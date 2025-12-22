در بخش اخبار آنلاین مرتبط با ویژه‌برنامه‌های یلدایی، «برمودا» با 27.8٪ سهم از کل خبرهای این سبد در رتبه نخست قرار گرفت. این سهم در مقایسه با «۱۰۰۱» (حدود 23.6٪) نزدیک به 18٪ بالاتر و نسبت به «یلدای جوانی» (حدود 19.4٪) حدود 43–44٪ بالاتر است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک،‌ رصد و تحلیل کلان‌داده‌های مرکز نظرسنجی و پژوهشکده دیتاک درباره برنامه های شب یلدای تلویزیون که در اختیار تابناک قرار گرفته، نشان می‌دهند شبکه نسیم در مقایسه با سایر ویژه‌برنامه‌های یلدایی شبکه‌های سیما، عملکرد بهتری داشته و برنامه گفتگومحور «برمودا» هم در این‌زمینه سهم داشته است.

در گزارش کوتاهی که در ادامه می‌آید، بررسی مختصر و مفیدی بر برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ایام شب یلدا براساس اطلاعات و آمار تحلیلی مورد اشاره می‌پردازیم.

نتایج این بررسی که بر پایه پایش و تجمیع داده‌های فضای مجازی در بازه شب‌های یلدا انجام شده، نشان می‌دهد «برمودا» در رقابت با برنامه‌هایی مانند «۱۰۰۱»، «دو نقطه» و «یلدای جوانی»، در شاخص‌های استراتژیک قابل توجه ظاهر شده و به گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر در مسیر تقویت حضور دیجیتال تبدیل شده است.

در بخش اخبار آنلاین مرتبط با ویژه‌برنامه‌های یلدایی، «برمودا» با 27.8٪ سهم از کل خبرهای این سبد در رتبه نخست قرار گرفت. این سهم در مقایسه با «۱۰۰۱» (حدود 23.6٪) نزدیک به 18٪ بالاتر و نسبت به «یلدای جوانی» (حدود 19.4٪) حدود 43–44٪ بالاتر است.

یکی از نکات قابل توجه در داده‌های اینستاگرامی، «پر پخش‌تر بودن» بازدیدهای برمودا میان پیج‌های مختلف است. بر این‌اساس ۵ پیج اول حدود 35.2٪ از بازدیدهای برمودا را در اختیار دارند. در «۱۰۰۱»، ۵ پیج اول نزدیک به 94.6٪ بازدیدها را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد دیده‌شدن برمودا در اینستاگرام می‌تواند «طبیعی‌تر» و کمتر وابسته به چند کانال محدود باشد و در نتیجه ظرفیت رشد ارگانیک بالاتری داشته باشد.

داده‌های رصدشده همچنین نشان می‌دهند «برمودا» در روزهای پس از شب یلدا نیز سطح قابل قبولی از تعداد مخاطب را حفظ کند که می‌تواند نشانه‌ای از پایداری تولید و توزیع محتوا و ادامه‌دار بودن موج گفتگو باشد. شبکه سه با یلدای جوانی نیز در این عرصه موفقیت داشته و در فضای مجازی دیده شد.

در این رقابت البته «هزار و یک» نیز توانست با تولید محتوای مناسب، با وجود یک شب برنامه، رقیب مهمی برای برمودا باشد.

برآیند گزارش تحلیلی و رصد داده‌ها نشان می‌دهد «برمودا» علاوه بر کسب جایگاه در فضای خبری، در اینستاگرام نیز با تکیه بر محتوای ویدیویی و ظرفیت جذب بازدید، یک فرصت برای تقویت سهم دیجیتال شبکه نسیم محسوب شده است.

در این نمونه موردی بررسی شده شبکه نسیم از سایر شبکه ‌ها پیشی گرفته است؛ گرچه دو برنامه «دو نقطه» با ایده های خلاقانه و «هزار و یک» با چهره هایی چون ایرج طهماسب توانستند مخاطبانی برای خود پیدا کنند.