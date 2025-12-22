میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد/

کدام برنامه‌های یلدایی سیما مورد اقبال مردم قرار گرفتند

در بخش اخبار آنلاین مرتبط با ویژه‌برنامه‌های یلدایی، «برمودا» با 27.8٪ سهم از کل خبرهای این سبد در رتبه نخست قرار گرفت. این سهم در مقایسه با «۱۰۰۱» (حدود 23.6٪) نزدیک به 18٪ بالاتر و نسبت به «یلدای جوانی» (حدود 19.4٪) حدود 43–44٪ بالاتر است.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۷۲
| |
2172 بازدید
|
۷

کدام برنامه‌های شب یلدایی سیما مورد اقبال مردم قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک،‌ رصد و تحلیل کلان‌داده‌های مرکز نظرسنجی و پژوهشکده دیتاک درباره برنامه های شب یلدای تلویزیون که در اختیار تابناک قرار گرفته، نشان می‌دهند شبکه نسیم در مقایسه با سایر ویژه‌برنامه‌های یلدایی شبکه‌های سیما، عملکرد بهتری داشته و برنامه گفتگومحور «برمودا» هم در این‌زمینه سهم داشته است. 

در گزارش کوتاهی که در ادامه می‌آید، بررسی مختصر و مفیدی بر برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ایام شب یلدا براساس اطلاعات و آمار تحلیلی مورد اشاره می‌پردازیم. 

نتایج این بررسی که بر پایه پایش و تجمیع داده‌های فضای مجازی در بازه شب‌های یلدا انجام شده، نشان می‌دهد «برمودا» در رقابت با برنامه‌هایی مانند «۱۰۰۱»، «دو نقطه» و «یلدای جوانی»، در شاخص‌های استراتژیک قابل توجه ظاهر شده و به گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر در مسیر تقویت حضور دیجیتال تبدیل شده است.

در بخش اخبار آنلاین مرتبط با ویژه‌برنامه‌های یلدایی، «برمودا» با 27.8٪ سهم از کل خبرهای این سبد در رتبه نخست قرار گرفت. این سهم در مقایسه با «۱۰۰۱» (حدود 23.6٪) نزدیک به 18٪ بالاتر و نسبت به «یلدای جوانی» (حدود 19.4٪) حدود 43–44٪ بالاتر است.

یکی از نکات قابل توجه در داده‌های اینستاگرامی، «پر پخش‌تر بودن» بازدیدهای برمودا میان پیج‌های مختلف است. بر این‌اساس ۵ پیج اول حدود 35.2٪ از بازدیدهای برمودا را در اختیار دارند. در «۱۰۰۱»، ۵ پیج اول نزدیک به 94.6٪ بازدیدها را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد دیده‌شدن برمودا در اینستاگرام می‌تواند «طبیعی‌تر» و کمتر وابسته به چند کانال محدود باشد و در نتیجه ظرفیت رشد ارگانیک بالاتری داشته باشد.

داده‌های رصدشده همچنین نشان می‌دهند «برمودا» در روزهای پس از شب یلدا نیز سطح قابل قبولی از تعداد مخاطب را حفظ کند که می‌تواند نشانه‌ای از پایداری تولید و توزیع محتوا و ادامه‌دار بودن موج گفتگو باشد. شبکه سه با یلدای جوانی نیز در این عرصه موفقیت داشته و در فضای مجازی دیده شد.

در این رقابت البته «هزار و یک» نیز توانست با تولید محتوای مناسب، با وجود یک شب برنامه، رقیب مهمی برای برمودا باشد.

برآیند گزارش تحلیلی و رصد داده‌ها نشان می‌دهد «برمودا» علاوه بر کسب جایگاه در فضای خبری، در اینستاگرام نیز با تکیه بر محتوای ویدیویی و ظرفیت جذب بازدید، یک فرصت برای تقویت سهم دیجیتال شبکه نسیم محسوب شده است. 

در این نمونه موردی بررسی شده شبکه نسیم از سایر شبکه ‌ها پیشی گرفته است؛ گرچه دو برنامه «دو نقطه» با ایده های خلاقانه و «هزار و یک» با چهره هایی چون ایرج طهماسب توانستند مخاطبانی برای خود پیدا کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شب یلدا برنامه تلویزیونی شبکه نسیم شب چله ویژه برنامه عید ویژه برنامه
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
6
پاسخ
چه مضحک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
6
پاسخ
هیچکدام!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
7
پاسخ
صدا و سیما دخل و خرجش با هم همخوانی ندارد و خسارت بسیار زیاد است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
6
پاسخ
27.8درصد از چند درصد ؟؟؟!!!!
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
5
پاسخ
هیچکدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
6
پاسخ
عجب...مگه مردم هنوز صدا و سیما نگاه میکنن؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
7
پاسخ
هیچکدام
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eVo
tabnak.ir/005eVo