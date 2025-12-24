میلی صفحه خبر لوگو بالا
همان سناریوی تکراری؛ جوانان، زیر خط فقر بودجه

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در فضای مجازی از کمبود بودجه در حوزه جوانان انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۴۱
| |
1071 بازدید
|
۲

همان سناریوی تکراری؛ جوانان، زیر خط فقر بودجه

علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: نمی‌شود در جلسات از نقش جوانان گفت و انتظارهای بزرگ مطرح کرد، اما در عمل سهم این حوزه کمتر از ۰.۰۰۲٪(دو هزارم درصد) بودجه کشور باشد!

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، رحیمی در شبکه ایکس بیان کرد: انتظار ما از مجلس و به‌ویژه کمیسیون فرهنگی این است که در بودجه ۱۴۰۵ یک جهش جدی در اعتبارات حوزه جوانان رقم بخورد.

سهم ناچیز جوانان

حوزه جوانان (معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان) همواره سهم ناچیزی از بودجه کل کشور داشته است. بر اساس اظهارات دکتر رحیمی و گزارش‌های خبری در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۱ درصد از بودجه وزارت ورزش و جوانان به حوزه جوانان اختصاص یافت.

در سال ۱۴۰۴ این سهم کاهش یافت.یعنی  کمتر از ۶ درصد از بودجه وزارت (حدود ۵.۳ درصد)، و از بودجه کل کشور حدود ۰.۰۰۱۷ درصد (یک و هفت دهم هزارم درصد). از این میزان محدود، حدود ۵۰ درصد صرف حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شد، و سهم برنامه‌های توسعه‌ای به حدود ۰.۰۰۰۸ درصد بودجه کشور رسید.

بودجه کل وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بود، که رشد اعتبارات حوزه جوانان متناسب با افزایش مأموریت‌ها مانند اشتغال، ازدواج و سلامت روان نبود.

اعتبارات حوزه جوانان باید جهشی چشمگیر داشته باشد

چالش همیشگی

از زمان تأسیس وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۰ با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، حوزه جوانان همواره با چالش کمبود اعتبار روبرو بوده است. داده‌های دقیق سال‌به‌سال سهم معاونت امور جوانان در منابع عمومی محدود و اغلب در گزارش‌های رسمی تفکیک نشده، اما روند کلی نشان می‌دهد که این حوزه سهم ناچیزی داشته و اولویت اصلی بودجه وزارتخانه به بخش ورزش اختصاص یافته.

در سال‌های اولیه (۱۳۹۰ تا حدود ۱۳۹۵)، بودجه کلی وزارتخانه پایین بود و حوزه جوانان به عنوان معاونت تازه ادغام‌شده، اعتبارات محدودی دریافت می‌کرد. گزارش‌های پراکنده حاکی از تمرکز بیشتر بر زیرساخت‌های ورزشی است، در حالی که برنامه‌های جوانان (مانند ازدواج و اشتغال) با منابع اندک اجرا می‌شدند.

از سال ۱۳۹۶ به بعد، با افزایش کلی بودجه وزارتخانه، سهم نسبی حوزه جوانان همچنان پایین ماند. برای مثال، در لایحه‌های بودجه، بخش عمده اعتبارات به ورزش قهرمانی، همگانی و عمرانی اختصاص یافت. تا سال ۱۴۰۲، این روند ادامه داشت و سهم حوزه جوانان از بودجه وزارتخانه معمولاً کمتر از ۷ درصد بود، با تمرکز بر هزینه‌های جاری.

 

نامه هشدار نمایندگان مجلس به پزشکیان و قالیباف
اینفوتابناک | مقایسه ارقام بودجه کشور در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
0
پاسخ
سازمان جوانان باید از ورزش جدا بشه. وزارت ورزش بودجه خودش با این سقوط ریال به نصف سال قبل رسیده و کفایت شش ماه هم نمیده. این ادغام اشتباه احمدی نژاد بود اصلاحش کنید. ورزش از کودک تا صدساله درگیرن چه ربطی به جوانان داره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
0
پاسخ
مسخره تر از این رقم این هست که بودجه یه سازمان، که صدا و سیما هست از بودجه یه وزارتخانه که ورزش و جوانان باشه پنجااااااااااه درصد بیشتر است ،واقعا آش بسیااااااااار شور است
