیمت‌ها و رسیدن نرخ ارز این کالا‌ها به حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.

نماینده مردم اردکان تأکید کرد: این تصمیم خبر خوبی برای معیشت و قدرت خرید مردم نیست و اگر مصوب شود، تورم رسمی جدیدی را به جامعه‌ای تحمیل می‌کند که همین حالا نیز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه است. هرچند دولت اعلام کرده درآمد حاصل از آزادسازی نرخ ارز را صرف تأمین کالابرگ می‌کند، اما کالابرگ نمی‌تواند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌طور کامل جبران کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، دولت برای تأمین منابع خود، افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده را نیز در لایحه گنجانده که آن هم یک عامل تورم‌زای رسمی دیگر است و مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد.

پوردهقان با انتقاد از نحوه پیش‌بینی افزایش حقوق‌ها در بودجه گفت: در حالی که خود دولت تورمی در حدود ۵۰ درصد را از طریق سیاست‌های بودجه‌ای به جامعه تحمیل می‌کند، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته که این رویکرد قطعاً با مخالفت مجلس مواجه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارکنان، کارمندان و نیرو‌های اجرایی کشور هم‌اکنون نیز تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند و دولت موظف است متناسب با واقعیت‌های تورمی، افزایش حقوق و دستمزد را به‌گونه‌ای پیش‌بینی کند که حداقل بخشی از فشار معیشتی آنها جبران شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
2
پاسخ
چرا همیشه کسری بودجه وجود داره ؟
بی انصاف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
4
پاسخ
بیمه ها اصلاحیه قیمت زدند و پیامک دادند با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ها! بعد به حقوق مردم که میرسه میگویند تورم ناچیز بوده! و افزایش حقوق باعث تورم میشه!
علی
|
Canada
|
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
7
پاسخ
بابا تا کشور به گل ننشسته پزشکیان رو استیضاح کنید . دلار شد ۱۳۶ تومن
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
6
پاسخ
خیانت پزشکیان به رای مردم ... !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
5
پاسخ
لطفا نمک به زخم مردم نپاشید دولت و مجلس در این بودجه کمرشکن برای مردم کاملا همانگ بودند این بودجه همان اجرای برنامه توسعه هفتم مجلس است فقر و فلاکت برای مردم درآمد برای دولت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
6
پاسخ
بودجه تایید یا ردش دست شماهاست چرا ببخود حرف می‌زنید اگر درست نیست تصویب نکنید
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
7
پاسخ
مشکل کشور مجلس است ولاغیر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
1
3
پاسخ
هی میگید حقوقها زیاد بشه خب کی باید این حقوقها رو بده عیدی بده سنوات بده؟!!!کاسب؟شرکتهای خصوصی؟خب نمیگید این بیچاره با کدوم بازاری که باقی نگذاشتید و اجاره ها و هزینه ها باید اضافه حقوق کارمند رو بده؟؟؟خب نیروشو بیرون میکنه و کسی رو استخدام نمیکنه با این روش فقط بیکاری رو زیاد میکنید اضافه کردن حقوق اجباری!!!!
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
3
7
پاسخ
نتبجه رای اشتباه مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
4
پاسخ
خوب امسال که ارز ترجیحی دادید قیمت مرغ و برنج را نتوانستید کنترل کنید و به قیمت آزاد فرقی نمی کرد!
